Illa pisa las calles de La Mina sacudidas por el tiroteo: "No hay impunidad en Catalunya"

Visita relámpago pero con cierta intensidad de Salvador Illa a La Mina, menos de 48 horas después del último tiroteo en el barrio, que ha vuelto a enrarecer la rutina en una de las zonas más aquejadas por la pobreza y el tráfico de droga en Catalunya. La agenda de la visita de urgencia a Sant Adrià de Besòs se ha modificado para que el president diese un breve paseo por el barrio tras acudir al ayuntamiento de la localidad para escenificar el acuerdo para reforzar la presencia policial, activado tras la virulenta reyerta con armas de fuego de la noche del martes.

Después de reunirse con mandos policiales y el gobierno local de Sant Adrià, Illa ha querido lanzar un mensaje "nítido y directo", tal como ha expresado en una comparecencia sin preguntas. "No hay impunidad en Catalunya, quien la hace la paga -ha proclamado-. Pondremos todos los recursos para identificar y detener a responsables de hechos delictivos para prevenirlos y garantizar la seguridad de todos los barrios, pueblos y ciudades de Catalunya". El mandatario ha prometido contudencia frente al tráfico de drogas y armas. También ha anunciado una próxima junta de seguridad local extraordinaria para valorar si se refuerzan más medidas de control policial en La Mina, aparte de las que son visibles tras la pelea.

Illa ha acudido a la comisaría de los Mossos, situada a unos 300 metros de donde se desencadenó el encontronazo, y luego ha cubierto un recorrido de unos 10 minutos. El dirigente ha pisado las calles donde dos familias enfrentadas se intercambiaron decenas de disparos a cara descubierta, causando pavor entre los vecinos. Rodeado de la cúpula del Departament de Interior, del Ayuntamiento de Sant Adrià y un pelotón de periodistas, el president se ha plantado en la explanada que separa a los bloques de Venus y Saturn.

Los dos edificios somatizan los problemas que estigmatizan al vecindario, contra los que las entidades de La Mina oponen un esfuerzo que sienten malograr por la repercusión de los sucesos que alteran sus calles cada cierto tiempo. "No tenemos que normalizar estas situaciones, que ocurren de manera puntual aunque van haciendo un sumatorio, porque no es justo para la ciudadanía de Sant Adrià y, en especial, de La Mina", ha rogado la alcaldesa Filo Cañete. La edila también ha reclamado "impunidad cero y tolerancia cero" ante los acontecimientos que han sacudido al vecindario.

Pese a que la comitiva ha dado una vuelta breve en torno a las cinco de la tarde, apenas se ha cruzado con alguien. Unos pocos residentes curioseaban desde los domicilios. Nadie ha hecho amago de acercarse al president.

"La policía se escondió"

Illa no ha atravesado los portales de los bloques en los que se dirimió la trifulca y donde reside buena parte de ambas familias que se atacaron a balazos. La mayoría de los García vive en Saturn y los Cascabeles, en Venus. Algunos de sus integrantes abrieron fuego desde las ventanas y otros apuntaron a los pisos a pie de calle. Algunas voces aseguran que unos y otros han puesto tierra de por medio y han abandonado el barrio.

Los Mossos informan que aún no se han practicado detenciones y se trabaja en identificar al mayor número de participantes en la contienda. Añaden que no será fácil imputarles delitos, sin más heridos que una mujer ajena a la refriega y que sufrió un rasguño por una esquirla después de que una bala penetrase en su vivienda.

La alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, el president de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior, Núria Parlon, visitando La Mina. / MANU MITRU

"Hay decenas de cristales y televisiones rotas por las balas que entraron en las casas. Que no muriera nadie es un milagro", manifiesta un habitante del barrio, descontento con la actuación de los Mossos. "No oí ninguna sirena cuando se disparaban y mientras decenas de vecinos se tiraban al suelo en su casa", reprende.

Illa ha escuchado un reproche similar de boca de Antonio Pinel, vicepresidente de la Asociación de Vecinos de La Mina. Varios miembros de la entidad han departido con el president a la puerta de la comisaría de los Mossos. "Le hemos dicho lo que pensamos los que llevamos 50 años viviendo aquí, porque han pasado muchos gobiernos por la Generalitat y el ayuntamiento, pero siempre estamos igual y no se toman soluciones", declara en conversación con EL PERIÓDICO.

Haciéndose eco de un sentimiento que comparten más habitantes del barrio, Pinel afea inacción a los Mossos durante el último altercado. "Se escondieron, no acudió nadie, cuando la comisaría está a menos de 300 metros", censura. Pinel comenta que Illa le ha garantizado que se van a poner "más medios" para tratar de zanjar la impunidad y la inseguridad que causan quienes osan abrir fuego sin ocultarse y en mitad de una zona densamente poblada.

"Pero todos dicen lo mismo y a los tres o cuatro meses estamos igual", rebate Pinel. Escéptico, no cree que sea suficiente el operativo especial con el que el Departament d'Interior ha destinado agentes de la BRIMO y la ARRO a apostarse durante las 24 horas en calles de La Mina. "Es lo que pasa siempre que hay un tiroteo y, después de unas semanas, se acaba. Hace unos meses hubo un tiroteo y lo montaron, ahora vuelve a pasar y, en cuatro o cinco meses, volverá a ocurrir", predice.

Pinel matiza que la asociación de vecinos no es partidaria de que aumente la presencia policial 'per se'. "No queremos un ejército en el barrio, pero sí que la policía sea efectiva y que esté cuando pase algo", distingue. "Queremos que no se escondan y que las leyes se apliquen a todos por igual. Porque en este barrio no pasa", lamenta.