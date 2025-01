La Audiencia de BCN comunica este viernes a Albiol la sentencia por la instalación irregular de antenas en una comisaría

La Audiencia de Barcelona ha citado para este viernes a primera hora de la mañana al alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, para comunicarle la sentencia por las presuntas irregularidades en la instalación de unas antenas de telefonía móvil en la comisaría de la Guardia Urbana de esta localidad. También deberán acudir al Palacio de Justicia de Lluís Companys el resto de exaltos cargos municipales acusados, entre ellos el exgerente de Urbanismo, Xavier Salvà, el gerente de la empresa pública Engestur, Tomas Vizcaino, y el jefe del departamento de licencias y obras, Josep Durán. La fiscal retiró las acusaciones a Miguel Jurado (PP), exconcejal de Seguridad en el primer mandato de Xavier Garcia Albiol como alcalde (2011-2015), y a Oriol Lladó (ERC), exconcejal de Urbanismo durante la primera parte del mandato de Dolors Sabater como alcaldesa de Badalona.

La fiscalía reclama para el edil del PP dos años y 10 meses de prisión, 10 años de inhabilitación y una multa de 9.500 euros por un presunto delito continuado de prevaricación, desde administrativa hasta urbanística y ambiental. No es la primera vez que el líder popular ha rendido cuentas ante los tribunales. Hace once años se le juzgó por un delito de xenofobia, a raíz de los controvertidos folletos que el PP de Badalona repartió en 2010, y en los que se vinculaba al colectivo de gitanos rumanos con la delincuencia. Finalmente, fue absuelto.

Los hechos se remontan al año 2012, durante el primer mandato de Xavier Garcia Albiol como alcalde de Badalona. El fiscal le acusa de haber tolerado la instalación sin licencia de obra de dos antenas de telefonía móvil en la comisaría de la Guardia Urbana de Badalona del Turó d'en Caritg. De hecho, el ministerio público empezó a investigar los hechos a raíz de las quejas del Sindicato de Funcionarios de Policía (SFP), que alertó de supuestas irregularidades en la instalación de las mencionadas antenas de Vodafone y Telefónica.

Actuación intencionada

La fiscal del caso sostuvo en el juicio que los acusados actuaron de manera intencionada en la omisión de tramitación de los permisos necesarios para la instalación de las antenas. Para ello, mencionó dos expedientes de Vodafone y France Telecom anteriores (de 2008 y 2009) a los hechos a juicio, en que ambas compañías se interesaban por la misma zona para instalar sendas estaciones base de telefonía. Los permisos, en aquella ocasión, no se concedieron. La fiscal consideró que el nuevo gobierno municipal (Albiol entró a la alcaldía en 2011), conocedor de que años antes no se había permitido, facilitó "deliberadamente" la instalación de las antenas sin título habilitante para el uso de terrenos de dominio público a sabiendas de que de entrar la regularización por los cauces debidos, no hubiera tirado adelante.

García Albiol, por su parte, tras responder a unas cuestiones iniciales sobre la organización municipal en el año 2012, cuando se instalaron las antenas, aseveró: "Quiero decir a todas las partes que me declaro inocente". En su descargo, el alcalde insistió en que "si tuviese que estar pendiente de todas las gestiones y encargos de las sociedades que presido, no haría nada más en el mundo".