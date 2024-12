El gobierno Collboni avisa de tres días sin recogida de basura en los contenedores grises por la huelga en Navidad

A poco más de 24 horas para el inicio de un paro inédito en más de 40 años, el gobierno del alcalde Jaume Collboni apela todavía a un acuerdo que cese la huelga de tres días convocada por UGT en el servicio de limpieza de la vía pública y retirada de basura de Barcelona, a partir de las 21:00 horas de este domingo y hasta la misma hora del miércoles, día de Navidad. Pese a apremiar una vez más a un pacto entre el sindicato y las cuatro empresas concesionarias (FCC, Valoriza, Urbaser y CLD), el ayuntamiento ha lanzado ya una batería de recomendaciones para evitar que los desechos se acumulen en la calle, como ha informado EL PERIÓDICO esta mañana. A su vez, la teniente de alcalde Laia Bonet ha rogado la “máxima colaboración” de la ciudadanía para sobrellevar las próximas jornadas con la brigada en cuadro.

El gobierno local remarca que el objetivo es prevenir que la basura se agolpe en las calles. "Pedimos a los barceloneses que reduzcan al máximo la generación de residuos y mantengan los residuos en casa durante la huelga", ha planteado Bonet.

La concejala ha subrayado que, ante todo, es capital reducir la carga de la fracción de resto, la que se arroja en los contenedores grises. “No se recogerán durante los tres días”, ha anticipado Bonet. El motivo es que los servicios mínimos decretados por el Departament de Empresa i Treball no concretan ninguna frecuencia para descargar los ‘containers’ grises, la de la basura que no se recicla, a diferencia de los contenedores azules (papel y cartón), amarillos (envases), verde (vidrio) y marrón (materia orgánica), cuyo contenido se retirará una vez durante las tres jornadas de paro.

El director de los servicios de limpieza de Barcelona, Carlos Vázquez, ha concretado que los contenedores de reciclaje se vaciarán entre la noche del 23 de diciembre y a lo largo del 24 de diciembre, no así los grises, que quedarán sin recoger hasta la noche del 25 de diciembre. El consistorio aconseja hacer acopio de los desechos de la recogida selectiva durante los días de la protesta y bajarlos solo en la tarde del lunes 23, tanto en el caso de los domicilios como de los establecimientos.

No obstante, Bonet ha puntualizado que se depositen en los 'containers' "solo en caso de que no se puedan acumular en casa" a lo largo de los tres días de alteración del servicio. "En la medida de lo posible, no hay que tirar nada al gris ni sacar muebles y trastos viejos durante la huelga", ha recomendado Vázquez. Las labores de desescombro son las ordinarias este sábado, sin previsión de refuerzo en el último día previo a las afectaciones que se auguran.

De cara al día de Navidad, Vázquez pide que los envoltorios y demás desechos de los regalos y los ágapes "se guarden para tirarlos progresivamente en los días siguientes" a la protesta, "a medida que se vea que los contenedores vuelven a estar disponibles", ha agregado. El cargo municipal ha confiado que la normalidad se restablezca "lo más rápido posible" a partir de la noche del 25 de diciembre. Vázquez también ha aconsejado que no amontonen los desperdicios en las papeleras.

Llamada a la "responsabilidad"

Bonet ha afirmado que el ayuntamiento lo tiene “todo preparado” para afrontar la huelga, que no se produce en Barcelona desde febrero de 1981. No obstante, la teniente ha vuelto a llamar a “la responsabilidad” de UGT y las compañías “en las horas que quedan” antes de que comience la movilización para reclamar una mejora salarial de la plantilla. “Hay tiempo suficiente para un acuerdo favorable para las dos partes”, ha sostenido la concejala.

Bonet no ha repetido este sábado lo que dijo el jueves, cuando opinó que “no se entendería” que se frustrase un pacto que sellase la solución al conflicto laboral o que, como mínimo, las partes se concedieran una tregua que abortase la huelga. La teniente ha negado que las recomendaciones que el consistorio está difundiendo signifique que el gobierno de Collboni se resigne a que la huelga sea inevitable.

“Lo hacemos por responsabilidad cuando quedan 30 horas para el inicio para informar a la ciudadanía con antelación”, ha justificado Bonet. "Lo haríamos en cualquier caso y aún quedan horas para llegar a un acuerdo", ha remachado. Asimismo, los servicios municipales han pegado adhesivos con avisos sobre la huelga en 7.800 baterías de ‘containers’ y están acabando de advertir a 4.300 comercios que disponen de depósitos propios para minimizar los residuos que tiren en los próximos días.