Ramon Vallès, el comandante de Iberia que 'enseña' a pilotar en Instagram: "Vivimos un periodo glorioso en seguridad"

Recuperamos esta entrevista a Ramon Vallès, comandante de Iberia que comparte parte de su trabajo en Instagram

Ramon Vallès, 58 años, nacido en Piera y vecino de Igualada, volará este diciembre a Nueva York, Boston y dos veces a Buenos Aires. Hace 26 años que se convirtió en piloto de líneas aéreas y hoy es comandante de Iberia, cedido a Level desde marzo. Puede volar con dos modelos: el A330 y el A350. Suma cerca de 25.000 horas de vuelo y es una persona muy feliz con su trabajo: “Me flipa”.

Deportista -seis maratones-, montañero, volar es su pasión, pero también destaca como divulgador. Aparece en medios de comunicación a menudo, colabora con TV3 desde hace mucho. Le ha hecho especialmente conocido su cuenta de Instagram, en la que publica vídeos de sus vuelos, a veces ofreciendo las imágenes privilegiadas desde la cabina: aquí Montserrat, aquí la cordillera de los Andes, aquí aterrizando en Los Angeles. También explica funciones del aparato: que por qué el combustible va en las alas o cómo el efecto del viento de cola acorta el viaje de Boston a Barcelona.

Una estrella en Instagram

Casado con Margarita, con la que tiene un hijo, dos hijas y un nieto, el comandante ya es una estrella en la red social: “Mucha gente me escribe, tengo vídeos con centenares de comentarios, me esfuerzo en leerlos todos, le dedico tiempo”. En su cuenta se pueden ver vídeos que suman más de 100.000 visionados, pero alguno supera los 300.000 y hay uno, grabado sobre la cordillera de los Andes, que ha llegado a 1,6 millones. Sobre si enseña un mundo hasta ahora privado, subraya que no desvela nada que no se pueda encontrar en internet.

Vallès tenía en abril 800 seguidores en su cuenta. Esta semana contaba ya con 114.000. Un incremento brutal que ha convertido en algo habitual que la gente le reconozca y le salude. Comiendo en Igualada este miércoles, en un restaurante en el que no conoce al personal, el cocinero salió un momento a la sala y se sorprendió al verlo. Se le dibujó una sonrisa y se detuvo para constatar lo obvio: “Hoy no volamos, ¿eh?”.

Le visitan padres con hijos que quieren ser pilotos, y él se toma un café con ellos y les cuenta cómo lo ve. Le invitan a escuelas. Le escriben desde el extranjero. Emocionado, relata que tras publicar un vídeo sobre los Andes en el que homenajeó a los fallecidos en el accidente de avión del equipo de rugby uruguayo, la historia reflejada en ‘La sociedad de la nieve’, le escribió agradecida la hermana de uno de los fallecidos.

“La gente tiene sus temores, e intento acercar mi trabajo para que gane confianza en este medio de transporte”, explica sobre sus vídeos. Señala que es mucho más fácil morir yendo de Igualada a Barcelona sobre cuatro ruedas que cruzando el Atlántico en un avión a reacción. “Vivimos un periodo glorioso en seguridad. En 2023, en la aviación comercial de aviones a reacción de pasajeros hubo cero accidentes en todo el planeta. Me llena de orgullo. Vamos claramente a mejor”, proclama.

Los papeles del padre

“Mi padre era un apasionado de la mecánica de aviación. Fue mecánico de coches toda la vida: montó un taller desde cero que funcionó muchos años. Tenía guardados en un cajón, y me los enseñaba siempre, los papeles para ingresar en la escuela de mecánicos de aviación del Ejército en León. Quería ser mecánico de aviones, pero nació en 1936 (primer año de la Guerra Civil), su padre murió cuando él era muy joven, y no pudo cumplir su sueño. Tuvo que quedarse en Piera a ayudar a su madre”, prosigue. En verano, viajaban al extranjero con su roulotte. “Siempre que íbamos a una ciudad importante se visitaba el aeropuerto y si había un museo del aire, también. Esto fue calando poco a poco”, añade.

Cuando salió del colegio, la madre dijo que eso de los aviones ni por asomo: “Ella decía que no, porque si el avión cae, el niño se va a la mierda”, relata jocoso. Tenía 18 años y le tocó irse a Pamplona a estudiar Ingeniería técnica: “Era aburrido y difícil, y yo tenía muy pocas ganas. Yo quería ser piloto”.

Escuela en Sabadell

A los 21 le dijo a sus padres que no había vuelta atrás, que se haría piloto con su apoyo o sin él. El padre le había llevado con 16 años al aeroclub de Sabadell: “Volé en una avioneta y allí me contaron qué tenía que hacer para ser piloto”. Ya se había subido a algunos aviones comerciales: “La primera vez creo que fue yendo a Mallorca, con 9 o 10 años”.

Para formarse contaba con la vía militar, que le llevaba lejos de casa, o la civil, que le permitía estudiar en Sabadell, y que implicaba una inversión. Eligió Sabadell. “Los exámenes se hacían en la Escuela Nacional de Aeronáutica, en Salamanca. Mis padres me ayudaron. Hablamos de pesetas, no recuerdo cuánto fue, pero sí que se tenía que hacer un esfuerzo económico”.

En Sabadell se convirtió en piloto privado en 1987. Aprendió con una Cessna 152: “Dos asientos y un ventilador delante. Un día, cuando llevaba 10 horas de vuelo, salí a volar con el instructor. Volvimos y al llegar al párquing me dijo: ‘No pares el motor. Bajo y te vas tú solo’. Salí, hice un par de maniobras y aterricé supercontento”.

Florida

Aconsejado por terceros, en 1988 se fue a EEUU a estudiar para piloto comercial: “A finales de los 80 allí tenían muchos mas medios que nosotros. Me fui a estudiar a Vero Beach, Florida. Allí me saqué los títulos americanos, todas las licencias, que convalidé en España. Me convertí en piloto comercial, pero una cosa es la licencia y otra ingresar en una compañía aérea”, que es donde te forman para volar con un avión determinado.

“Tienes que tener varias titulaciones: título de piloto comercial, la parte teórica del transporte de líneas aéreas, que es un grado superior, y la habilitación de vuelo instrumental. Tienes que ser capaz de volar un avión sin mirar fuera, solo con los instrumentos”, explica.

La ampliación de El Prat

“Volar en Florida fue acojonante. Cuando volví de EEUU y vi El Prat tuve ganas de llorar”, rememora. ¿Hay que ampliar el aeropuerto? “Totalmente. Y los patos (de la Ricarda) los cambiamos de puesto. La mayoría de los catalanes quieren destinos directos sin escalas en otras ciudades. Si no ampliamos, nos quedará un aeropuerto de regional”. De El Prat también critica que, para evitar molestias a las casas de Gavà Mar, se evite esa zona: “Es el único aeropuerto del mundo que yo conozca que utiliza las pistas en el sentido contrario a la lógica más aplastante. ¿Cómo puede ser que cuando un avión pesa más, al salir, por el combustible, deba utilizar la pista más corta, y cuando llega, cuando menos pesa, la pista más larga?”.

De copiloto a comandante

Se inició como profesional haciendo de instructor de vuelo en una escuela de Lleida: "Se trataba de sumar horas de vuelo sin pagarlas". La primera compañía para la que voló fue Regional Airlines, con un bimotor a hélices, un Saab 340. De allí se fue a Air Nostrum, donde pilotó un Fokker 50, también un bimotor a hélices. Después ingresó en Iberia, donde le formaron para llevar un Airbus A320. Ahora puede llevar un A330 y un A350.

Empezó como copiloto, como todo el mundo, y como en Iberia no ha habido mucho crecimiento, solo las jubilaciones, lo fue hasta hace nueve años, cuando pasó a ser comandante: “Es el amo y señor, un cargo de confianza. A la izquierda se sienta el comandante y a la derecha el copiloto. Es una vida muy distinta. Estar a la izquierda es una maravilla”.

El accidente de Vallès

Vallès tuvo su propio accidente. Cuando lo cuenta se pone serio. Era copiloto del Saab 340, iba a aterrizar en Oporto y había unas obras en la pista de las que no les habían avisado. Pilotaba él, y ya en tierra logró desviar el aparato. Aunque el avión acabó sin ruedas y destrozado, no hubo daños personales. Se salvó por poco, le advirtió un enviado de la empresa Saab tras lo sucedido.

Sobre los accidentes advierte de que “siempre” se deben a un error humano. Cita varios, entre ellos el del Tupolev que en 2002, volando hacia Barcelona, chocó en Suiza con un avión de carga, un 757 de carga de DHL. El controlador suizo indicó a los pilotos rusos una maniobra equivocada, y estos le hicieron caso, en lugar de obedecer al TCAS, un sistema pensado para evitar colisiones, como deberían haber hecho. Murieron 71 personas, la mayoría niños rusos que iban de vacaciones a España. En 2004, el padre de uno de los menores se presentó en casa del controlador, en Zurich, y le mató a cuchilladas.

Cuestiones de dinero

Afirma que un piloto no se hace millonario, que en España puede cobrar la mitad que en EEUU: “Uno que empieza puede tener un sueldo de mileurista. Después tiene las dietas”. Calcula que para llegar a pilotar profesionalmente una persona tiene que invertir un máximo de 150.000 euros. A los 65 años les llega la jubilación obligatoria, así que Ramon Vallès aún tiene siete años más para seguir explicando desde la cabina que no hay que temer a los aviones.