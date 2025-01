La alcaldesa de Sant Adrià alerta sobre el "fácil acceso" de jóvenes a armas de fuego tras el tiroteo en La Mina

La alcaldesa de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), Filo Cañete, ha señalado que los responsables del tiroteo en el barrio de La Mina del martes son jóvenes "con fácil acceso" a armas de fuego y ha pedido "contundencia" contra esta situación. En declaraciones a Catalunya Ràdio, ha dicho que todo habría comenzado con una pelea entre jóvenes que se tradujo en un tiroteo para "avisar" que tienen "el poder" sobre el barrio. Cañete ha añadido que se está frente a una generación de jóvenes con facilidad de acceso a dinero, a armas y que "han perdido el respeto por lo que siempre se ha llamado los patriarcas", lo que, según ella, dificulta la mediación. Por su parte, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha garantizado que el refuerzo policial se mantendrá "hasta que la situación esté normalizada".

La alcaldesa de Sant Adrià ha pedido una reflexión sobre el hecho de que haya jóvenes que tienen armas de fuego en su posesión. Ha explicado que, como se ha venido haciendo hasta ahora, se podían establecer tareas de mediación entre familias donde surgían conflictos, pero ha lamentado que ahora hay una "generación de jóvenes que ha perdido el respeto a los patriarcas" y donde, según ella, juega un papel importante la "testosterona". Según ha afirmado, serían jóvenes menores de edad, que pueden tener entre 14 y 16 años.

Cañete ha considerado que el hecho de que sean jóvenes no es "lo único" que ha contribuido al episodio del martes pasado, pero ha insistido en que sí es un "factor importante". En este sentido, ha planteado que si a esa edad "no tienen miedo" de usar armas de fuego, qué podrán hacer cuando tengan 40 años. En cualquier caso, ha reiterado que lo sucedido el martes en La Mina es un hecho "desproporcionado" que no puede volver a repetirse.

Por ello, ha planteado que se debe actuar con "contundencia", con la ley en la mano, y ha propuesto que si no hay normativa para abordar un tema así, "se debe crear".

Un agujero de bala en un coche en el barrio de la Mina / Europa Press

La alcaldesa también ha lamentado que en el barrio se han realizado muchas actuaciones e inversiones para trabajar el ámbito de la educación y que, aunque hay resultados exitosos, situaciones como la del tiroteo muestran que el resultado no es unánime. "Si hay jóvenes en esta dinámica, algo pasa", ha manifestado.

Refuerzo policial e investigación

Por su parte, la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, no ha entrado en detalles sobre la autoría del tiroteo, ya que ha recordado que es un tema bajo investigación policial. De hecho, ha explicado que parte del refuerzo de agentes anunciado este jueves estará destinado a investigaciones para saber quién protagonizó el episodio del martes pasado y cuáles son los vínculos familiares que pueden explicar la situación y la actividad delictiva que se da en el barrio.

La consellera ha dicho que los hechos "no son tolerables" y ha reiterado el mensaje que ya envió el presidente Salvador Illa, asegurando que "no habrá impunidad ni tolerancia" ante estas situaciones. Ha añadido que lo que se quiso hacer este jueves con la visita es enviar un mensaje "a los que creen que pueden tener una ley propia, al margen de la que rige a todos los ciudadanos".

Barcelona 09/01/25 Barcelona. El presidente Salvador Illa y la consejera de Interior, Núria Parlon, se reúnen con la alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, en el Ayuntamiento de Sant Adrià para tratar sobre el tiroteo en La Mina. Autor: MANU MITRU / MANU MITRU

Parlon ha lamentado que, a pesar del trabajo realizado, la situación en La Mina se ha "cronificado" y continúa teniendo peculiaridades de carácter social y delictivo que provocan que haya una situación "latente" en el barrio. Entre otras cosas, ha señalado delitos relacionados con las drogas.

Por ello, ha explicado que el refuerzo policial –con dos unidades de BRIMO y de ARRO– pretende también perseguir esta actividad delictiva.

Más allá de este refuerzo, ha recordado que ya en noviembre se comprometió con la alcaldesa a incrementar los agentes de Mossos d'Esquadra destinados a la comisaría de distrito en el marco del aumento de agentes del cuerpo.

Por último, Parlon ha defendido que este tipo de políticas son progresistas y de izquierdas porque buscan "garantizar que la gente pueda vivir en paz".