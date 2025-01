Este emprendedor ha multiplicado por 10 sus ventas de vacaciones idílicas por el mundo

Este hombre ha pisado más islas paradisiacas que Tamará Falcó y Victoria Federica de Marichalar juntas. Es como se gana él la vida: yendo de vacaciones idílicas. “Así es”, asiente sin alardear. 56 países lleva marcados en su pasaporte. De Bahamas a la Polinesia francesa. Ha estado más veces en Maldivas que cualquier ‘influencer’ prémium. El suyo es un postureo más extremo. Su cámara de fotos suele acabar a 5 centímetros de alguna mandíbula abierta. Ha nadado con tiburones, ballenas, cocodrilos. Más de 2.000 buceos. En tres años, Lluís Masuet ha multiplicado por 10 sus ventas de vacaciones por el mundo.

En esta oficina de Barcelona hay señales con dirección a Galápagos, Palau, Fiji. Se ven aletas de buceo, tiburones de peluche, un mapa del mundo con mil chinchetas a discreción. “#Wanderlust”, se lee en una pared. Es uno de los ‘hashtags’ más virales de Instagram: ‘Pasión por viajar’, significa. Esta es una empresa que factura a base de envidia cochina.

"Aquí todo el mundo está para cumplir su sueño"

Esta es la sede de Lluís Masuet Expeditions. En breve la rebautizarán como Te Moana Expeditions. “Moana –justifica Lluís- significa ‘océano’ o ‘mar’ en la mayoría de idiomas del Pacífico Sur”. Es una agencia de viajes de buceo. Eso quiere decir que sus vídeos tienen miles de visualizaciones en redes. Llevan a sus clientes a bucear con tiburones tigre, toro y martillo gigante, con mantas inmensas, leones marinos, iguanas, incluso hacen ‘snorkel’ con ballenas jorobadas, cachalotes y orcas. Apenas son 10 empleados, pero en tres años han multiplicado por 10 las ventas. En 2024 facturaron más de 3,8 millones de euros. Mantienen las 5 estrellas (de 5) en las reseñas de Google.

Lluís Masuet posa entre las señales paradisiacas de su agencia. / Ferran Nadeu

“Yo tengo un sueldo de 1.500 euros y con eso vivo –asegura Lluís-. No me gustan los coches caros, no me gusta la ropa cara, los viajes me los paga la empresa… -sonríe-. Yo creo que una de las claves es que aquí nadie está para hacerse rico. Todo el mundo está para hacer cumplir su sueño”.

Lluís Masuet es el CEO y fundador de la agencia. Fotógrafo submarino. Tiene 44 años y moreno paradisiaco todo el año. Un hombre de negocios que vive descalzo. Hace apenas dos meses que estuvo en Sipadan (Malasia). A finales de mes se irá a Tailandia. “Para nosotros el lujo no es estar en hoteles de 5 estrellas –promete-, para nosotros el lujo es poder ir descalzo”. Sus viajes incluyen dos, tres, hasta cuatro buceos al día. La mayoría son cruceros ‘vida a bordo’, una semana en barco entre botellas de aire. “Si tienes el pelo seco es que toca bucear –es la ley no escrita-; si lo tienes mojado, toca comer”. Sí, hay muchos momentos en los que se duda.

Si buscas “emprendedor” en el diccionario, seguramente ya hayan puesto su foto. “Yo vengo del mundo de los negocios –Lluís tira de currículum multifacético-. Con 21 años tenía una tienda de coches, fui promotor inmobiliario, también fui constructor, luego tuve un estudio de interiorismo y tiendas de ropa”. Se encoge de hombros. “Básicamente eso es lo que me gusta: montar cosas”.

Hace 8, 10 años que empezó a bucear. Y se enganchó a la fotografía submarina. Quería viajar, bucear, hacer fotos, y pensó: “Quizá haya gente a la que le interese viajar conmigo”. “La idea –recuerda- era mantener mi estilo de vida, hacer dos, tres viajes al año, no pretendía ganar dinero”. Se estrenó en 2021 facturando poco más de 300.000 euros. En 2024 casi llega a los 4 millones: 156 viajes en total, más de 1.300 clientes.

El covid, señala Lluís, marcó un antes y un después. “Cambió la mentalidad de muchísima gente”. Se pasó del “no me gustaría morirme sin ir a tal paraíso” al “hazlo ya que nunca se sabe cuándo puede llegar otra pandemia mundial”. “La gente –asegura el CEO- tiene muchas ganas de viajar”. También de posturear bajo el agua. Hay infinidad de ‘influencers’ con aletas con base en Maldivas. “No es un país caro en absoluto –desmiente Lluís-, solo son caros los grandes resorts”.

Ellos ofrecen viajes de 1.000 euros a 5.900. Muchos destinos ya salen con ‘sold out’. Ahora se vende mucho Maldivas y Baja California, también Galápagos y Raja Ampat (Indonesia). El año pasado se estrenaron en la Polinesia francesa. “Y Noruega ha resultado un bombazo”, añade Lluís. ”La gente está dispuesta a pasar mucho frío para tener una experiencia increíble con las orcas”. Se hace snorkel con ellas con el agua a 6 grados.

“A lo mejor el éxito de todo esto –apunta Lluís- está en que, aún a estas alturas, el objetivo no es ganar dinero sino seguir viajando. Hacer lo que más nos gusta, ahora con el plus de poder compartirlo con la gente”.