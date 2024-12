Patio colapsado, lavabos portátiles y goteras: una escuela provisional de Gràcia, al límite

Un día, dentro de unos cuantos años, la escuela Teixidores de Gràcia contará con un nuevo edificio, una sede estable y adecuada, en principio en la calle de Carolines. En ese lejano escenario, las familias que lleven a sus hijos a ese centro deberían tener un recuerdo de vez en cuando para sus predecesores.

Porque los padres y las madres que ahora tienen vástagos en la escuela llevan años dejándose la piel para tratar de acabar con la provisionalidad que marca su día a día, con la particularidad de que son conscientes de que sus hijos no llegarán a ver ese emplazamiento definitivo como alumnos, porque cuando se logre esos niños ya llevarán tiempo fuera de Teixidores. Posiblemente estén en la universidad o trabajando. Quizá alguno ya tenga hijos.

Padres y alumnos de la escuela Teixidores, el pasado miércoles. / Manu Mitru

Cada año peor

Pero volviendo al presente, lo que ahora sucede es que las instalaciones existentes son cada día menos adecuadas, más asfixiantes para los alumnos, y si nada cambia, la situación será peor el año que viene. El patio se ha hecho pequeño para los 400 alumnos que hay, no hay cocina, y los menores comen un catéring que, dicen, llega frío.

En el exterior, tienen que ir a lavabos portátiles que a menudo se atascan. Dicen sus familias que muchos de los niños se aguantan para ir al lavabo ya en casa. Tampoco tienen espacio para la educación física: van a los Lluïsos de Gràcia. Si llueve, hay goteras en el interior y partes de patio que se encharcan hasta impedir el paso.

La escuela Teixidores está ubicada en Encarnació, 61, entre Escorial y Torrent de les Flors, y es un centro educativo formado por barracones que con el tiempo han ido acumulándose, a la espera de un destino definitivo que no ha llegado.

Patio de Teixidores. El nuevo barracón está previsto al fondo a la derecha. / Manu Mitru

Previsiones incumplidas

No es algo que fuera un secreto cuando Carla D’Arnaude llevó a su hijo primogénito, Leo Martín, a la escuela, en 2018. “Llegamos el segundo año, era un paraíso, estábamos muy bien y todo era muy amable. Sabíamos que era algo provisional: nos aseguraron que estaríamos aquí hasta tercero de primaria. Que en seis años desde entonces, nos iríamos”. De hecho, la previsión más optimista era salir de Encarnació a los cuatro años. Era, como se ha visto, muy optimista.

Leo tiene ahora 9 años y su hermana Bruna, que también va a Teixidores, tiene 6. La madre afirma que pensó que por lo menos ella sí llegaría a ver como alumna el edificio definitivo. Pero las familias cuentan con por lo menos faltan 15 o 20 años para que eso pase. “Por la prensa supimos que no iríamos a Carolines, que nos íbamos a Camèlies”, cuenta la madre sobre el proyecto de traslado al solar en el que hoy está el Hospital Evangèlic, que parte del vecindario pide reconvertir en vez de derribar.

Lavabos en el patio que se atascan a menudo. / Manu Mitru

Las familias rechazaron la iniciativa, porque allí no había espacio para hacer una escuela instituto, es decir, con la ESO incluida, cuatro cursos más que ahora. Además de que la altura de los edificios de la parte de arriba, en Travessera de Dalt, garantizaba algo poco estimulante: el sol no daría a la escuela. Carolines vuelve a ser el destino previsto desde 2022, pero no hay un calendario claro de cuándo se hará realidad.

De 100 a 450 alumnos

Aleix Sants es padre de Danai, una niña de tres años que empezó este curso en Teixidores. A diferencia de D’Arnaude, él ya sabía al llegar a la escuela que el traslado “iba para largo”. Pero no pintaba tan mal. “Al llegar es cuando ves que la provisionalidad es eterna, y te das cuenta de cómo está de comprimido todo. Parte del patio son pasillos inmensos”.

D’Arnaude llegó a una escuela en la que había 100 niños. Dos líneas de I3 y dos de I4. Cada año se ha ido añadiendo un curso: 50 alumnos más. Cuando Danai empezó, ya eran 400. Y el año que viene subirá a 450. Para entonces ya habrá sexto de primaria, es decir el último curso ahora previsto. D’Arnaude subraya que a las familias les dijeron que nunca se pasaría de 300.

Una línea

Por eso, dentro de la provisionalidad, los padres y madres reclaman que el año que viene I3 pase de dos líneas a una. Que lleguen solo 25 alumnos y que el total quede en 425. Con ese cambio, el año siguiente serían 400, y la cifra iría bajando hasta los 300 prometidos. “Cuando empezamos no había segunda planta, ni el ala derecha”, dice la madre de Leo Martín sobre los barracones que se acumulan en Teixidores.

Ahora toca colocar otro para que pueda acoger a los alumnos que harán sexto en el curso 2025-2026. Dicen las familias que el Consorci de l’Educació de Barcelona rechaza instalar el nuevo barracón sobre los existentes, a modo de tercera planta, porque una ordenanza municipal lo impide. Por lo tanto, la idea es que esté sobre el terreno, frente a los actuales, lo que dejaría el patio todavía más pequeño. La idea les pone los pelos de punta. Afirman que en otros colegios con módulo si están en vertical, y piden que la ordenanza no pase por encima del derecho de los niños a tener un poco más de espacio para jugar.

Estructura del ascensor que todavía no se ha instalado. / Manu Mitru

El ascensor

En el patio de Teixidores, tocando a uno de los barracones, hay un testigo mudo, y paralizado, de los problemas de espacio. Es la estructura instalada para acoger un ascensor. Debía servir para subir la comida de los alumnos de quinto de primaria, porque estaba previsto que almorzaran en sus aulas: el comedor no da para más. Pero el ascensor no se ha colocado porque el carrito con el que se lleva la comida no cabe.

Con todo lo relatado, sorprende que las familias no se vayan en masa. Dicen Aleix Sants y Carla d’Arnaude que, de hecho, sí se están yendo. Pero también aportan dos datos que explican que muchos se queden. Uno es que en Gràcia no hay mucha oferta escolar. La otra, algo positivo, es que el proyecto educativo y el equipo docente sí funcionan bien. Un consuelo entre tanto problema. De que la gente ve que algo no va bien en Teixidores da cuenta que este curso fue el primero en el que no llenó las plazas disponibles en primera convocatoria.

Parte del patio de la escuela, en una especie de pasillo. / Manu Mitru

Los años que quedan

Visto todo lo visto, las familias piden para los años que les quedan en Encarnació “una provisionalidad digna”, en palabras de D’Arnaude: “Pasar a una línea, más lavabos de verdad, una cocina”. Y que el nuevo módulo no robe más patio.

Fuentes del Consorci d’Educació consultadas por este diario afirman que la petición del módulo en vertical ha sido recogida, y que “se están estudiando alternativas”, con el compromiso de dar una respuesta en febrero. El organismo se reafirma en que “no es viable” un módulo en tercera planta porque la normativa no lo permite.

Las mismas fuentes, que no entran en la petición de bajar de dos líneas a una para reducir el número de alumnos, precisan que esta Navidad se harán “mejorás técnicas” en el patio por valor de 155.893,74 euros.