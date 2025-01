Alamany aplaza hasta marzo la decisión sobre la entrada al gobierno de Collboni

La presidenta del grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y secretaria general del partido, Elisenda Alamany, ha subrayado que el partido no puede decidir ahora si entra o no al gobierno de Jaume Collboni porque "ha estado en un momento convulso". "Y como en la vida, no es bueno tomar decisiones estratégicas cuando uno sale de un momento convulso", ha argumentado en declaraciones a betevé, donde ha resaltado que primero debe cerrarse el congreso de ERC en marzo. "Aún tenemos que cerrar el congreso que acaba en marzo y debemos ver si estamos en un momento tranquilo y sereno para tomar una decisión de este calado", ha argumentado.

Alamany ha insistido en que cualquier debate que tenga que ver con la gobernabilidad en la ciudad "debe pasar por la militancia" como paso "imprescindible", y "no se puede hacer de un día para otro".

"Se debe volver a socializar, se debe volver a ver dónde estamos, y lamentablemente el partido ahora mismo no está en un momento tranquilo como para tener este debate", ha remarcado.