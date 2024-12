Sebastià Massagué, jefe de bomberos de Barcelona: “La gente debe tener detectores de humo en casa, cuestan de 10 a 15 euros”

Los bomberos de Barcelona intervinieron en 1.800 incendios de viviendas del 1 de enero al 30 de noviembre del 2024. Son 163 al mes, 5,4 al día. En total, el cuerpo asumió 20.934 actuaciones (7.624 salvamentos, 4.942 asistencias técnicas. 4.290 fuegos, contando los de fuera de los domicilios) sin víctimas que lamentar. El jefe de los bomberos de Barcelona, Sebastià Massagué, en el cargo desde hace seis años, subraya que más que apagar fuegos lo que se persigue es evitar que prendan.

¿Cuánto hace que es bombero?

En 1983 me incorporé a una campaña forestal, en Mataró. Tengo 59 años y llevo 40 vinculado al mundo del bombero. Con el tiempo me convertí en funcionario en el Ayuntamiento de Barcelona después lo alterné con los bomberos de la Generalitat, con cargos también de técnico, de responsable de grupos de rescate y con cargos más directivos.

Las oposiciones tienen fama de ser muy duras.

Es el gran número de gente que se apunta el que eleva el listón. Hay psicotécnico, pruebas físicas, de conducción, revisión médica, una entrevista.

Usted está en forma física. ¿Es imprescindible?

Considero que la condición física es importante para ser bombero, pero pongo por delante el hecho de pensar y actuar. Pensar y actuar es lo que identifica más el oficio de un bombero. No es todo músculo. En los últimos años, con mejores materiales, más ligeros, y la incorporación de la mujer, el oficio se ha transformado.

"Pensar y actuar es lo que identifica más el oficio de un bombero. No es todo músculo"

¿En estos 40 años qué ha cambiado?

Los servicios son los mismos: tienes accidentes, incendios, incendios forestales. Hay mejores vehículos, mejores herramientas de excarceración (liberación de personas atrapadas), mucho más ligeras. Los materiales protegen mucho más, los equipos de respiración autónoma son más eficientes. Todo esto facilita mucho el trabajo. Ponemos el énfasis en la prevención.

Algo que no pasaba antes.

La prevención, la ley de riesgos laborales, se incorporó a finales de los 90. Ahora también analizamos la intervención a posteriori, se impide que los trajes que quedan sucios tras una actuación entren en el parque y se recogen para limpiarse. Todos los elementos derivados de la combustión pueden ser cancerígenos. Esta limpieza es uno de los muchos elementos que hacen necesario el cambio de la sede de bomberos del parque de Joan Miró al Eixample, en el lugar que se determine. El parque de Joan Miró se nos ha hecho pequeño, al margen de que se planteó como algo provisional para dos años y han pasado 14. Para la prevención de riesgos laborales, para la incorporación de la mujer al cuerpo necesitamos más espacio, más dependencias.

"El parque de Joan Miró se nos ha hecho pequeño, al margen de que se planteó como algo provisional para dos años y han pasado 14"

Parece que la solución anunciada, del traslado al triángulo de avenida Sarrià, está algo bloqueada por el rechazo vecinal.

Está en fase de exposición. Nosotros fuimos a explicar a los vecinos que tenemos que irnos de Joan Miró. No sé más. Los espacios que hay en el Eixample son los que son.

Contaba que la prevención ahora es clave.

Como profesional, lo que puedo aportar a la ciudadanía es evitar que tengan este disgusto, esta desgracia, ese incendio: poner la prevención por delante. Por un lado, los edificios tienen que ser seguros, cumplir con la prevención reglamentaria. Luego hay que dar los consejos de seguridad idóneos al ciudadano, que sepa cómo responder, cómo detectar un incendio.

"Hay que llamar al 112 y poner barreras al incendio. Cerrar puertas y bajar a la calle. Si la escalera está llena de humo, encerrarse en casa, cerrar las puertas y ponerse en un lugar visible, como el balcón"

Resuma lo más relevante.

Lo primero, los bomberos necesitan recibir la alerta. Hay que llamar al 112 y una vez detectado el incendio ponerle el máximo de barreras posibles: si es en el interior de la vivienda, cerrar las puertas de la habitación que arde, cerrar las sucesivas que haya y ponerse salvo, es decir, bajar a la calle. Si el fuego es en otra vivienda y al salir la escalera está llena de humo, hay que encerrarse en casa, cerrar las puertas y ponerse en un lugar visible, como puede ser un balcón, para que los bomberos puedan verte. En Barcelona llegan antes de 10 minutos. Es una respuesta ágil con los seis parques de bomberos que tenemos.

La gente no siempre sabe qué hacer, que no hay que tirar agua a una paella que arde, que no hay que subir a la azotea.

Entendemos que las personas se pongan nerviosas y a veces respondan como no deberían. A veces en lugar de irse escaleras abajo se van arriba, hacia la azotea. Es una de las respuestas que no nos gustan. Hace unas semanas tuvimos un par de servicios en los que la gente subió por las escaleras en vez de bajar.

¿Qué recomienda especialmente?

Tener elementos de detección de humo, cuestan de 10 a 15 euros. Sobre todo por la noche, que es cuando somos más vulnerables, cuando hemos bajado la guardia. Es otro cambio respecto a hace décadas, cuando la gente tenía braseros, estufas de butano. Ahora los sistemas son más a menudo eléctricos y de gas, en los que desaparece la combustión. Pero seguimos teniendo problemas. La falta de revisiones de algunas calderas provoca mareos, desmayos y en el peor de los casos, víctimas mortales. Y ahora tenemos móviles, patinetes. La gente pone a cargar todos estos elementos de noche, y a veces todos juntos, lo que puede generar sobrecargas cuando estamos durmiendo. El consejo es colocar detectores, que te despierten antes que lo haga la virulencia de un incendio; que las baterías de los patinetes y los puntos de carga sean homologados, y que no se cargue todo en el mismo punto.

"El consejo es colocar detectores, que te despierten antes que lo haga la virulencia de un incendio; que las baterías de los patinetes y los puntos de carga sean homologados, y que no se cargue todo en el mismo punto

¿Y la concienciación va cuajando?

Cada año 10.000 o 11.000 niños pasan por el aula de prevención de Vall d’Hebron. Niños de 5 a 8 años. Se les enseña lo básico, saber qué es el 112. Queremos potenciar esta cultura desde esas edades. Que el tema cale tanto como el de los incendios forestales en verano. Pero también hemos visto que no todos los colegios pueden venir al Espai Bombers o el Aula de Vall d’Hebron. Y aquí entra el tema de la vulnerabilidad.

¿Y qué se hace en esos casos?

Carrozamos un camión viejo, lo convertimos en aula y vamos a los colegios que nos lo piden a mostrar cómo se apaga un fuego. Lo hacemos en el patio de la escuela. Con la multiculturalidad de muchos colegios hemos visto que hay que gente que no tiene tan claro que los bomberos acuden cuando se les llama. Hay personas que vienen de países en los que estos servicios funcionan de otro modo, e interaccionan de otro modo con las situaciones. He hablado mucho de prevención, quiero abordar la autoprotección.

Adelante.

Como bomberos, tenemos la vocación de formar a la gente en criterios de autoprotección, cómo actuar ante una gran emergencia. Por ejemplo, ante una gran nevada en Barcelona, que podemos anticipar, damos consejos de seguridad.

¿Por qué son tan queridos los bomberos?

Somos un cuerpo muy querido en la ciudad, con una buena valoración. Es consecuencia de varias cosas. La gente valora que cuando sale huyendo de un sitio alguien vaya a resolver el problema. Y hay una memoria histórica de los de antes, los que trabajaban sin aparatos respiratorios y subían por escaleras de madera.

¿Los móviles han salvado muchas vidas?

Los móviles agilizan el aviso. Pero hay que recordar que el móvil sirve para llamar al 112, porque mucha gente no llama y se pone a grabar en vídeo lo que sucede. Algunas veces las emergencias llegan antes a Twitter que al 112.

"El móvil sirve para llamar al 112, porque mucha gente no llama y se pone a grabar en vídeo, y algunas veces las emergencias llegan antes a Twitter que al 112"

¿Cómo se han convertido los bomberos en detectores de casos de pobreza energética?

Cuando entramos en una casa podemos ver si no tiene los recursos necesarios. Cuando vemos gente que se calienta con braseros o velas, y cocina con fogones, lo detectamos y lo trasladamos a servicios sociales, si son casos de pobreza energética. Este año hemos detectado 370 casos de enero a septiembre. También encontramos casos de violencia intrafamiliar. Y vemos a gente mayor que vive sola: si en una comunidad solo hay dinero para un detector de humo, que lo tenga esa persona. Y lo pedimos también por una conducta de comunidad, que tanto se vio con el covid, cuando la gente compraba comida a sus vecinos mayores.

¿Qué le dice a los que quieren ser bomberos?

Sobe todo, hay que potenciar que la mujer quiera ser bombero. Las mujeres tienen que ver que es un oficio que también es para ellas. Que la condición física es importante, pero es más importante saber pensar y actuar, y da igual que seas hombre o mujer. Actualmente, la plantilla de los bomberos de Barcelona está formada per 767 efectivos de los que 43 son mujeres. Entran pocas porque se presentan pocas: 150 de 2.000 aspirantes. Necesitamos que se presenten muchas más.

Suscríbete para seguir leyendo