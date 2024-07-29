Las relojerías (no solo de lujo) se expanden con fuerza en el paseo de Gràcia de Barcelona | Mapa

Resulta lógico que el paseo de Gràcia, el único eje comercial que eligen en Barcelona las firmas de lujo, sea un imán natural para la moda más cotizada y las joyerías. Pero en los últimos tiempos es llamativo el desembarco de relojerías –tanto de élite como de gama media-- que abanderan su propia marca, y que se hacen con los locales de menor tamaño que van quedando disponibles. La tendencia se ha propulsado por la Copa América de Vela, dado que varias de estas firmas son patrocinadoras de equipos y quieren disponer de tienda propia en Barcelona.

El presidente de la Asociación del Paseo de Gràcia, Luis Sans, explica a este diario que las nuevas apuestas de firmas como Tudor y Panerai están vinculadas a la competición de vela y el deseo de estas marcas por tener puntos de venta en el eje de oro de la capital catalana. Pero hay una segunda razón del ‘boom’, que es el hecho de que “las marcas de moda de lujo cada vez buscan más metros cuadrados”, y en la medida en que se mudan para mejorar de local, dejan disponibles otros que por su tamaño son idóneos para la joyería y relojería, que no necesitan tanta presencia ni tienen tantos clientes a la vez, relata Sans. “Hay más oportunidades de encontrar este tipo de espacios”, añade.

Local de TAG Heuer que se prepara para abrir próximamente, junto a Rabat Boutique en el 59. / Marc Asensio

Una de las novedades inminentes llegará por vía de la firma de alta joyería Rabat, que ha propulsado en pocos meses su apertura de boutiques con otras grandes marcas. El año pasado ya lo hizo con Hublot (propiedad del gigante del lujo francés LVMH) en el número 78, donde se ubicó antes la vinoteca Torres. Y el pasado junio se alió con Tudor para su implantación en el número 35, en un local de casi 90 metros cuadrados ideal para esta marca hermana (y más asequible, de Rolex) que antes fue de la joyería Suárez.

Para completar la apuesta, está previsto que en agosto levante la persiana de otra boutique de relojería de lujo italo-suiza Panerai, con la que también se ha aliado la firma catalana de joyería. Esta marca, cuyos relojes cuestan a partir de 7.000 euros, se ubicará en el número 104, donde antes figuró la marca Wolford.

Vorágine de movimientos

La salida de la esquina de Consell de Cent de Suárez fue para mudarse al número 82, donde la firma madrileña dispone de una espectacular tienda de 350 metros cuadrados y un enorme escaparate tras una renovación integral en 2022 con una inversión de tres millones de euros. Aquí también pueden encontrarse relojes de alta gama.

Local del número 111, en obras, donde se instalará Patek Philippe en los próximos meses. / Marc Asensio

Entre las próximas novedades destaca la próxima apertura de la primera tienda TAG Heuer en la ciudad, concretamente en el número 59, donde antes se ubicaba Furla. La conocida firma de relojes era distribuida por Rabat, pero el nuevo espacio será operado por la propia marca. Y justo en la misma confluencia destaca la joyería Rabat Boutique.

Estará muy cerca de otros competidores de altura. Como Tiffany, también del grupo LVMH, que se trasladó hace tres años a un nuevo espacio de 400 metros cuadrados en el número 61. También de la empresa joyera Van Cleef&Arpels, propiedad de Richemont, en el número 77, en la que hace unos meses se convirtió en su primera tienda en España, donde también destacan sus colecciones de relojes.

Ese tetris de joyerías en busca de mejores ubicaciones llevó también a Rolex a moverse del local que ocupaba en el 18 (de la mano de Tous) hasta el número 75, una vez fue ampliado, que cuenta con cinco escaparates y está operada por la catalana Tous.

El establecimiento de Swatch abierto recientemente en el número 18. / Marc Asensio

En el espacio que esta dejó ya ha abierto Swatch, en este caso una marca popular que elige el tramo de establecimientos más dirigidos al gran público, y donde los precios de alquiler no se disparan como sucede a partir de Diputació, y más aún por encima de la calle de València.

En el tramo más altro del paseo, en los Jardinets de Gràcia, la que será la primera 'boutique' exclusiva de la firma de relojes de lujo Patek Philippe en la ciudad tiene previsto abrir a finales de año. En el número 111 del paseo, contará con 460 metros cuadrados en dos pisos, y llegará de la mano de Unión Suiza, que ya vende relojes de la emblemática marca ginebrina desde 1929 en la Diagonal.

Rolex, en el espacio que amplió en el número 75 de paseo de Gàcia. / Marc Asensio

Será una apertura señalada en tanto que se ubica en los bajos comerciales del hiperlujoso complejo de pisos Mandarin Oriental Residences Barcelona, en el edificio de Deutsche Bank donde el ayuntamiento de Ada Colau no permitió ubicar un hotel Four Seasons. Unión Suiza quiere que el nuevo local sea un referente de la histórica marca relojera de Ginebra.

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Las opciones para comprar un reloj caro en el paseo incluyen además una oferta amplia en establecimientos como Cartier, Bvulgari, Chopard, Montblanc o Tous, entre otros. En el tramo por encima de València --el más cotizado, con rentas de 322 euros por metro cuadrado y mes según el informe Ascana 2023-- es donde se concentran más propuestas de alta gama.