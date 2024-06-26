Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZapateroPlus UltraGuerra IránAcuerdo de pazRonda LitoralHuelga médicosOla de calorMessiJavier BardemSónarJubiladosEclipse solarVeterinariosClaudia Rodríguez
instagramlinkedin

En Catalunya

MAPA | Consulta cuántos tejados de amianto hay cerca de tu casa

Este visor virtual permite situar los puntos negros de fibrocemento en los municipios catalanes

CONTEXTO | Los barrios de Barcelona que acumulan más techos de amianto pendientes de retirar

Visor del amianto

Visor del amianto

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un nuevo visor digital permite consultar la presencia de cubiertas de amianto por secciones censales en toda Catalunya y ver, así, si hay puntos destacados de este material pendiente de retirar cerca del domicilio de cada ciudadano, lugares de trabajo y otros espacios cotidianos. El mapeo utiliza un sistema de teledetección, en base a vuelos de cámaras y sensores, afinado con el uso de algoritmos y supervisado por técnicos.

Lo han elaborado la Generalitat y el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) y lo han presentado este miércoles en público la asociación de Jubilados de Macosa-Alstom afectados por el amianto y la Comisión contra el amianto de la FAVB.

Noticias relacionadas y más

Entre las muchas comprobaciones que permite realizar, está la alta concentración de este elemento tóxico en ciertos barrios de Barcelona, como el Bon Pastor, la Marina de Prat Vermell y Provençals del Poblenou, con más de un centenar de tejados en cada uno.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Estos son los requisitos para obtener la actual Tarjeta Rosa de transporte en Barcelona: edad e ingresos brutos familiares
  2. Las urbanizaciones sin regularizar del área de Barcelona tienen capacidad para absorber a 100.000 vecinos más
  3. Nati, Eladio, Mireia y Aitor: los cuatro rostros que explican por qué hay que respetar los asientos reservados en metro y bus de Barcelona
  4. Interrumpida la R2 entre El Prat de Llobregat y el aeropuerto por un incendio de matorrales cerca de las vías
  5. El Tour de Francia atraerá a Barcelona a unos 850.000 aficionados e implicará importantes cortes de tráfico
  6. Las obras de la Meridiana hasta Fabra i Puig se encarecen en 3,2 millones de euros por cambios y excavaciones arqueológicas
  7. Barcelona debatirá el futuro de un centro comercial de la Vila Olímpica tras quedar desierta su subasta
  8. El Gremio de Restauración denuncia a 30 'mercaurantes' y redobla la guerra contra panaderías-degustación de Barcelona

Así es la nueva 'pop-up' de paseo de Gràcia con la que Etnia Barcelona celebra sus 25 años: color, arte mediterráneo, gaviotas y gafas con carácter

Así es la nueva 'pop-up' de paseo de Gràcia con la que Etnia Barcelona celebra sus 25 años: color, arte mediterráneo, gaviotas y gafas con carácter

Barcelona propone endurecer penas por la posesión de armas y planes de seguridad tras los tiroteos mortales

Barcelona propone endurecer penas por la posesión de armas y planes de seguridad tras los tiroteos mortales

Barcelona desplegará 75 espacios de sombra este verano para llegar a más de 200 en 2027

Barcelona desplegará 75 espacios de sombra este verano para llegar a más de 200 en 2027

Un macrotardeo de Gavà bajo sospecha del sector del ocio nocturno, adjudicado a la misma empresa que ya lo había ganado

Un macrotardeo de Gavà bajo sospecha del sector del ocio nocturno, adjudicado a la misma empresa que ya lo había ganado

Albiol anuncia controles en el transporte público y las playas para Sant Joan: "Quien venga a Badalona no podrá traer alcohol ni drogas"

Albiol anuncia controles en el transporte público y las playas para Sant Joan: "Quien venga a Badalona no podrá traer alcohol ni drogas"

Barcelona suma un innovador hotel junto a la Fira para absorber el auge de los macrocongresos

El Parlament avala la reforma para agilizar la creación de vivienda en 590 municipios rurales de Catalunya

El Ayuntamiento de Badia adjudica la retirada del amianto de 102 bloques de la ciudad por unos dos millones de euros