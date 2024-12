El triple reto de los barceloneses que han construido sus veleros para dar la vuelta al mundo

Se llaman Igor Carretero, Jordi Mateu, Ignasi Sagristà y Pilar Pasanau. Rondan la cincuentena y han afrontado en los últimos años un reto que les parecía imposible hasta que la acometieron: construir su propio velero como condición para afrontar otra aventura: dar la vuelta al mundo navegando en solitario.

Existe un solo matiz entre los cuatro casos. Carretero, Mateu y Sagristà han pasado cuatro años construyendo los pequeños veleros que hoy ya acabados o a punto de estarlo se encuentran amarrados en el Reial Club Marítim de Barcelona. Junto con ellos está el cuarto, el de Pasanau, que por su trabajo como marina mercante está tanto tiempo fuera que le resultó inviable fabricar el suyo: lo ha comprado a un suizo.

El confinamiento

Todo empezó durante el confinamiento por la pandemia del covid, en 2020. Igor Carretero, diseñador gráfico, estaba encerrado en casa, como todo el planeta, y en internet encontró oro: “Un proyecto que reunía tres condiciones que me engancharon: la autoconstrucción, la navegación en solitario y la vuelta al mundo”.

Mateu mira los planos de los barcos. / Jordi Otix

Lo que Carretero encontró es la Mini Globe Race 5.80, una competición creada por un australiano considerado un referente de la navegación, Donald McIntyre. McIntyre planteó una serie de condiciones. Una, la que da nombre al proyecto, es que los veleros tengan una eslora de 5,80. “La manera más barata de trasladar una embarcación es en un contenedor de 20 pies, y 5,8 metros son 19 pies”.

Cuando llegó el cumpleaños de Igor, le montaron una fiesta sorpresa y le regalaron los planos del barco. Lo de los planos es una especie de biblia que hay que respetar. Cuestan 300 euros y para lograr el certificado final que permite participar en la vuelta al mundo hay que comprarlos. El número del barco es el número que tenían los planos. El velero de Mateu es el 132, el de Carretero, el 94, el de Sagristà el 136 y el de Pasanau, el 92.

Dónde trabajar

Carretero precisaba de 15 metros cuadrados para trabajar. Pensó en hacerlo en el Pallars, donde tiene familia. “Entonces aparece Elías Álvarez, escultor de gran formato, que tiene una nave en Gelida. Me cedió espacio y además me ayudó”. “Yo había hecho un altillo de madera, había restaurado una casa, había hecho una bici doble para mis hijas”. Pero no es lo mismo que construir un barco. En Gelida estuvo año y medio, y a menudo dormía allí dos o tres días. Por la mañana, barco, a partir de las cinco de la tarde trabajaba como diseñador gráfico.

Carretero, dentro del 'Marinero de mierda' / Jordi Otix

Jordi Mateu vio a su amigo tan feliz que tan solo tres meses después le emuló. “Compré los planos, son ocho páginas Din A3”. Empezó a trabajar en su casa, en Canet. “Me fue bien ir por detrás de Igor en el tiempo, porque él decía ‘esto no lo hagas así’”. En el proceso, los navegantes han hecho cosas que antes les resultaban impensables: Mateu derribó una pared del garaje porque no tenía espacio para trabajar. Luego la rehízo él mismo.

Mateu, Sagristà y Carretero tuvieron que seguir un blog en el que han relatado cada paso: es la manera que la organización tiene para comprobar que todo se hace según las reglas previstas sin hacer inspecciones presenciales. La embarcación es de madera forrada con fibra. “Hay que certificar algunas cosas, tienes que hacer fotos de las piezas”. Si no se hace correctamente, no hay certificado final. Solo puede llevar un motor eléctrico para las entradas y salidas de puerto. Nada de combustible.

Sobre el coste económico, cifran el de cada velero entre 30.000 y 60.000 euros, en función de cómo cada persona lo enfoque. Hay piezas que de segunda mano pueden costar 80 euros y nuevas, 800.

‘Voladora’ y ‘Marinero de mierda’

Cuando Jordi vio que ya no podía seguir fabricando el velero en su casa, continuó en la playa, sobre la arena del Club Vela Canet, donde hace casi dos siglos se construían barcos que iban a Filipinas y otros destinos lejanos. “El último que se hizo ahí fue una corbeta, la ‘Voladora’. Me dieron su cuaderno de bitácora original. Así que ya tenía nombre para mi barco: ‘Voladora’.

Carretero optó por una denominación que también tiene todo su proyecto, como se puede ver en su blog: ‘Marinero de mierda’. Lo sacó del libro ‘Eh, petrel!’, de Julio Villar. “Es un homenaje pero también le puse ese nombre por humildad. Yo no vengo del mundo de la náutica. Aunque me gusta surfear, tuve un Vaurien, vela ligera”. Tiene el título de patrón de yate. Mateu, profesor de la Facultad de Náutica, ha navegado en velero por todo el mundo y trabajó en la campaña de verano de 2023-2024 en una base de la Antártida.

Sagristà, junto a su velero en construcción. / .

De Sant Pol a Ítaca en patín

Sagristà es médico de paliativos y trabaja en un centro sociosanitario en Badalona. “Mi historia de navegación empezó cuando tenía 30 y pocos años, haciendo vela ligera, Laser en L’Escala. Entonces vivía en Girona”. En 2013 se trasladó a Badalona y empezó con el patín de vela catalán. Ha hecho varias travesías en patín pero sin duda la más intensa la hizo en 2019, de Sant Pol de Mar a Ítaca, en Grecia. Durante tres meses, costeó Francia, Italia, donde cruzó con el patín en un camión, para seguir por Eslovenia, Croacia, Montenegro, Albania. Navegaba un máximo de cuatro o cinco horas y dormía en la playa.

Tras el viaje en patín afrontó otra aventura: “Hice 'barcostop', buscaba barcos que quisieran ayudantes o tripulación”. Desde Canarias, cruzó el Atlántico en un velero con dos mexicanos. Luego estuvo en Panamá y en las Galápagos le cogió la pandemia. En mayo de 2020 se vio obligado a volver a casa en un avión humanitario.

Muebles de Ikea

Dos meses después que Mateu, en marzo de 2021, Sagristà empezó a hacer su velero 580. “Yo no tenía experiencia en construcción, lo único que había hecho era montar muebles de Ikea”. Quiso arrimarse a alguien experto, y empezó a trabajar en un pequeño astillero de Cerdanyola con un amigo, David Liñán, que es carpintero de ribera (en catalán, ‘mestre d’aixa’). Después siguió en Castelló d’Empúries.

Mateu y Carretero, trabajando en una de las embarcaciones. / .

Con el trabajo ya avanzado, Mateu, Carretero y Sagristà juntaron sus embarcaciones en la Fundació Navegació Oceànica (ahora se llama Barcelona Capital Nàutica). Tuvieron que irse de allí por la Copa América, que, resulta visible, no les gustó especialmente. “Mejor que no vuelva”, dice Mateu. Y ya junto con el velero adquirido por Pasanau, acabaron en el Marítim de Barcelona.

La vuelta al mundo

Pasanau explica cómo se sumó al proyecto: “Yo navegaba en Mini y vi que tres amigos construían un barco más pequeño que el mío y para hacer la vuelta al mundo. Y me dije que quería hacer lo mismo, pero pasando media vida fuera era muy complicado. Opté por comprarlo. Tengo unas ganas enormes de hacer la vuelta al mundo en solitario. Estar sola, conectada con todo y con todos, con el universo, es lo que más me cautiva de la idea”. Le falta algo de financiación, porque la vuelta al mundo supone 15 meses de recorrido, y estar tanto tiempo sin trabajar no les posible sin apoyo económico: “Creo que saldrá e iré a Antigua”.

El cartel de la regata / .

La primera edición de la Mini Globe 580 empezará en febrero. Los participantes saldrán de Antigua, en el Caribe, seguirán hasta Panamá, luego a la Polinesia, atravesarán el Estrecho de Torres, Sudáfrica, pasando por Isla Mauricio y Ciudad del Cabo, Santa Elena y de nuevo Antigua. Hay seis etapas obligatorias y se pueden hacer escalas: si se para debe hacerse como mínimo una semana y como máximo dos.

Los cuatro participantes en la aventura, en uno de los veleeros. / .

La primera asociación

Por varios motivos, Mateu, Carretero y Sagristà no participaran en la regata de 2025, y esperarán a una segunda oportunidad. El primero tuvo un problema grave de salud en octubre de 2022 que le obligó a retrasar un año su trabajo en la Antártida. Está recuperado, pero prefiere esperar un poco. Carretero cuenta que hace casi un año vio que no llegaba a la cita, que le faltaba trabajo en el barco. Sagristà no se marca metas inmediatas: “Quiero ir paso a paso. Iré a las Baleares, a Cerdeña. A ver si me gusta y lo tolero bien”, dice sobre la navegación en su nuevo velero.

Unas 40 personas han estado construyendo veleros según las normas de la Mini Globe Race 5.80 en estos años, aunque se han vendido ya más de 200 planos: debe de haber gente meditando cuándo empezar. Los cuatro navegantes de Barcelona han creado la que dicen que es la única asociación de Globe 580 en el mundo, lo que les permitrá organiza sus propias regatas. Se necesitaban tres miembros como mínimo. “Ignasi no estaba ese día y le nombramos presidente. Igor es secretario, yo tesorero”, relata Jordi Mateu. Han completado el viaje en tierra, el de la construcción. Sea en el Caribe o en el Mediterráneo, ahora empieza el del mar. Quieren subrayar que quizá la aventura sea extraordinaria, pero que ellos, sin experiencia previa, son la muestra de que cualquier persona puede completarla.

