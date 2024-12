La mediación para evitar la huega de limpieza en Barcelona fracasa y Treball dicta servicios mínimos

El acto de conciliación de este viernes para tratar de evitar la huelga en el servicio de limpieza de Barcelona ha finalizado sin acuerdo. Auspiciada por el Departament de Treball, la mediación ha reunido al sindicato convocante del paro, UGT, con representantes de las cuatro empresas a las que el Ayuntamiento de Barcelona encomienda la recogida de basura (Urbaser, CLD, Valoriza y FCC). La conselleria ha dictado servicios mínimos ante la protesta a la que la capital se asoma a partir de la noche del domingo y durante tres días, Navidad incluida. UGT sostiene que no ve ya ninguna posibilidad de desconvocar la movilización.

Tras menos de dos horas de encuentro, la reunión no ha bastado para revertir la convocatoria, que amenaza con afectar las labores habituales de limpieza de la vía pública y la retirada de residuos a partir del domingo y hasta el miércoles. De no alcanzarse un pacto que la impida sobre la bocina, la huelga comenzará el 22 de diciembre a las 21:00 o las 22:00 horas -según el centro de trabajo- y se prolongará hasta la misma hora del 25 de diciembre.

En cuanto a los servicios mínimos, Treball establece que, de modo general, los contenedores de basura orgánica y de reciclaje de vidrio y papel se vacíen una vez durante las tres jornadas de protesta. La limpieza de las calles, así como de los parques y el vaciado de papeleras, también deberá efectuarse una vez a lo largo de todo el paro.

Contenedores grises

El decreto no establece con qué frecuencia vaciar los contenedores grises, los de la fracción resto, entre el 22 y el 25 de diciembre. Sí exige que la recogida habitual de todo tipo de basura y la limpieza viaria se mantenga sin alteración a lo largo de la huelga en el entorno de centros sanitarios, centros asistenciales y en las inmediaciones de los mercados.

La orden firmada por el conseller de Empresa y Treball, Miquel Sàmper, matiza que la materia susceptible de descomposición tendrá que trasladarse cuando, "por alguna circunstancia", se produzcan "situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad". Además, insta a organizar equipos de retén para el mantenimiento del alcantarillado y las fuentes, así como despejar las calles de restos voluminosos solo en el caso de que impidan el paso de peatones o el tráfico de vehículos.

La conselleria instruye que el servicio de recogida de jeringuillas y animales muertos prosiga sin alteración durante la huelga. También dispone que se limpie y se retire la basura que se produzca en eventos multitudinarios lúdicos y en botellones, "ya sea el mismo día o al día siguiente".

Pese a que ha habido más de una tentativa que nunca ha llegado a materializarse, el servicio de limpieza no se ha visto alterado por una reclamación laboral desde hace más de cuatro décadas. En esta ocasión, se programa en mitad de unos días de intenso trasiego y alto consumo, con el consiguiente incremento de basura que se genera en las calles.

"Ninguna posibilidad"

A la salida de la cumbre, Ramon Cebrián (UGT) ha reprochado que las concesionarias no han puesto "ninguna propuesta" sobre la mesa para revertir la convocatoria de huelga, que se registró el 5 de diciembre. El líder sindical ha afirmado que cree que ya "no queda ninguna posibilidad" de alumbrar una entente que aborte la huelga. Ha asegurado que, por ahora, no hay más citas previstas entre las partes en liza.

"Todo sigue igual y nadie se ha movido. Agradecemos la voluntad de la Generalitat para mediar, pero seguimos en el mismo sitio", ha lamentado Cebrián. Ha advertido que, en principio, la negociación de este viernes ha sido "la última" antes del paro. "Nos dicen que la huelga es una locura pero, antes de llegar aquí, hemos dado mucho margen y esperar al último momento para intentar resolverlo es inviable", ha recriminado el dirigente sindical.

UGT reclama actualizar los sueldos de la plantilla, con una mejora salarial del 3,1% con efectos desde 2023. Aparte de los reproches a las empresas, el sindicato acusa al Ayuntamiento de Barcelona de inhibirse en el conflicto laboral. La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, emplazó este jueves al "diálogo" y la "responsabilidad de todas las partes". Aseguró que "no se entendería" que no se alcanzara un acuerdo que impida un paro que "Barcelona no merece". Enfatizó que el ayuntamiento ha elevado la aportación en 168 millones de euros a la contrata.

El gobierno municipal no se ha pronunciado este viernes tras frustrarse una nueva tentativa de entendimiento entre UGT y las compañías. Bonet sí comparecerá este sábado junto al director de los servicios de limpieza, Carlos Vázquez, para referirse al inminente inicio del paro.