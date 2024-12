Una administración de Barcelona reparte más de 2 millones de euros de un quinto premio: "Le pregunté a ChatGPT qué número tocaría"

La administración de Lotería número 11 de Barcelona, situada en el barrio de la Bordeta, ha repartido 34 series de uno de los quintos premios del sorteo de Navidad, el 45456. En total, 2.040.000 euros que se han distribuido una parte en ventanilla y, otra parte, en series vendidas al cercano bar O'Limia, que abrió hace apenas dos meses.

El propietario de la administración, Francesc Cuenca, explica que es la primera vez que reparten un premio de la Lotería de Navidad en los diez años que hace que regentan la administración. Indica además que hay un montón de clientes abonados al número premiado: "Antes, y durante muchos años, esta administración estaba en la calle Pau Claris de Barcelona, y gente que trabajaba en las oficinas de la zona se abonaron a este número y lo siguieron pidiendo tras el traslado".

La administración, llamada 'Molta merda, 2015' rinde su nombre al anterior oficio de Francesc, que estudió producción y realización multimedia y se dedicó al mundo de la televisión y la producción audiovisual antes de ser lotero. Esa frase, premonitoria de los éxitos en escena, es la que le dicen a los clientes que se llevan un número.

Un afortunado posa con un décimo al que le ha tocado el quinto premio del sorteo de Navidad en una administración de lotería en la Riera Blanca de L'Hospitalet de Llobregat. / Gerardo Santos

Poco después de conocerse que habían vendido un quinto premio, algunos vecinos que pasean por esta calle, que hace de frontera entre Barcelona y L'Hospitalet, felicitan a Cuenca: "¡Ojalá sigas repartiendo suerte!". Con el paso de los minutos, este tramo de la Riera Blanca muy próximo a la Ciutat de la Justícia se llena de curiosos y de afortunados que han comprado uno de los décimos premiados.

El primero de los agraciados que aparecen ante la administración es Alejandro: "Me paré aquí, venía buscando el 5 porque le pregunté a ChatGPT qué número saldría, pero vi este y dije 'dámelo'. ¡Nos arregla la Navidad, una buena cena tendremos porque lo repartiré con la familia!", explica sonriente Alejandro.

Premiado tras sufrir un robo y una agresión

La historia de José Luis, que aparece minutos más tarde en escena dando las gracias al dueño de la administración, añade épica a la mañana. Explica, exultante, que hace una semana le agredieron —el moratón en su ojo izquierdo da muestra de la violencia de los atacantes, así como las dos costillas rotas que le quedaron como secuela— y le robaron todo lo que llevaba encima, incluidos los décimos que había comprado para el sorteo. En los días que siguieron a la agresión, José Luis siguió trabajando (aun las costillas rotas, "soy autónomo, es lo que hay", justifica), recorrió administraciones para volver a hacerse con los décimos sustraídos, e incluso recurrió a Internet para conseguir algunos de ellos, gastándose "unos 400 euros" en volver a tener casi todos los boletos que le habían robado.

El único décimo que no volvió a comprar, explica José Luis sorprendiéndose de su buena suerte, fue el del bar O'Limia. Dio la casualidad que José hizo la reforma del mencionado bar, donde se han vendido varias series, y la propietaria —Marisol, con quien comparte amistad desde hace muchos años—, le regaló uno de los décimos que finalmente ha resultado premiado: "Con el dinero me compraré el mismo reloj que me robaron, que era un regalo de mi madre".

José Luis, el agraciado al que le robaron el décimo, y la propietaria del bar O'Limia, que se lo regaló días después de la agresión. / Manu Mitru

De no haber caído la suerte del sorteo de Navidad aquí, este domingo el bar O'Limia no hubiera levantado la persiana. Sin embargo, al saberse la noticia, Marisol y su hija Neus se han desplazado hasta la Riera Blanca para abrir el bar. En pocos minutos, un hervidero de curiosos y agraciados ha llenado el pequeño establecimiento. De hecho, Marisol también ha sido premiada, ya que se quedó uno de los décimos comprados en la cercana administración número 11. Su mayor alegría, sin embargo, es haber repartido la suerte entre los clientes. Calculan que unas ocho o nueve series de las 34 que ha vendido la administración se han repartido entre los que frecuentan el bar. "Solo llevamos seis semanas abiertos, pero ya tenemos clientes fijos que son amigos, como los trabajadores de la grúa municipal". Hace un par de días, recuerdan, una veintena de estos trabajadores comieron en O'Limia para celebrar la Navidad y se llevaron un décimo.

Ya con el cava y la cerveza corriendo entre los que se han reunido para celebrar, José Luis recuerda que el lunes, sin falta, se dirigirá a la comisaría de los Mossos d'Esquadra para poner la denuncia de su agresión: "¡Ni de coña el caco se va a quedar con el reloj que me robó, y además, con el décimo premiado!", se jura a sí mismo el agraciado.