Collboni propone un presupuesto para 2025 con nuevo récord y guiños a ERC y Comuns

Un presupuesto ambicioso, transformador, social y claramente progresista. Así ha definido el teniente de alcalde de Economia de Barcelona, Jordi Valls, la propuesta de presupuestos que plantea el gobierno de Jaume Collboni para 2025. El proyecto prevé unas cuentas de 3.850 millones de euros y vuelve a ser la cifra más elevada de la historia, un 1,2% superior al presupuesto de 2024, de 3.807 millones. Así pues, un año más, la capital catalana supera su último máximo presupuestario con el que el gobierno quiere dar respuesta a las demandas de la ciudadanía.

Con estos presupuestos, el ejecutivo socialista pretende continuar desarrollando los cuatro grandes planes que ha impulsado en el último año, con la vivienda, la limpieza, los barrios y la emergencia climática en el centro de su acción municipal. Por eso, ha elaborado esta propuesta -que asegura que incorpora las propuestas negociadas con Comuns y ERC- fijándose como prioridad los servicios sociales, el mantenimiento del espacio público, la promoción del transporte público y la vivienda.

En estos dos últimos ámbitos, Valls ha destacado dos grandes acciones: la entrega de 1.000 llaves y la unión del tranvía por la Diagonal hasta el paseo de Gràcia. "Este es el presupuesto del tranvía", ha subrayado el teniente de alcalde. En cifras concretas, el gobierno prevé destinar 201,3 millones de euros a vivienda, impulsando la construcción de pisos en La Sagrera y promoviendo la compra y la rehabilitación, y al transporte público un total de 256,3 millones para reforzar el Bicing y seguir bonificando las tarifas.

Desigualdades y Pla Endreça

No obstante, las políticas sociales, educativas y de acceso a la cultura y al deporte para combatir la lucha contra las desigualdades sigue siendo el ámbito al que más presupuesto prevé destinar: 907,7 millones de euros. Para seguridad, uno de los caballos de batalla del gobierno ante la percepción de inseguridad latente en la ciudad, contempla 421,9 millones de euros para cuestiones como el refuerzo de la Guardia Urbana, la UTE de Sarrià y el CECOR de les Tres Xemeneies.

Por otro lado, el gobierno quiere continuar dándole fuerza a su Pla Endreça -el plan estrella para la limpieza y el mantenimiento del espacio público- y aumentar el presupuesto en los distritos, por eso para este ámbito prevé 363,6 millones de euros. También quiere destinar 135,5 millones de euros a la diversificación económica para promover el talento y 105,2 millones a la acción climática.

Sin acuerdo y con prórroga

Tras meses negociando con Comuns y ERC, Valls ha insistido en que los presupuestos que plantean incorporan las propuestas de ambos grupos, con quiénes no renuncian a continuar negociando para tratar de asegurarse su apoyo y que la cuentas salgan adelante. Sin embargo, no ha concretado si la propuesta se someterá a aprobación inicial en la Comisión de Economía del próximo miércoles, dado que, por el momento, no albira un acuerdo en el horizonte. “Valoraremos en su momento qué es lo que tenemos que hacer. No puedo manifestar si habrá acuerdo”, ha afirmado.

Collboni ya avisó el domingo pasado que no iba a "alargar indefinidamente ni indebidamente este debate" y que quería /esdespachar la negociación presupuestaria en un margen relativamente rápido. Bajo esta premisa, no sería raro que la prórroga de las cuentas se prolongara durante todo el año. De hecho, ya es una opción que el alcalde contempla. En este aspecto, Valls ha recalcado que no renunciarán a gobernar, “con presupuesto o sin presupuesto”.

El teniente de alcalde ha dejado claro en más de una ocasión que la propuesta presentada incorpora algunas demandas de ERC, como el “máximo histórico” de 200 millones de euros a vivienda que los republicanos anunciaron este miércoles, y se ha comprometido a incorporar el resto, que ve con buenos ojos, como el 'hub del catalán'. Valls ha exhibido cierta sintonía respecto a la negociación con los republicanos, algo distinto a lo que sugiere cuando habla de los Comuns.

El escollo de la norma del 30%

Comuns y socialistas llevan sembrando el camino de los presupuestos desde septiembre y las conversaciones continuan. Aunque han llegado a materializar acuerdos -como la regulación del alquiler de temporada y la limitación de los cruceros- la negociación no termina de fluir. La presidenta de BComú, Janet Sanz, exige ahora mantener la norma de reserva del 30% a vivienda asequible, que los socialistas quieren reformar. Lo que para ella es un escollo clave, para Valls "no es un tema de discusión dentro del marco presupuestario".

En cualquier caso, para Sanz, el presupuesto que plantean los socialistas "es insuficiente y de mínimos" y ha lamentado que no incorpora ninguna propuesta de los Comuns. Ella exige terminar la unión del tranvía "de manera inmediata" hasta Francesc Macià, extender las 'superilles' a toda la ciudad y una funeraria pública. "¿Qué nos piden, que renunciemos a todo?", se ha preguntado Sanz, que dice que no entiende "cómo Collboni ha presentado una propuesta sin tener acuerdos".

Por su parte, el presidente de Junts, Jordi Martí, ha criticado la propuesta del PSC alegando que "crece mucho por debajo de la inflanción del año pasado". Además, considera que no es "nada ambicioso y sí muy conservador". "No servirá para hacer frente a los problemas reales de la ciudad", ha afirmado en declaraciones a los periodistas tras la presentación del gobierno.