Un comunicado de obras confirma el temor vecinal a la apertura de una discoteca en el barrio de Porta

El distrito de Nou Barris ha recibido una comunicado de obras que constituye la primera piedra para la apertura de una discoteca en el local que anteriormente albergaba un supermercado de la cadena Dia situado en los números 75-81 de la calle del Pintor Alsamora. La petición casa con los temores de los vecinos de la zona, que días atrás organizaron una protesta ante la posibilidad de que el local se convierte en una sala de fiestas y eso genere molestias a los residentes en los edificios cercanos. Han reunido 1.200 firmas contra el proyecto.

La posible apertura de una discoteca lleva preocupando a los vecinos de Porta desde hace semanas. Aparecieron carteles contra el hipotético nuevo establecimiento en los inmuebles próximos al antiguo supermercado, que rezan: ‘No queremos una discoteca’, ‘No queremos una sala de fiestas en el barrio de Porta’, ‘No queremos ruidos’, ‘No queremos incivismo’. Y se convocó una movilización para el consejo de barrio de Porta que tuvo lugar el pasado 13 de diciembre.

Reunión en enero

Pero no será la última protesta. Ahora, una vez acaben los trabajos, los promotores de la sala de fiestas tendrán que cumplir con una serie de requisitos de todo tipo, lo habitual en estos casos. Una vez lo hagan, solo tendrán que presentar un comunicado de actividad y podrán abrir la discoteca. Según fuentes conocedoras del proceso, esos promotores del nuevo negocio ya cumplen con todas las condiciones, por lo que es cuestión de tiempo, y no mucho, que estén en condiciones de abrir.

A la vista de que en principio no hay forma legal de impedir que el local se convierta en sala de fiestas, los vecinos ya preparan nuevas protestas. Para ello han convocado una reunión el 13 de enero.

La inquietud

En el consejo de barrio del 13 de diciembre, en el Ateneu la Bòbila, hubo lleno porque el tema inquieta a los vecinos, que recibieron una explicación del distrito de Nou Barris por boca del consejero técnico del distrito, David Herrera, ya que el concejal, Xavier Marcè, no pudo acudir a la sesión. Herrera precisó que alguien había hecho consultas sobre los posibles usos del local de Pintor Alsamora.

Ante los vecinos, advirtió: “Existe un local privado del Dia, no es del ayuntamiento, que no puede decidir qué montar allí. Y hay diferentes personas que están consultando qué es lo que se puede hacer aquí. Ya está. He escuchado que se ha dicho que se va a montar un karaoke, una sala de fiestas. Hoy por hoy es pura rumorología”.

La consulta previa

La consulta que encendió la inquietud vecinal preguntaba si era posible abrir en el local de Pintor Alsamora “una sala de fiestas con espectáculo y restaurante”. Así rezaba la respuesta del consistorio a una pregunta de los vecinos sobre el tema. El texto municipal indica que a la vista de la regulación que establece el Plan General Metropolitano, la actividad podría ser admitida desde el punto de vista urbanístico. En el consejo, muchos asistentes portaban pancartas que decían: ‘Por un barrio tranquilo, no a la sala de fiestas’.

Algunos de los asistentes recordaron que en el barrio hubo un precedente de mal recuerdo, la discoteca Coconut, situada en el parque de los Jardins d’Alfàbia, cerrada hace ya 40 años, que generó problemas de consideración a los vecinos. Según han recordado varios de los asistentes, problemas muy graves. También tomó la palabra el presidente de la Asociación de Vecinos de Porta, Agustín Martínez, que defendió el derecho vecinal a discrepar: “No estamos de acuerdo con este tipo de negocios aunque sean legales. Si tenemos que convocar más acciones lo haremos, de manera abierta y democrática”.

