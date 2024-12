Una administración de Sant Andreu en Barcelona reparte 1,25 millones del segundo: "Era el único premio que no había dado aún"

Ningún ganador ha acudido este mediodía a festejar el segundo premio de la Lotería de Navidad que repartió la administración de la plaza de Mossèn Clapés, 2, en el barrio de Sant Andreu de Palomar. Era difícil porque el establecimiento solo ha repartido una serie del 40.014, es decir, 10 números y un total de 1,25 millones de euros en premios. Pero para Dani Zapata, titular del puesto de loterías desde hace 11 años, ha sido un día grande porque además de repartir suerte ha completado su reciente historial de premios: "Habíamos tenido de primitiva, bonoloto, lotería del Niño y de todo, menos de Navidad". Hasta hoy.

No era un número que le hubieran encargado ni un habitual. Forma parte de los 'salpicados' o series sueltas que llegan a las administraciones para completar terminaciones que no tienen y que siempre habrá alguien que busque. Así que vendió los números en ventanilla y cree que en billetes sueltos a clientes del barrio, en el distrito de Sant Andreu. Este domingo algunos vecinos se han acercado a felicitarlo, aunque ninguno de ellos había sido agraciado.

Ganadores discretos

"Es posible que algún ganador me lo diga dentro de un tiempo, a veces pasa que inicialmente la gente no quiere que se sepa, y te lo cuenta más tarde", explica a este diario, mientras posa con algún cliente habitual y el cartel con el número premiado. Se trata de un puesto que también distribuye mucha lotería entre bares, cofradías y peñas, relata, pero con este número no ha sido el caso. Los domingos nunca abre, pero este ha hecho una excepción un rato para colocarse la camiseta que anuncia el premio. Sabe que repartir fortuna es la mejor promoción para su negocio.