Bicing a partir de los 14 años: la estrategia para evitar que la moto seduzca a los jóvenes

Sucede una cosa peculiar y llamativa con los adolescentes y la movilidad en Barcelona. Resulta que a los 15 años ya pueden conducir un ciclomotor de hasta 50cc (aquí y en todo el Estado), pero no pueden abonarse al Bicing hasta haber cumplido los 16. El carnet de bici compartida es personal e intransferible, pero no es raro ver a jóvenes de 14 años pedaleando con la bicicleta roja: echan mano del abono de un hermano mayor o de un amigo, cosa que no se debe hacer porque conlleva sanciones e, incluso, la retirada de la credencial. El consistorio, que está en plena tramitación del plan de movilidad urbana 2025-2030, se ha dado cuenta de que algo pasa en ese segmento de los desplazamientos escolares: hay mucho uso del vehículo privado, esto es, de la moto. Eluden la bici; la que precisamente les ha sido vetada hasta los 16 años. Por eso reducir la edad del Bicing a los 14 años podría fidelizarlos antes de que caigan en las redes de la moto.

Fuentes municipales admiten que lo del ciclomotor y el acceso al Bicing es una "anomalía". "Posiblemente -prosigue la misma voz- una buena medida sería avanzar el acceso a la bicicleta pública a los 14 años, pero tenemos que estudiarlo desde el punto de vista legal". Puede que sea necesaria, añade este portavoz, una autorización de los padres o los tutores legales, pero con el aumento de la red ciclable, se abre un mundo nuevo para miles de chavales que quizás hoy sueñan con el momento de cumplir los 15 años y llevar una moto, con el riesgo que conlleva: suponen menos del 8% de los desplazamientos pero concentran la mitad de los muertos en los últimos 15 años.

Las condiciones

Pero lo cierto es que eso ya sucede para los menores de 18 años, tal y como puede verse en el pliego de condiciones para abonarse al Bicing. Dice así: "Los menores de 18 años pero mayores de 16 podrán darse de alta siempre que envíen, debidamente rellenada, la autorización que consta en la página web o bien que se facilita en las oficinas del servicio de atención al cliente, firmada por el padre/madre o un tutor del menor, en la que consta la correspondiente declaración de asunción de responsabilidad a favor del menor". Se trataría, así las cosas, de rebajar la edad hasta los 14 años, previa revisión de toda la normativa que pueda aplicarse en este caso.

Reducir la edad para acceder al Bicing no es una de las medidas que se contemplan en el plan de movilidad urbana que ahora está en tramitación, pero sí es una posibilidad de futuro. Lo que sí se prevé es que el Bicing incremente un 20% el número de viajes en 2030 respecto a las cifras de 2023 e incrementar el número de bicis eléctricas del servicio. La última noticia es la incorporación de una quincena de nuevas estaciones en Sarrià, precisamente el distrito de Europa con mayor concentración de escuelas, es decir, de adolescentes ávidos de moto. O de Bicing.

