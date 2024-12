MAPA | Barcelona instalará nuevas cámaras de tráfico en el Gòtic y el Casc Antic para cazar infractores

El Ayuntamiento de Barcelona reforzará el control del tráfico en el Gòtic y el Casc Antic con dispositivos para cazar infractores. Instalará nueve cámaras con lector de matrículas en distintos puntos céntricos por donde acceden los vehículos. De momento, el consistorio ha aprobado inicialmente el proyecto ejecutivo para implementar este sistema, que todavía no tiene un calendario fijado, según ha comprobado EL PERIÓDICO.

El control de vehículos en el distrito de Ciutat Vella no es nuevo. El consistorio empezó a aplicar medidas hace un par de años y ya instaló cámaras tras no lograr cambio alguno con la restricción de horarios de acceso que implementó en el Raval. Con el sistema que quiere implementar ahora, la intención es controlar las posibles infracciones cometidas por el acceso a zonas restringidas de vehículos no autorizados, por acceder fuera del horario de circulación permitido o por incumplir los aspectos medioambientales fijados por el ayuntamiento.

Según se describe en el proyecto ejecutivo, las cámaras deben poder leer todo tipo de matrículas de vehículos a motor, incluidos los ciclomotores. El modelo prevé distribuir los nuevos puntos de control por los dos barrios que hay a lado y lado de Via Laietana y que estén adaptados a la plataforma de visión artificial para el control y la gestión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

¿Dónde se instalarán?

Las cámaras se instalarán en cruces muy concurridos: avenida de Portal de l'Àngel con plaza Catalunya, calle Magdalenes con Comtal, calle Jaume I con Via Laietana, calle Fusteria con paseo Colom, calle Lluís el Piadós con Trafalgar, calle Comerç con paseo Lluís Companys, calle Princesa con Comerç, calle Antic de Sant Joan con avenida Marqués Argentera y Pla de Palau con paseo Isabel II.

Portal de l’Àngel y Via Laietana

En concreto, en el Gòtic se quiere vigilar a los vehículos que acceden al Portal de l’Àngel desde plaza Catalunya y reforzar así un control que actualmente se basa en pilonas retráctiles. En la calle Magdalenes ya existe una cámara de lectura de matrículas para controlar a los coches que acceden por esta vía desde la calle Comtal y ahora se instalará un nuevo conjunto.

En Via Laietana, la idea es inspeccionar a los vehículos que acceden a la calle Jaume I, que tiene dos sentidos de circulación hasta la plaza Sant Jaume. En este caso, se controlarán solo las matrículas de los coches que acceden en la calle Jaume I desde Via Laietana. También los vehículos que acceden a la calle Fusteria desde el paseo de Colom y desde Via Laietana.

Lluís Companys, Princesa y Pla de Palau

En el Casc Antic, se vigilará a los vehículos que entran en la calle Lluís el Piadós desde Trafalgar, los que giran por el paseo Lluís Companys por la calle Comerç y los que acceden a la calle Princesa. Además, se controlará a los vehículos que giran a la derecha desde la avenida Marquès de l'Argentera entrando en el Casc Antic por la calle Antic de Sant Joan. También habrá cámaras para inspeccionar a los vehículos que entran por Pla de Palau para acceder al Casc Antic.

El proyecto estima que las obras se lleven a cabo durante 2025, aunque matiza que las fechas de ejecución vendrán condicionadas por los plazos de licitación y adjudicación del contrato. Sea cuando sea, el plazo de ejecución previsto se estima en 15 meses. El presupuesto total del proyecto es de 404.702 euros.

Acceso restringido con horarios

Ambos barrios ya tienen regulada la movilidad con tal de priorizar a los peatones y restringir el paso de coches y motos, algo que no se ha logrado hacer cumplir por completo. Los vehículos no pueden acceder de lunes a sábado de 7 a 8 horas, de 12 a 14 horas, y de 16 a 21 horas. Y los domingos tampoco pueden hacerlo de 7 a 21 horas, excepto para el vecindario, usuarios de párquings y vehículos autorizados.

Suscríbete para seguir leyendo