Cómo de seguros se sienten los barceloneses en los parques de la ciudad

Félix Pérez, doctor en Psicología Social por la UB, ha ganado este año el premio José Manuel Blecua, que concede esta universidad, por una investigación sobre la percepción de seguridad en los parques de Barcelona. La investigación, ‘Examining perceived safety and park use in public open spaces: The case of Barcelona’, fue publicada en 2022 por la revista 'Journal of Environmental Psychology' y, cuenta Pérez, parte de un análisis de un total de 40 parques durante tres meses.

A continuación, el estudio se centró en seis espacios de la ciudad: la plaza de Folch i Torres y los jardines de Sant Pau del Camp, en Ciutat Vella; la plaza de Lesseps, en Gràcia; el parque de la Pegaso, en Sant Andreu; el parque de la plaza de Sòller, en Nou Barris, y los jardines de Magalí (antes de las Infantes), en Les Corts.

Variables

El estudio determina algo que parece lógico: el uso que hacemos de los parques se ve afectado por la percepción de inseguridad. “Se analizaron muchas variables: en qué parte del espacio estaba la gente, cuánta había, su género, su grupo de edad, si tenían o no origen inmigrante. Y después otro tipo de variables: si en la zona hay conflictos, peleas, gente orinando, si hay buena iluminación”, explica Pérez.

A partir de la teoría de la percepción de la seguridad se eligieron tres variables relacionadas con la percepción de un parque seguro: los usos problemáticos (ingesta de alcohol, peleas, consumo de estupefacientes, sinhogarismo), la diversidad racial y la presencia de verde. Se pasaron cuestionarios a usuarios del parque y a gente que reside cerca.

Usos “problemáticos”

“Nuestra hipótesis era que cuando más diversidad racial, sinhogarismo y usos problemáticos habría más percepción de inseguridad, y es algo que se cumple pero con excepciones. En Lesseps vimos usos problemáticos y diversidad racial y en cambio se percibe como un espacio muy seguro. En la plaza de Sòller vimos pocos usos problemáticos y poca diversidad racial, pero el nivel de percepción de seguridad es medio”, prosigue el investigador.

En definitiva, pesa mucho el barrio en el que se encuentra el parque, más allá de sus condiciones. También queda claro, según Pérez, que la percepción de seguridad no tiene una relación directa con los delitos que se registran en el parque.

Mujeres y mayores

Las mujeres tienen una percepción de inseguridad mayor y aunque no pesa tanto el factor de la edad, también los mayores tienen una sensación mayor de miedo, al contrario que los integrantes de colectivos inmigrantes. En contraste, los encuestados blancos reportaron mayores niveles de miedo al crimen.

Pérez destaca como un valor relevante la constatación de que los usuarios que hace más tiempo que frecuentan un parque, es decir, que viven en la zona hace mucho, suelen tener más sensación de seguridad al respecto

En los parques con mayor percepción de inseguridad, la presencia mayoritaria, dice el informe, es de hombres adultos con actividades sedentarias, en tanto que los que resultan más seguros atraen más a mujeres, familias y gente mayor, con mayor frecuencia de actividades deportivas.

Recomendaciones

Como se ha dicho ya, una de las conclusiones principales es que la percepción de seguridad no tiene una correlación con los delitos, sino que depende más de factores ambientales y sociales. También lo es que los parques más seguros promueven la inclusión social y atraen una mayor, y que el hecho de que se relacione más inseguridad con más variedad racial es algo determinado por la desigualdad económica.

El artículo de Pérez incluye recomendaciones para las administraciones, como mejorar el entorno físico si está deteriorado, borrar grafitis, mejorar la iluminación y la visibilidad en los parques, diseñar espacio sin barreras visuales.

En general, el artículo aboga por que haya intervenciones que combinen mejoras en el entorno físico con estrategias sociales y económicas que aumenten la percepción de seguridad y promuevan “un uso más inclusivo y saludable” de los espacios públicos.

Suscríbete para seguir leyendo