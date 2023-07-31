Del 'alcalde tras el alcalde' al 'fontanero': los 10 nombres del Equipo A de Collboni

Se cumplen 44 días este lunes de la investidura de Jaume Collboni. Seis semanas y 48 horas después, el nuevo alcalde ha andado sus primeros pasos en el cargo. Ha superado el trámite habitual de cada inicio de mandato, la aprobación del cartapacio, y se ha dejado para después de las vacaciones –se tomará una semana de asueto- retos relevantes.

Entre ellos, cimentar el acuerdo para aprobar los presupuestos de 2024 el de encontrar socio para gobernar la ciudad, en principio a elegir entre Barcelona en Comú, Barcelona en Comú y ERC y Junts per Barcelona. Todo ello confiando en que el desenlace de las elecciones generales no tenga efectos sísmicos en el consistorio.

El ‘pinyol’

Collboni afronta todos estos desafíos una vez ha formado ya su guardia pretoriana, su ‘pinyol’, el Equipo A, por citar aquella serie en la que soldados venidos de una guerra antigua atesoraban disciplinas distintas.

El equipo, cuentan fuentes cercanas al alcalde, está integrado por 10 personas. De ellas, cuatro son los tenientes de alcalde, cuyo orden podría variar si entra otro partido como socio de gobierno. La primera teniente, Laia Bonet, responsable de Urbanismo, Transición Ecológica, Servicios Urbanos y Vivienda, es desde hace cuatro años la mano derecha política de Collboni, después de que en 2014 fuera una de las participantes en las primarias en las que el PSC eligió a su alcaldable.

Las primarias de 2014

El actual acalde se impuso y la exdiputada en el Parlament, secretaria del Govern tripartito de José Montilla, y que en 2015 no participó en las municipales, fue la segunda de la lista de Collboni en 2019. Bonet acabó el mandato anterior como responsable de Movilidad y, a partir del adiós prematuro de Collboni para preparar la campaña electoral, como presidenta del grupo del PSC.

En el mes y medio que llevamos de mandato ha quedado claro que será la segunda cara más visible del gobierno después de Collboni. Y eso que antes de las municipales, vio como caía del segundo al tercer puesto de la lista de los socialistas barceloneses en beneficio de Maria Eugènia Gay.

Gay, la alcaldable alternativa

Gay, segunda teniente de alcalde y responsable como tal de Derechos Sociales, Cultura, Educación y Ciclos de Vida, es otra muestra de que Collboni tiene por costumbre incorporar a personas que podrían ser consideradas sus rivales. Porque sonó como alcaldable alternativa durante los últimos tiempos, cuando el debate estaba abierto en el partido.

Finalmente, fue la segunda de la lista. Independiente, y probablemente más apreciada por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que por el propio PSC, su activo político electoral era este, atraer a votantes de ámbitos no estrictamente vinculados a los socialistas barceloneses. Antes fue decana del Colegio de Abogados de Barcelona y delegada del Gobierno central en Barcelona, cargo que abandonó para presentarse a las municipales.

El responsable de la Seguridad

Hay quien ha vivido con sorpresa que Albert Batlle siga siendo en este mandato teniente de alcalde de Seguridad, por el hecho de que para los barceloneses no ha dejado de ser el problema principal, según los sondeos.

Es incuestionable que Batlle garantiza una relación pacífica y ordenada con la Guardia Urbana y los Mossos de la que no disponía Ada Colau como alcaldesa en su primer mandato. Como lo es también que el tercer teniente de alcalde formó parte de la lista del PSC como representante de Units, que es quien lo designa.

El cuarto teniente de alcalde, Jordi Valls, y titular de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo, es visto como un valor seguro, un político experimentado, con el conocimiento de un consistorio que le da haber sido alcalde de Manresa.

El 'alcalde tras el alcalde'

Ya en el terreno técnico, la primera figura del escalafón es el director de alcaldía, una responsabilidad que recae en el periodista Luis Mauri, un veterano del sector con una larga trayectoria, esencialmente en ‘El País’ y EL PERIÓDICO, después de que en los años 80 fuera redactor del gabinete de alcaldía.

Mauri llega al consistorio tras ser coordinador de comunicación del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) durante casi dos años. Será una especie de sombra del regidor, el 'alcalde detrás del alcalde', con la labor de construir y proyectar las grandes líneas estratégicas de la gestión de Collboni.

El jefe de gabinete

De la dirección de alcaldía dependen las figuras del jefe de gabinete y la dirección de comunicación. El primero de esos dos cargos lo ha asumido David Fuentes. Fuentes, que llevará la agenda del alcalde, fue gerente del PSC a partir de 2018 y antes colaborador de varios personajes destacados del partido, como el que fuera ‘conseller’ de Economia Antoni Castells, el exlíder de la formación Pere Navarro. También trabajó en Bruselas con el eurodiputado Javi López.

Gemma Torrents, jefa de prensa y comunicación de alcaldía, con responsabilidades en la gestión política y técnica de comunicación, es la persona de su equipo que lleva más tiempo con Collboni: empezó a trabajar con él en 2014, después de las primarias ya citadas. Torrents venía de la Cadena SER en Barcelona, donde informaba de Política.

El otro miembro del Equipo A más antiguo es Albert Dalmau, pieza clave del consistorio como nuevo gerente –el más joven que ha habido- y por lo tanto máximo responsable de la estructura municipal a la orden del equipo político. Lo que sería el CEO en una empresa.

Iniciado el mandato 2015-2019, se convirtió en jefe de gabinete de Collboni, cuando se devino segundo teniente de alcalde de Colau. En el mandato 2019-2023 fue gerente de Economía, Recursos y Promoción Económica –también el más joven que ha habido-, área que Collboni dirigía como primer teniente de alcalde.

'El fontanero'

Carlos Hornero es coordinador del grupo municipal del PSC desde 2016, y como tal considerado una pieza clave, un fontanero político. Es el encargado de lograr acuerdos con el resto de grupos, y se le atribuye una gran efectividad y una muy buena relación con sus homólogos de otros partidos, con mil cables tendidos y estables, básicos para cerrar los pactos.

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El décimo de la lista de los 10 perfiles no trabaja en el Ayuntamiento de Barcelona pero es un apoyo decisivo para el alcalde. Es Carlos Prieto, delegado del Gobierno Central en Barcelona, cargo en el que sucedió a Gay. Es amigo personal de Collboni, ha sido su director de campaña y es secretario de organización del PSC en Barcelona.