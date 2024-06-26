En Catalunya
MAPA | Consulta cuántos tejados de amianto hay cerca de tu casa
Este visor virtual permite situar los puntos negros de fibrocemento en los municipios catalanes
CONTEXTO | Los barrios de Barcelona que acumulan más techos de amianto pendientes de retirar
Un nuevo visor digital permite consultar la presencia de cubiertas de amianto por secciones censales en toda Catalunya y ver, así, si hay puntos destacados de este material pendiente de retirar cerca del domicilio de cada ciudadano, lugares de trabajo y otros espacios cotidianos. El mapeo utiliza un sistema de teledetección, en base a vuelos de cámaras y sensores, afinado con el uso de algoritmos y supervisado por técnicos.
Lo han elaborado la Generalitat y el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) y lo han presentado este miércoles en público la asociación de Jubilados de Macosa-Alstom afectados por el amianto y la Comisión contra el amianto de la FAVB.
Entre las muchas comprobaciones que permite realizar, está la alta concentración de este elemento tóxico en ciertos barrios de Barcelona, como el Bon Pastor, la Marina de Prat Vermell y Provençals del Poblenou, con más de un centenar de tejados en cada uno.
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