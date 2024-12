Junts advierte a Collboni de que no pactará con el PSC si consolida "las fórmulas del tripartito"

El grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona --que a partir de ahora deja el nombre de Trias per Barcelona y se llamará Junts per Barcelona-- termina el año con una idea muy clara de cara al 2025: no participará en ningún acuerdo con el gobierno del PSC si éste consolida "las fórmulas del tripartito" con BComú y ERC. La aprobación de las ordenanzas fiscales para el año que viene, tras un pacto in extremis PSC-Comuns sobre cruceros, ha hecho ver a Junts algo que ya auguraba desde hace meses: la "amenaza" de que se consoliden los pactos entre PSC, Comuns y ERC, también para los Presupuestos de 2025 y para la gobernabilidad.

"No estaremos en la mesa negociadora de nada si Collboni continúa enfatizando estos acuerdos que son negativos para la ciudad", ha avisado el líder de Junts, Jordi Martí, este martes en rueda de prensa. Más allá de los presupuestos y la gobernabilidad, ha recordado al alcalde que hay "muchas cosas en cartera para solucionar", como la ordenanza de convivencia, la modificación de la norma de reserva del 30% a vivienda asequible o la reforma del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat). "Y ninguna podrá ser solucionada con las fórmulas de BComú, ERC y PSC", insiste.

Dependencia "tóxica"

Para Martí, Collboni y su gobierno ha confirmado una dependencia "muy negativa e incluso tóxica" a los Comuns, a quiénes ve con "el timón de la ciudad", gobernando desde la oposición y cogiendo el liderazgo de Barcelona. "Tenemos un gobierno en la penumbra bajo las influencias y dictados de Barcelona en Comú", ha lamentado.

Además, ha reprochado al alcalde que "renegara" de los Comuns cuando en el mandato pasado renunció al cargo de primer teniente de alcalde para centrarse en la campaña electoral y que ahora cuente con ellos. "La dignidad de un alcalde pasa por ser coherente con lo que prometió en la campaña electoral", ha afirmado.

Ante esta situación, que dice que Junts no puede aceptar "de ninguna manera", ha reiterado que su grupo continuará haciendo una "oposición constructiva" e intentando ser útil para la ciudadanía.

"Excluidos" de la negociación presupuestaria

Tras la aprobación de las ordenanzas fiscales en el último pleno el viernes pasado, la siguiente gran carpeta a abordar en enero son los presupuestos para 2025. Collboni firmó la prórroga de las cuentas municipales de este año a la espera de continuar la negociación después de Navidad, una negociación ya avanzada con los Comuns, con quiénes se ha reunido con asiduidad desde septiembre y con quienes ya ha adquirido algunos compromisos.

Según ha explicado Martí, con Junts no se ha sentado a negociar. Sin embargo, conociendo "cuáles son las prioridades" del gobierno, ya dan por hecho que están "excluidos" de esta negociación. Eso no excluye que Junts no haga su propuesta presupuestaria alternativa cuando llegue el momento.