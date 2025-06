El otro Mies van der Rohe de Barcelona

Barcelona Mies van der Rohe, Ludwig (1886-1969): Pabellon del suministro de electricidad en Alemania. Barcelona exhibition 1929. German Section. Gelatin silver print, 6 1\8 x 7 7\8' (15.6 x 20 cm). Anonymous gift. Object number: AD1072 New York Museum of Modern Art (MoMA) *** Permission for usage must be provided in writing from Scala. / Digital image, The Museum of Modern Art, New York\Scala, Florence