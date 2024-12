El lleno turístico de la Nochevieja en Barcelona dispara las cenas de gala en hoteles y restaurantes

Barcelona revalida su posicionamiento como destino europeo destacado para la Nochevieja con la previsión de volver a llenar sus alojamientos. La consecuencia inmediata es que cada vez más hoteles celebran cenas y galas especiales para aprovechar la afluencia de huéspedes, con la particularidad de que esa noche muchos barceloneses también optan por una velada especial fuera de casa y se mezclan con el público foráneo. Algunos de los principales hoteles de lujo de la ciudad ya han completado sus reservas para menús especiales que siempre superan los 400 euros. Será una noche muy lucrativa también para restaurantes, discotecas y salas de fiestas, con precios algo por encima que en 2023.

Diciembre es un mes de plena temporada baja en la hotelería local porque la ciudad no es un destino de compras y además en este caso la ocupación ha estado muy por debajo del año pasado, según distintas fuentes del sector. Sin embargo, el director del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals, avanza que los hoteles rozarán el lleno en la ciudad, entre los que alcancen la plena ocupación en zonas céntricas, y los que tendrán un volumen muy alto en barrios más periféricos. De ese modo, la oferta ha ido creciendo porque los principales establecimientos optan por proponer galas y fiestas para sus huéspedes, mientras que muchos restaurantes de la ciudad también han visto un filón en esa fecha.

Algunos de los platos festivos de Grand Hyatt Barcelona. / GHB

En el caso del ocio nocturno, la previsión de la patronal Fecasarm es una ocupación del 90% en las salas, aunque muchas colgarán el 'sold out' antes del 31, vaticinan. Estiman que el precio más habitual de las entradas será de 30 euros con una consumición, aunque las mejores discotecas de la ciudad ya están vendiéndolas hace días a 60 euros, en la medida en que la venta anticipada ha sido buena y van quedando menos plazas. Las zonas VIP de los locales, como informó este diario, irán de unos 250 hasta las más exclusivas por 20.000 euros en el caso de grupos de 15 personas.

Las mejores cenas de la ciudad, en términos de menús sibaritas y entorno de gala, las sirven los restaurantes y salones de grandes hoteles, una oferta ampliada por la incorporación de algunas nuevas marcas hoteleras en este 2024 al panorama local.

Opciones sibaritas

Algunos establecimientos muy arraigados ya cerrado sus reservas gastronómicas. Por ejemplo, el Hotel El Palace Barcelona --el que más oferta de actividades navideñas para la ciudadanía desplega hasta Reyes, de conciertos a cine en su azotea-- ha hecho bingo en sus tres opciones. El chef Jesús Caballero quiere deslumbrar con sus propuestas en el elegante Salón Gran Vía (395 euros) y en el espectacular Rooftop Garden (645 euros), con música en vivo. En los bajos del hotel se ubica también el restaurante Amar, del chef Rafa Zafra, con una propuesta de altos vuelos que incluye entrantes como el Mollete al vapor de erizo, panceta ibérica y caviar y el Buñuelo de sifón relleno de bogavante (entre otros) y principales como el Txipirón de anzuelo a la bruta y salsa meunière; la Angula del Miño al pil pil; el Guisante lágrima del Maresme, bull negro y trufa de invierno; el Besugo a la brasa con bisque de mariscos y la Pularda guisada a la catalana, más doble postre por 450 euros por persona, sin bebida, a los que puede añadirse un maridaje por 125 o 250 euros.

Cerca, en el lujoso hotel Monument, su restaurante Lasarte by Martín Berasategui y con tres estrellas Michelin ya ha colgado el 'completo' para su elitista Nochevieja. El menú diseñado por su chef Paolo Casagrade costará 830 euros --el más caro de la ciudad-- y estará protagonizado por el producto de proximidad, con platazos como el Bogavante azul, albahaca y genjibre sobre cremoso de pistacho y caviar Beluga. En la sexta planta también han vendido ya todos los cubiertos de Glasss, su versión más e del año (150€). Y correrá la misma suerte con su propuesta para Oria. Sus cenas acabarán con una fiesta en la terraza Verbena, con Dj, cotillón y bar hasta las 2.00 horas de la madrugada.

Para el público más joven y que busca espectáculos, música y fiesta, vuelve a destacar la oferta de W Barcelona, en la Nova Bocana. Ofrecen varias propuestas. En la Great Room, 'You Made our NYE List, a nigtht at the opera' se inspira en las más grandes óperas representadas junto al Mediterráneo, con un menú XXL y fuegos artificiales tras el 'show', hasta las 2.00 horas, por 490 euros por persona. Otra opción, será la experiencia Ikigai, en su japonés Noxe, con toques locales. Su menú más exótico cuesta 500 euros pero incluye acceso a su fiesta en la planta 26 hasta las 4.00 horas. Y también tienen opciones en Fire y en su peruano Coya.

Propuesta de Noxe, en W Barcelona. / W

No falla tampoco otro icónico de Barcelona, el Majestic Hotel & Spa Barcelona, que asesora el chef Nandu Jubany, han copado desde hace semanas las plazas de su Salón Mediterráneo. El menú abarca del jamón ibérico de bellota 100% a la trufa negra Melanosporum con guisantes XL y menta, pasando por la barrita crujiente de rubia gallega con cremoso de su tuétano, entre otros pases. Aunque el plato estrella de la cocina que lidera David Romero será su Wellington de rodaballo salvaje con gamba roja, beurre blanc de Ruinart y caviar Oscietra, al que seguirá un solomillo de ternera lechal. En este caso, costará 440 euros con bebidas incluidas. Están vendiendo estos días sus últimas habitaciones.

Wellington de rodaballo en el Majestic Hotel & Spa. / HMHS

No obstante, el centro de la ciudad también cuenta con opciones más asequibles, como la de Le Méridien y su restaurante CentOnze, que esa noche servirá por 195 euros tres aperitivos, como el tartar de vieira con crema de almendra, tres entrantes como el Carpaccio de cigala e higos y doble principal: Atún rojo con esencia de gamba y Solomillo a la brasa con arroz meloso de montaña. Más postre y turrones, y con dos copas y pinchadiscos hasta las 2.00 horas. Cuentan también con un menú especial para vegetarianos, y uno infantil.

Solomillo de CentOnze en Le Méridien. / Le Méridien

Fuera del centro

Pero la noche contará con novedades, sobre todo fuera del centro. Como la de Hilton Diagonal Mar, que tras una primera prueba de Nochevieja hace un año, ahora pisa el acelerador con su noche temática Midnight Winter Wonderland, marcada por la fantasía, con espectáculo de luces, actuaciones en vivo, bailarines y acróbatas. También con un viaje culinario a cargo de Ramón Simarro, de inspiración mediterránea "con un toque moderno". La noche se iniciará con un cóctel de bienvenida, a la que seguirán tres entrantes --como elBrioche relleno de jamón ibérico de bellota y Pecorino trufado--, tres platos principales (como el Bogavante Mediterráneo en salsa de beurre blanc y huevas de trucha con alcachofas baby y espárragos) y un postre a la altura, además de petit fours y bodega, por 420 euros. Luego la fiesta continúa con DJ hasta las 2.00 horas, pero el hotel ofrece un paquete con alojamiento por 1.090 euros las dos personas, y desayuno incluido al día siguiente.

Montaje de una mesa en el Hotel HIlton Diagonal Mar. / HDM

En la zona alta, Grand Hyatt Barcelona celebra este año su primera Nochevieja con una experiencia completa, que abarca de una cena en el restaurante Sofía Bar & Tapas con música en vivo, al cotillón y fiesta (con una bebida) en Zuu, el 'night club' del hotel. Su menú se compone de cinco platos, bebidas, dos postres pre postre y un postre, por 190 euros por persona, aunque si se opta por alojamiento también, el 'pack' sale a 800 euros por pareja con estancia, cena y desayuno. También tienen opciones en sus restaurantes Maymanta (peruano) y en Leña, del chef Dani García.

También en la Diagona, el renovado Torre Melina Gran Meliá propone un festín en su restaurante ERRE, que culminará con acceso a la fiesta que celebrarán en su azotea. Su repertorio cerrado incluirá entrantes como la vieira con panceta ibérica y opciones como Parfait de erizo con crema de codium y caviar y lingote de wagyu A5 a la brasa, con postre, bebidas y cotillón más fiesta y varias sorpresass hasta las 3.00 horas por 280 euros.

Suscríbete para seguir leyendo