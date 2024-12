Tres motivos por los que se encarecerán las tarifas del transporte público en 2025

Mediados de septiembre de 2022. El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de desplegar el plan de bonificaciones en el transporte público. El (entonces) director de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Pere Torres, un veterano de la gestión pública, hace saltar la alarma con su habitual sutileza: "Un transporte público eficiente y de calidad pasa por estar dotado de los recursos ordinarios para hacer frente a los gastos que tenemos. Si disponemos de ellos, cualquier otra medida me parece perfecta. Si no, nos causará un problema importante de gestión". Han pasado dos años y tres meses, Torres ya no está en el cargo (ahora lo ocupa el también experimentado Manuel Valdés) y las tarifas se mantienen bonificadas, solo a la espera del porcentaje medio de incremento que se anunciará este viernes. Parece contradictorio que las rebajas de los abonos convivan con un encarecimiento del servicio que rondará, según confirman algunas fuentes a este diario, el incremento del IPC (entre el 2,5% y el 3%). Pero todo tiene una explicación. Varias, de hecho. Porque una cosa es la decisión técnica. Y otra, la política. Veamos.

Sostenibilidad financiera "Los servicios públicos se tienen que pagar", recordó en noviembre el vicepresidente ejecutivo del Área Metropolitana de Barcelona, Antonio Balmón, en un acto organizado por este diario. El también alcalde de Cornellà, sin medir las palabras tanto como Torres, apostó de manera clara por encarecer las tarifas: "Me parece necesario para contar con ingresos que sufraguen los grandes costes que requiere el transporte público", concretó. Pocos días después, el secretario de Mobilitat i Transports del Departament de Territori, Manel Nadal, ponía cifras a lo que Balmón ya apuntaba desde el AMB. En un acto de la patronal de autobuses interurbanos FECAV, recordaba que las bonificaciones le costarán este año al Govern cerca de 220 millones de euros. Es casi un 10% del desembolso anual total, que ronda los 2.300 millones de euros. "Desde la conselleria nos gustaría que se mantuvieran las bonificaciones, pero no hasta el 50%, porque el coste es inasumible", argumentó. Susi López, directora general de Mobilitat i Territori, fue un poco más allá ese mismo día al afirmar que la T-usual "no puede seguir al 50%". Remató el posicionamiento de la Generalitat la consellera Sílvia Paneque, que a preguntas de El Periódico, abogó por una tarifación más social: ¿Tiene sentido que las ayudas al transporte sean lineales? Tenemos que replantear que la bonificación de los usuarios dependa del nivel de ingresos". No se podía decir más claro, por eso sorprende que el Govern haya decidido en los últimos días mantener las bonificaciones durante todo 2025 a pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha avanzado que solo pagará su parte (el 30% del 50% ahora subvencionado en la T-jove y la T-usual) hasta junio. Para entenderlo, hay que poner en el tablero de juego la negociación de los presupuestos de la Generalitat de 2025: los Comuns ponen como requisito prolongar las ayudas en el transporte público. 'Dit i fet'.

Una mujer saca su billete para poder viajar en el metro de Barcelona / Zowy Voeten

Mejorar la calidad del servicio La presión política, también en Madrid, de la mano de los socios a la izquierda del presidente Sánchez, ha sido clave para que las rebajas en el transporte público se hayan prorrogado a nivel estatal. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, lleva más de un año advirtiendo de que las ayudas deben llegar a su fin. El pasado octubre ya fue más contundente: "Frecuencia de paso, comodidad y puntualidad es la apuesta sobre la que debe instalarse un gobierno progresista, no la gratuidad". Se refería a la necesidad de pasar de las subvenciones a la mejora del sistema ferroviario como herramienta principal para que cada vez sean menos las personas que apuestan por el vehículo privado. Es decir, destinar el dinero a que los trenes vayan mejor, no a que sea más barato. En la misma línea se expresó después el secretario Nadal, al preguntarse todo lo que se podría hacer con el dinero que ahora se destina a las bonificaciones. El escaso margen de incremento que se anunciará este viernes debería ir en ese sentido, siempre que el encarecimiento de los combustibles y la energía lo permitan.

Un usuario recarga su tarjeta T-Mobilitat en una máquina del metro de Barcelona / ALVARO MONGE

Corresponsabilidad Es altamente probable que el ciudadano piense que con el abono de su billete ya está haciendo frente al precio íntegro del servicio que está a punto de usar. Nada más lejos de la realidad. Antes de las bonificaciones y de las alteraciones que generó la pandemia, el usuario llegó a sufragar cerca del 50% del coste real, pero con los abonos, según datos del Departament de Territori, se ha bajado al 36%. O lo que es lo mismo, la Administración pública se tiene que hacer cargo del otro 64%. Aunque algún político ha llegado a plantear la gratuidad total del transporte público (Manuel Valls, por ejemplo...) la experiencia demuestra que ponerle precio a las cosas genera una responsabilidad compartida entre el ciudadano y el gestor público. Pasó con el Bicing en 2007, con una tarifa de derribo que casi se lleva por delante el invento.

Históricamente, el precio apenas ha aparecido en las encuestas cuando se pregunta a los usuarios por las cosas que mejorarían del transporte público. Sí están la puntualidad, la seguridad, la frecuencia de paso o la información al minuto. Pero no las tarifas, que seguirán bonificadas, con un ligero incremento de la tarifa media. Todo esto sucede, además, sin una ley de financiación del transporte público (sigue en trámite desde hace dos años la ley de Movilidad Sostenible que contiene este aspecto) que garantice la sostenibilidad del sistema. "Más madera", decía Groucho Marx en su película del Oeste. Pues aquí lo mismo, pero con dinero público.