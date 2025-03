La otra ‘Reconquista’ en Navas: los vecinos que quieren llamar Torrent de la Guineu a este barrio de Barcelona

Atravesado por la Meridiana de Barcelona, el barrio de Navas no es muy grande. Dice una vecina que a la que te despistas ya has salido sin darte cuenta. En esta parte del distrito de Sant Andreu viven 22.000 personas y unas cuantas empezaron hace seis meses a difundir su causa: quieren que Navas pase a llamarse Torrent de la Guineu, en alusión al torrente que atravesaba el barrio, viniendo del Guinardó y con destino final en el Poblenou.

Creen que es una denominación que entronca con la historia de la zona y consideran que es mucho más idónea que la actual, abreviación de Navas de Tolosa, nombre de una calle del barrio que alude a la batalla entre reinos cristianos y musulmanes en 1212 que supuso una victoria de los primeros considerada decisiva para la Reconquista (concepto que a estas alturas se considera más mítico que real, pero esa es otra cuestión).

La vocalía de memoria histórica

El núcleo de la iniciativa lo constituyen los 10 miembros de la vocalía de memoria historia de la Asociación de Vecinos de Navas. En mayo, coincidiendo con las fiestas del barrio, repartieron unos folletos en los que relataban a los vecinos qué es lo que persiguen: “Que el nombre del barrio esté relacionado con la ciudad y con su historia”.

Decididos a lograr la modificación, los impulsores del asunto consultaron con el Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, que les explicó cómo funciona una iniciativa ciudadana. Es la forma que eligieron para conseguir su objetivo. Lo explican, en la sede de la Asociación de Vecinos de Navas, tres de los 10 implicados: Roser Olmo, Judith Ramon y Alfred Puig, que es presidente de la asociación. Se necesitan 700 firmas recogidas en el distrito de Sant Andreu, no solo en el barrio, para sacar adelante una iniciativa de este tipo y el grupo superó las 900.

Validación

Ahora el distrito debe validarlas y si la comprobación da por buenas las suficientes, como parece que va a suceder, Sant Andreu tendrá seis meses para introducir el tema en forma de punto del orden del día de un plenario territorial. Cabe subrayar que los miembros de la vocalía de memoria histórica han recibido ya de tres grupos el anuncio de que están a favor de la modificación: Junts, Barcelona en Comú y ERC. Y eso es algo que puede resultar decisivo.

Aunque Puig niega con toda vehemencia que el posible cambio de nombre haya desatado una segunda batalla de las Navas de Tolosa, lo que parece innegable es que hay dos visiones contrapuestas sobre el tema. Lo que también parece cierto es que esa discrepancia afecta a más bien pocos de los 22.000 vecinos de Navas. Pero que hay dos partes, sí está claro.

La estación de metro

Dori Álvarez, empresaria jubilada que tenía un taller mecánico, es la cabeza visible de los que no quieren que Navas deje de llamarse Navas, y de ahí el nombre que dice que han tomado los que lo ven como ella: 'Navas, el nostre barri'. Álvarez dice que “en la vida” había oído hablar del Torrent de la Guineu, y sostiene que si al barrio se le llamó Navas a finales de los 70 es porque la gente del barrio empleaba esa abreviación del nombre de la calle de las Navas de Tolosa como 'apellido' para entidades locales: “Bosco Navas, Rapid Navas”.

Puig, Olmo y Ramon dicen que eso es incierto, argumentan que el nombre del barrio viene de la parada de metro, que en su día fue bautizada con esa palabra, con esa abreviación. La verdad es que las versiones de las dos partes son distintas en casi todo. Una parte dice que la contraria se dedicó a arrancar algunos de sus carteles. La otra denuncia haber sido insultada en Facebook.

Apoyo político

Sobre el apoyo político con el que cuentan, Puig subraya que mientras no tuvieron problemas para reunirse con Junts, ERC y Barcelona en Comú para exponerles su objetivo, no han logrado que el PSC se sentara a hablar del tema con ellos. Por otra parte, dice, son ellos los que no han querido verse con Vox. Consultados por este diario, tanto los posconvergentes como los republicanos y los Comuns confirman que les han comunicado que están a favor del cambio de nombre.

No es un dato menor: en el pleno del distrito, Junts, Comuns y ERC suman 11 consejeros municipales de los 19, lo que en principio garantiza que podrán sacar adelante la propuesta en Sant Andreu. De ser así, el asunto pasaría al pleno municipal. Si Junts, Comuns y ERC mantienen allí su ‘sí’, la mayoría absoluta está garantizada: suman 25 concejales de los 41 que integran el plenario. Según fuentes del Ayuntamiento de Barcelona, este es el itinerario necesario para que el cambio de nombre se haga realidad.

A vueltas con Vox

Dori Álvarez sostiene que se la ha señalado por rechazar la modificación: “Me acusan de ir de la mano de Vox, cuando soy antiVox y antiderecha total. No estoy afiliada a ningún partido político”. Lo que pasa, añade, es que una vez quedó claro que ella rechazaba el cambio de Navas a Torrent de la Guineu, Vox le ofreció toda su ayuda, que ella declinó.

En su opinión, hay otros aspectos mucho más importantes en el barrio. En la asociación de vecinos, Roser Olmo, una de las defensoras del cambio, lo comparte: “Es compatible defender la modificación y subrayar que hay otros temas más importantes”. Porque advierte de que la zona presenta muchas carencias y algunos riesgos, y cita entre ellos el de una turistificación excesiva. Álvarez advierte de que el metro no va cambiar de nombre la parada de Navas. Los miembros de la vocalía afirman que no es algo que ellos reclamen.

Gratificante

Puig está considerablemente indignado por un aspecto concreto: dice que los medios de comunicación no acuden al barrio para abordar los conflictos más relevantes, pero que en cambio les ha atraído sobremanera la voluntad de cambiar el nombre de Navas. Su grupo, subraya, nunca han pedido entrevistas para hablar de esta iniciativa.

Sobre la recogida de firmas, Judith Ramon sostiene que el contacto con la gente ha sido “gratificante”, incluso la que no quiso prestar su rúbrica. Y añade que el objetivo de tener un nombre distinto también es profundizar en la vida local, hacer barrio, fortalecer los vínculos de la población local. Puig cita otro motivo que cree suficiente: dejar de lado una denominación que de algún modo afecta negativamente al colectivo musulmán.

Voto en el barrio

El proceso en curso no prevé ninguna consulta a los vecinos del barrio sobre qué nombre debe tener este. Serán pues los grupos los que al final determinen lo que sucede, indican fuentes consultadas. Dori Álvarez avisa de que cuando el punto llegue al pleno de Sant Andreu ella y los que piensan como ella –sostiene que ha reunido 400 firmas y que son muchos los que comparten su oposición al cambio– se harán oír y harán una reclamación concreta: “Pediremos que se vote en el barrio, no en el distrito”.

Entretanto, el partido que gobierna en Barcelona, el PSC, no solo no se ha reunido con los promotores de la denominación Torrent de la Guineu. También evita posicionarse. Fuentes del Ejecutivo local, a preguntas de este diario, sostienen que este prefiere no comentar la reconquista en curso de un nombre que alude al agua que hoy pasa por debajo del todavía barrio de Navas.

