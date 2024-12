Treball convoca una última mediación para evitar la huelga de limpieza esta Navidad en Barcelona

Barcelona se asoma a una huelga en el servicio de limpieza y recogida de basura durante la Navidad. Si no se remedia antes, el paro por el que se reclama actualizar los salarios de la plantilla y mejorar sus condiciones laborales empezará el domingo a las 21:00 o 22:00 horas (dependiendo del centro de trabajo) y se prolongará hasta la misma franja del 25 de diciembre, en mitad de unas fechas de apogeo en las calles, cuando toca abrir regalos y el consumo se dispara, con el consiguiente aumento de basura.

El Departament de Treball ha vuelto a convocar a un acto de conciliación para este viernes al sindicato convocante, UGT, y las cuatro empresas concesionarias que se reparten el servicio en la ciudad (FCC, Urbaser, Valoriza y CLD). El anterior encuentro, el pasado lunes, se cerró sin pacto. Se antoja que quizá sea la última oportunidad para evitar que el servicio se vea afectado durante tres jornadas de trasiego intenso, aunque los augurios no presagian que el acuerdo esté próximo.

"Estoy convencido de que esta vez no lo salvaremos, el tema está completamente bloqueado", describe Ramon Cebrián, dirigente de UGT. "Las posiciones continúan igual -prosigue-. Es verdad que ha habido llamadas, de vez en cuando llama una de las empresas o gente en relación con la negociación, pero estamos muy lejos".

Por su parte, la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha asegurado que "está habiendo conversaciones con contactos permanentes entre todas las partes". "No se entendería que no hubiera un acuerdo. Todas las partes quieren evitar la huelga y no se entendería que la acabara hubiendo, porque hay conversaciones y propuestas", ha enfatizado. Bonet ha subrayado que el ayuntamiento ha incrementado la aportación en 168 millones de euros a la contrata durante este año.

Llamada a la "responsabilidad"

Cebrián desmiente que se hayan entablado negociaciones este jueves. "No ha habido ninguna -rebate-. Claro que hay contactos, somos trabajadores y nos vemos cada día con las empresas y hablamos. Pero no hay negociaciones y las pocas palabras que intercambiamos no invitan a pensar que vaya a producirse un cambio".

Además, Cebrián acusa al Ayuntamiento de Barcelona de resignarse a "no hacer nada" y señala a las empresas porque "no quieren avanzar más dinero" para elevar los sueldos de los trabajadores. "Hasta que no se arregle, estaremos en esta situación", avisa el sindicalista, que recrimina que no exista "ninguna propuesta de ningún tipo" para encauzar una solución.

Por su parte, Bonet ha apelado a la "responsabilidad de todos" para esquivar una huelga que "la ciudad no merece", ha dicho. Ha afirmado que el consistorio "ha empujado" a los representantes sindicales y de las compañías a entablar conversaciones. "Ahora ya hay diálogo, lo que es un cambio sustancial respecto a hace unos días, y un acuerdo tiene que ser posible y satisfactorio para las dos partes y que la huelga se desconvoque", ha apremiado la teniente. Bonet se ha declarado esperanzada con que, con los contactos de este jueves, "se pueda producir un acuerdo en las próximas horas".

Contactos desde junio

"Desgraciadamente, a día de hoy y con el poco tiempo que tenemos, no veo posibilidad de arreglarlo y buscar una salida", opone el miembro de UGT. "Llevamos muchos meses discutiendo y negociando, hemos dado mucho margen desde junio, pero ya no podemos dar más ahora ni suspender la huelga por nada", postula. Para revertir la convocatoria, Cebrián dice que se necesitarían "unas garantías enormes que ni están ni las pueden dar".

"Nos dicen cada día que lo dejemos para más adelante, pero no tenemos nada sobre la mesa para poder desconvocar", resuelve el líder sindical. Aparte, cuestiona que no sea posible modificar el contrato de limpieza para mejorar las condiciones económicas. UGT reclama que los salarios se actualicen un 3,1% con efectos a partir de 2023. "Ahora hablamos de cantidades tan bajas en el contrato que no podemos aceptarlas. Se redactó en 2019 en base a estudios y porcentajes que han saltado por el aire", sostiene Cebrián.

UGT eatá organizando asambleas informativas diarias para organizar el paro con los empleados. "No se ha hecho ninguna huelga de la limpieza en Barcelona en 40 años o más -recalca Cebrián-. Es nuestro derecho constitucional. Hemos paralizado toda acción desde mayo y seguimos en el mismo punto". A expensas del acto de conciliación de mañana, Treball no ha decretado todavía servicios mínimos para atender la recogida de basura de la ciudad entre el domingo y el miércoles.