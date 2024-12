Joan Oliveras Bagués: "La Rambla necesita seguridad, diversidad comercial y vivienda, no solo un cambio de paisaje"

Joan Oliveras Bagués es un barcelonés con varias dimensiones: empresario de joyería, mecenas cultural, presidente del MNAC. Quizá su mayor vínculo con la ciudad sea la Rambla. Fue presidente de Amics de la Rambla, que este año le ha nombrado Ramblista de honor, y desde hace unas semanas es presidente del consejo asesor 'La ciutat i la Rambla', nombrado por el alcalde, Jaume Collboni, para revitalizar la avenida.

¿La Rambla necesita un remedio? ¿Lo tiene?

La Rambla tiene remedio y lo necesita. Tiene remedio porque la hemos visto peor. La Rambla se recupera, vuelve a caer, se recupera y vuelve a caer. Nunca la ciudad se ha atrevido a intervenir seriamente en la Rambla. Que supone ser capaces de tener una política de regeneración. Es un paseo al que no significa su patrimonio arquitectónico o el paisaje urbano: su patrimonio es la gente que la frecuenta, que ‘rambleja’. Intervenir en algo tan complejo asusta a cualquier corporación municipal. Por lo tanto, hemos dejado que la Rambla fluya sola. Nos planteamos regenerar el litoral, y lo hicimos, y el Eixample, los barrios periféricos, pero en el corazón de la ciudad, en el eje que lo vertebra, que es bisagra de dos barrios con gran complejidad, no nos hemos atrevido nunca, más allá de cuatro retoques.

¿No vimos venir la evolución de cierto comercio dirigido al turismo?

Hubo dejadez, falta de valentía. Al final, se plantea una reforma urbanística de la Rambla por la reivindicación de los vecinos. La primera reivindicación la hizo Amics de la Rambla con Enric Pantaleoni como presidente, en los años 80. Entre aquel momento y ahora la situación se ha agravado. La masa crítica de vecinos ha disminuido, quedan unos 600 vecinos, es un paseo deshabitado.

¿Cuánta gente vivía aquí en los 80?

Unas 2.000 personas. Además, se ha convertido en un paseo abandonado por los propios barceloneses. La Rambla ha terminado siendo un monocultivo comercial relacionado con el turismo. El barcelonés se sintió expulsado de un paseo en el que le resultaba inhóspito vivir y pasear. Hasta la Boqueria, que fue el gran mercado central de Barcelona, empezó a vivir el impacto de todo esto.

Ahora la Boqueria es un de los ejemplos más claros de estas disfunciones.

Exacto. Una Rambla equilibrada es la que es atractiva para los propios ciudadanos. Mi teoría es que las ciudades turísticas que funcionan son las que resultan habitables para sus vecinos. Las que son poco confortables para ellos provocan la crisis de la ciudad.

¿Venecia?

Venecia.

¿Y cuál sería el ejemplo positivo?

Viena. Una ciudad que hace muchos años se planteó un plan estratégico de turismo cuando estaba a tiempo y dijo: ‘quiero un turismo cultural y de congresos’. Así se hizo atractiva para el mundo y pudo determinar el visitante para que la ciudad sea a la vez visitable y habitable. Un equilibrio que Barcelona perdió pero que está a tiempo de recuperar.

¿Cómo?

A la Rambla la determinan la seguridad, el comercio y la vivienda, más allá de una reforma urbanística necesaria pero que puede traer solo un cambio de paisaje que consolide la degradación. Hay que poner seguridad en la Rambla, que quizá no es donde hay más delincuencia, pero hay hurto en la calle, lo que genera miedo. Hay que actuar en las plantas bajas y en vivienda. En plantas bajas, porque es donde está el comercio: el monocultivo turístico nos aleja de los habitantes que hacen habitable el paseo. Necesitamos diversidad comercial. Para hacer esto tenemos los planes de usos, la gestión de licencias.

¿Y el consejo asesor ayudará a hacerlo?

¿Qué haremos con los usos del centro de la Rambla? Hay que establecer modelos. ¿Cómo tienen que ser las terrazas de la Rambla? Está por determinar. Creo que el consejo asesor puede hacer una aportación de criterio. Todo esto es un viaje de largo recorrido, que va más allá de la reforma urbanística, en el que hay que mantener una misma posición que vaya más allá de ciclos electorales, sin romper el consenso político.

Es difícil. ¿Y en vivienda?

En la Rambla no hay vecinos ni vivienda disponible. Tiene que haber políticas de pacto entre el ayuntamiento y los propietarios que creen condiciones para que haya más vecinos. Hay políticas de estímulo fiscal y similares para que la propiedad esté dispuesta a hacer vivienda social a partir de vivienda que ya existe. No es fácil pero tenemos que hacerlo. La recuperación de la Rambla pasa por que realmente se recuperen vecinos y se recupere el comercio.

¿Cuánta gente debería vivir en la Rambla para que ganara vida?

No se ha hecho un estudio para llegar a esa conclusión, soy incapaz de responder a la pregunta concreta. Lo que es evidente es que no vamos bien con 600 o 700. Hay que establecer el modelo: ¿queremos que la Rambla sea otro paseo de Gràcia? Yo creo que no, la Rambla ha sido siempre una calle popular, que tampoco debería perder del todo su espíritu canalla.

¿Cómo fue la era de Colau para la Rambla?

Soy muy crítico con la etapa de Colau, porque más allá de grandes titulares, el trabajo no fue profundo. El impacto del turismo se desboca en su etapa. Soy crítico con el desarrollo de las obras de la Rambla, que empezaron en su época, y sobre todo con la velocidad que se planteó.

Oliveras Bagués, junto a la boca del metro de Liceu. / Zowy Voeten

Collboni acortó el calendario para acabar antes las obras ¿Le parece relevante?

La reducción del periodo de obras de la Rambla hace viable la transformación. El otro calendario suponía mantener el caos en la Rambla tantos años que la reforma no era efectiva.

¿Qué tiene que pasar para que bajar a la Boqueria sea atractivo para el barcelonés?

Que encuentre paradas con producto fresco, y no básicamente dirigidas al turismo. La perversión que ha llevado a transformar el mercado es un proceso de supervivencia de los paradistas: si mi cliente desaparece, me adapto al que llegue. Tenemos que ser capaces de elaborar un plan que asegure el negocio de los paradistas para mantener producto fresco. Eso supone un proceso de transición que puede durar muchos años durante el cual aquí seguiría habiendo turismo, que no desaparecerá nunca. Porque aunque vengan menos turistas todos irán a la Sagrada Família y la Rambla. El equilibrio entre el cliente turístico y el de barrio debe ser posible. Un mercado con prácticamente solo producto fresco en el que haya también espacios para que los paradistas hagan negocio con el turismo. Es posible reconfigurar el espacio para que las dos cosas sean posibles.

Según un estudio de Amics de la Rambla aquí viven 700 personas y pernoctan 460.000 turistas cada año. ¿Pero cómo la viven los vecinos del Raval y el Gòtic?

Creo que la viven en conflicto. Hace muchos años detectamos que los barceloneses que pasaban por la Rambla solo la atravesaban. Y la circulación vertical queda para el visitante. Atravesar la Rambla no es fácil. La reforma urbanística lo facilita, convierte a la Rambla en bisagra, no en frontera.

Tanto decir que ojalá se vaciara la Rambla y llegó la pandemia y la Rambla quedó desierta. Y todos empezaron a desear que volviera el turismo.

No estamos pidiendo una Rambla vacía, pedimos una equilibrada. Vacía solo existió en la pandemia y bajo los bombardeos de la Guerra Civil. La Rambla necesita gente y Barcelona necesita el turismo, porque ha expulsado suelo industrial y ha optado por los servicios. Probablemente hay que reindustrializar en cierta manera espacios cercanos a Barcelona para poder tener más contrataciones.

Es usted presidente del MNAC. ¿Contento con la gestión del alcalde Collboni?

Qué puedo decir: nos hemos entendido. El acuerdo del museo con el ayuntamiento funciona muy bien. Estamos contentos. Y quiero pensar que es cierto que hay una vocación de convertir Barcelona en una gran capital cultural, pero ahora es una de las pocas ciudades del mundo a la que, llegues como llegues, no se te comunica la oferta cultural: ni en el aeropuerto, ni si llegas en tren, ni por mar. Es algo que sí pasa en París, en Londres, en Nueva York, en Madrid.

Cruceros.

El problema de los cruceros es que el de la gente que pasa 24 horas en la ciudad. Aportan masificación y muy poco negocio. Desgastan la ciudad, ayudan poco a la convivencia.

Pisos turísticos.

Cuando el piso turístico sustituye a la vivienda habitual empieza a ser un problema. Por definición no es negativo, pero en una ciudad que necesita vivienda y vivienda social, los pisos turísticos repercuten negativamente.

¿Ampliar el aeropuerto llenaría más Ciutat Vella de turistas o facilitaría vuelos directos a Asia?

Creo más en la segunda tesis. No pararás el turismo ni determinarás su tipología con más o menos vuelos. En cambio, es cierto que si quieres el desarrollo económico del área que capitanea Barcelona, es decir Catalunya, necesitas un hub internacional que comunique la ciudad con el mundo. Soy partidario de la ampliación si la hacemos en línea con un planteamiento estratégico de ciudad y de país.

