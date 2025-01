Andrea Ochoa: "Barcelona mezcla tradición y modernidad de forma única"

Andrea Ochoa Reyes, 36 años. Nacida en Caracas, Venezuela, vive en Barcelona desde hace dos años. Abogada con más de diez años de experiencia profesional, actualmente lidera la unidad de Migración Corporativa en Orience International, una empresa especializada en procesos migratorios y de relocation. El enfoque de Andrea está en desarrollar estrategias innovadoras para atraer y gestionar talento global, contribuyendo al dinamismo empresarial de Barcelona.

¿Por qué escogiste Barcelona?

Aún no sé si yo escogí a Barcelona o si Barcelona me escogió a mí. Barcelona me ofreció el equilibrio perfecto entre desarrollo profesional y calidad de vida. Desde el primer día, me fascinó su energía, su multiculturalidad y las oportunidades que brinda a quienes tienen una visión global. Llegué con la meta de construir algo nuevo, y la ciudad me ha impulsado a superar cada reto con inspiración constante.

¿Qué aspectos de la ciudad destacarías como positivos?

Barcelona mezcla tradición y modernidad de forma única. Todos los días puedes conseguir eventos y actividades que resaltan la cultura y tradición de la ciudad, y eso me parece fascinante. Además, su compromiso con la innovación y su vibrante comunidad internacional la convierten en un lugar ideal para construir tanto una carrera como un hogar.

¿Qué aspectos de la ciudad hay que mejorar? ¿Cómo?

Considero que hay margen para mejorar y simplificar los procesos administrativos y en fomentar políticas que retengan talento internacional. Barcelona tiene el potencial de ser un líder global, pero esto requiere mayor colaboración entre sectores y un enfoque en sostenibilidad y calidad de vida.

¿Qué esperas de la Barcelona de los próximos años?

Espero que Barcelona continúe siendo un referente en innovación y sostenibilidad, pero sin perder su esencia y su carácter acogedor. También me gustaría que siga promoviendo la integración de las comunidades extranjeras y fortaleciendo el diálogo intercultural.

¿Cuál sientes que es tu ciudad? ¿Qué es lo que más echas de menos?

Mi corazón está dividido entre Caracas, donde nací y crecí, y Barcelona, que ahora siento como mi hogar. De Caracas extraño la calidez de su gente y la familiaridad de los paisajes de mi infancia, pero Barcelona me ha dado nuevas raíces, metas y retos. Para alguien ambiciosa e inquieta como yo, eso es el mejor incentivo.