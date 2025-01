El primer día de rebajas mantiene el tirón popular en Barcelona: "No veníamos a comprar y ya tenemos tres bolsas"

A la vorágine de compras de Navidad y Reyes le sigue tradicionalmente un periodo de rebajas que hace las delicias de los comercios, especialmente de ropa, y que permite a los consumidores endulzar la cuesta de enero. Este 2025, y a diferencia de años anteriores, el primer día de descuentos ha sido un martes laborable, algo que ha suavizado, pero solo hasta cierto punto, la afluencia de compradores a puntos neurálgicos de Barcelona, como el Portal de l'Àngel.

Quien sí ha podido disfrutar de esta primera jornada de ventas rebajadas son los alumnos de institutos, que no retomarán las clases hasta este miércoles. Es el caso de Lucía y Lea, dos amigas que pasean cuando algunos comercios todavía están abriendo las puertas. "Aprovechamos que no hay 'insti' para venir y añadir algo a las compras de Navidad", afirma Lea enseñando una bolsa de unas de las primeras tiendas del Portal de l'Àngel.

Lea y Lucía, durante el primer día de rebajas en el Portal de l'Àngel de Barcelona / Jordi Otix

Con un plan parecido han llegado a este punto de Barcelona Ona y Mónica, que buscaban cambiar regalos en lugar de hacer todavía más grande su botín navideño. "Quiero cambiar unas bambas que no me vienen bien y que tampoco me convencen", confiesa Ona. Mónica, en cambio, es más crítica con el criterio de los Reyes Magos. "Es que el jersey no me gusta", espeta.

Mónica y Ona, este martes en el Portal de l'Àngel / Jordi Otix

También transitaban por el centro de Barcelona personas de otros puntos de Catalunya que han tenido que bajar hasta el aeropuerto a despedirse de familiares que los han visitado en Navidades o para otras gestiones. Es el caso de Txell y Clàudia, madre e hija. "Hemos aprovechado que hemos dejado a la hermana mayor en el Aeropuerto para pasar por aquí y hacer un par de cambios", explica Txell. "Sobre todo cambiaremos algo de ropa que nos han regalado y no es de nuestra talla", explica, aunque admite que los Reyes también han tenido algún que otro fallo de gusto.

Clàudia y Txell, este martes en el Portal de l'Àngel / Jordi Otix

La oportunidad lleva a la compra

También Jordi, que bajaba con algo de celeridad, ha improvisado una visita al Portal de l'Àngel tras acompañar a unas amigas de Ibiza a hacer "unas gestiones". "He aprovechado para enseñarles el centro de Barcelona y aunque no veníamos a comprar ya llevamos tres bolsas", ríe mientras enseña una de esas bolsas de papel.

Jordi, el primer día de rebajas en el Portal de l'Àngel de Barcelona / Jordi Otix

De manera algo improvisada también han bajado al centro desde otras partes de Barcelona Josep y Dolors, una pareja mayor que admite no tener demasiadas compras ni cambios en la cabeza. "Si encontramos alguna cosa la compraremos y, si no, pues no compraremos nada", ríe Dolors de la mano de su marido.

Josep y Dolors, el primer día de rebajas en el Portal de l'Àngel de Barcelona / Jordi Otix

Algún consumidor más joven sí que tenía más claro lo que quería comprar y cuándo. "Me he esperado hasta hoy porque los precios antes y después del día de Reyes no son los mismos", explica Marc, que también ha preferido madrugar un poco para evitar posibles aglomeraciones hacia las horas centrales del día. "He aprovechado para comprar un par de cosas que faltaban en mi armario", aclara.

Marc, el primer día de rebajas en el Portal de l'Àngel de Barcelona / Jordi Otix

Sin embargo, hay personas que no notan tanto la diferencia en el coste de la ropa. Najung, por ejemplo, cree que lo de este año "no son rebajas". "Antes todo era más barato, lo que podías conseguir por 20 [euros] ahora no lo encuentras ni por 40", se lamenta.

Najung, el primer día de rebajas en el Portal de l'Àngel de Barcelona / Jordi Otix

Hay quien ha postergado un poco las visitas familiares y puede disfrutar con sus seres queridos de este periodo de descuentos. Es el caso de Camila, una mujer de Ecuador que está visitando a su hija Catalina, que vive en Barcelona. "Como no nos pudimos ver hasta ahora, venimos de rebajas para comprar nuestros regalos navideños", explica Catalina en el interior de la tienda Cortefiel de Portal de l'Àngel.

Catalina y Camila, en uno de los comercios de Portal de l'Àngel este martes / Jordi Otix

Un martes atípico

Esta tienda, que se encuentra muy cerca de la Plaza Catalunya, era una de las más concurridas la primera mañana de rebajas. Una de sus encargadas, Esther Fernández, afirma que ha estado muy atareada para lo que lo suele estar en un día laborable, aunque no con la misma intensidad que otros años. "Como el primer día ha caído en martes supongo que el primer domingo tampoco será tan fuerte como otros años", asegura.

El Portal de l'Àngel, este martes durante la primera jornada de rebajas / Jordi Otix

Es un sentimiento que también comparten otros de los negocios de Portal de l'Àngel, que han preferido no ser citados. Aún así, Fernández asegura que, en general, se prevé que las ventas aumenten. "Nos piden un 20% más que el año pasado, ya veremos si podemos", sentencia.