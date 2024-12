El hotel más antiguo de Barcelona: 300 años de historia y el refugio de Einstein y Chopin

La arquitectura de Gaudí, el clima y su particular gastronomía han convertido a Barcelona en una de las ciudades más visitadas del mundo. Y entre la multitud de hoteles y posibilidades que se han asentado en la ciudad no puede quedar en el olvido el Cuatro Naciones, que abrió sus puertas hace más de 300 años y que ha logrado adaptarse a los cambios de los últimos tres siglos para continuar sobreviviendo en unas Ramblas que no tienen nada que ver con el pasado de la ciudad condal.

Este reconocido hotel se fundó en 1717 y ha pasado por etapas antagónicas. En sus tres siglos de historia, personalidades como Stendhal, Sand y Chopin, Ulysses S. Grant, Buffalo Bill, Albert Einstein o el dramaturgo Pirandello han apostado por establecimiento para pasar unos días en la ciudad.

Una 'trattoria' italiana

La familia Giuppini, pionera en introducir cafeterías en Barcelona, inició el Cuatro Naciones como una 'trattoria' donde ofrecían comida a los visitantes efímeros de la ciudad, que llegaban para irse muy poco después con sus carruajes, cuando las Ramblas simplemente eran un camino entre las murallas y los monasterios. Sin embargo, acabó consolidándose -para la sorpresa de los dueños- un 'Grand Hotel' de habitaciones lujosas en el siglo XIX. Buffalo Bill, mito del lejano Oeste, eligió este lugar en su momento más álgido, apostando por la 'suite' más cara.

Einstein llegó a sus habitaciones en condiciones ya muy distintas. Una vez había perdido el prestigio que le situó como uno de los hoteles más lujosos de Barcelona, el científico se sintió mucho más representado aquí. Pese a sus años de historia, cerró en 1929 y renació con Aurelio Sanz, cuyos hijos todavía mantienen este alojamiento con vida.

Este hotel ha vivido gran parte de la historia de esta ciudad, pasando de ser el punto de partida de los carruajes que viajaban a Madrid a convertirse en un refugio para las víctimas de la revolución francesa. Por ello, el salón de este mítico lugar todavía conserva el techo original, donde perviven las imágenes de sus años más ilustres, aunque ahora es un establecimiento humilde. El primer cliente registrado fue el escritor el francés Stendhal, y sus palabras sobre el lugar alentaron a que Chopin y muchos otros ilustres apostaran por este lugar en los años posteriores.