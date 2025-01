El auge comercial de la Rambla Catalunya eleva los alquileres hasta un 15% en dos años

La Dreta de l'Eixample no solo destaca por ser el barrio que suma más oferta comercial de Barcelona, sino por contar con algunos de sus principales ejes 'prime' , auténtico objeto de deseo de las marcas de moda, complementos y restauración que quieren estar en la primera línea de ventas. Pero aunque el paseo de Gràcia sea el eje de oro por excelencia, la proximidad y características de la Rambla Catalunya, con unos 220 locales y solo uno cerrado en estos momentos, la convierten en otro referente que vive un momento álgido, con una demanda de locales que ha crecido un 20% en el último año, y un incremento de los precios de los alquileres que alcanza el 15% en dos años, según datos de la consultora inmobiliaria Laborde Marcet. La Associació de Comerciants de Rambla Catalunya, no obstante, opina que esa subida no es generalizada en el conjunto de los nuevos fichajes.

Del dinamismo de la zona dan cuenta seis operaciones en las que esta consultora ha intervenido recientemente en este vial. Según datos del último trimestre, para espacios de 150 a 200 metros cuadrados los precios han oscilado entre 85 y 105 euros por metros cuadrado al mes, siendo la media de 95 euros. La nueva Business Development Manager de Laborde Marcet, Clara Matías, aprecia un incremento de precios en los nuevos fichajes, que sitúa entre el 10 y 15%, y se ha visto "impulsado por la alta demanda y la limitada oferta de locales disponibles". Un escenario que coincide con "el regreso de operaciones con traspaso, en actividades fuera del sector de la restauración", algo que era poco habitual en el 'retail' desde hace años.

Oferta de calidad y mejoras

El año que acaba de empezar seguirá esta tendencia, a su juicio, de la mano de la mejora en el urbanismo del entorno --con el nuevo protagonismo de Consell de Cent peatonal y el tirón del cruce entre ambas-- y otros factores como la estabilización del turismo. Por descontado, también gracias al atractivo de la Rambla Catalunya en sí, que logra aglutinar --con una estructura de locales mucho más pequeños y asequibles que el paseo de Gràcia-- a marcas premium y firmas populares tanto foráneas como locales, seduciendo tanto a turistas como a barceloneses.

Comercios en la Rambla Catalunya, este lunes. / Jordi Otix

El presidente del eje, Eduard Solé, atento a la evolución del sector comercial para "proteger y fortalecer la identidad" de la zona, estima que su "éxito se basa en una oferta comercial única, que incluye marcas de moda singulares, restauración de calidad, servicios diversos y alojamientos excepcionales". No obstante, la asociación dice no tener "constancia" de que los alquileres hayan subido en esos porcentajes de forma generalizada, y señala que los datos varían según los tramos y los diferentes operadores inmobiliarios.

Solé destaca que la Rambla Catalunya "continúa siendo uno de las calles más valoradas de Barcelona y despierta un interés constante entre operadores de calidad". Por ello es "ideal para aquellos que buscan diferenciarse en un entorno agradable, singular y muy conectado con el público local". La asociación se esfuerza en preservar ese "equilibrio" del mix comercial.

El representante de los comerciantes apunta también que la entidad trabaja con el ayuntamiento para el "control de la calidad del comercio", ya que han solicitado frenar la "proliferación de establecimientos de baja calidad, como los supermercados 24 horas que se han abierto los últimos meses". Cree que no deben tener cabida en el vial y algunos ya han sido inspeccionados y clausurados.

Por otro lado, mantiene "es el momento de llevar a cabo una renovación integral de Rambla Catalunya" y porponen "un replanteamiento del mobiliario urbano, la mejora de la iluminación para ofrecer más seguridad y una imagen más cuidada, y un control más estricto sobre el uso de las calzadas, especialmente en cuanto a vehículos y patinetes". Solé defiende que por su aportación de "gran valor a la ciudad" el eje requiere "los recursos necesarios para continuar destacando como referente".

Sin apenas disponibilidad

En la actualidad la oferta de locales disponibles es "mínima" según Clara Matías, ya que los relevos se producen antes de que una determinada marca cierre. Detalla a EL PERIÓDICO que hay media docena de operadores que van a cambiar, pero antes de despedirse ya cuentan con un nuevo inquilino comercial. Y que en la actualidad hay una sola persiana bajada.

Su fuerza radica, según la experta en 'retail', tanto en su ubicación cercana a imanes como paseo de Gràcia, la Diagonal o la plaza Catalunya, como en su "carácter semipeatonal o el amplio número de terrazas". Pero sobre todo enfatiza que en el contexto actual del comercio minorista, las ventas online "impulsan estrategias más selectivas en tiendas físicas", reduciendo puntos de venta y seleccionando las mejores ubicaciones. Y pone como ejemplo la apertura de Mascaró en el número 86.

En todo 2024, Laborde Marcet ha mediado en la entrada de una decena de nuevos operadores. Matías relata también que la suspensión temporal de licencias en la cercana Rambla ha derivado la demanda a calles del entorno en Ciutat Vella como Portaferrissa, Portal de l'Àngel o Cucurulla, pero en el caso de la restauración "está beneficiando a la Rambla Catalunya", ya que el Eixample es "menos restrictivo" para dicha oferta. Entre los últimos fichajes cita la tienda de comida saludable Nudes, en el número 29.

El éxito a largo plazo dependerá, según Matías, de una implementación adecuada de zonas de peatonalización y un equilibrio entre las necesidades de los negocios y de los residentes, lo que "revalorizaría" aún más la calle.