Jabalís de Collserola llegan hasta Virrei Amat y el Guinardó

Los jabalís de Collserola entran cada vez más adentro en el casco urbano de Barcelona. El pasado miércoles por la noche vecinos del barrio de Vilapicina i la Torre Llobeta vieron a tres de estos animales caminando por la calle en las inmediaciones de la plaza de Virrei Amat, donde confluyen además los barrios de Porta y el Turó de la Peira, en el distrito de Nou Barris, cerca del mercado de la Mercè. Solo un dia antes, otros tres jabalís fueron detectados en la calle de América, cerca del hospital de Sant Pau y de la parada de metro de Camp de l'Arpa, en el barrio del Guinardó.

El Ayuntamiento de Barcelona sostiene que los planes de prevención han permitido reducir los avistamientos de jabalís en zona urbana de 1.187 en el 2016 a 667 en el 2017 y 369 en lo que va de año. Las medidas de control, como evitar su alimentación, podrían ser la causa de que en algunos casos los animales se adentren hacia el centro de la ciudad.

Papeleras bloqueadas

"En los barrios más próximos a Collserola hemos bloqueado papeleras y contenedores para que los jabalís no puedan encontrar comida y también hemos actuado en los puntos donde se alimenta a los gatos pues ese pienso atrae a los jabalís", ha explicado Carme Maté, directora del Servei de Drets dels Animals i Ecologia Urbana del ayuntamiento.

El paseo urbano de de los jabalís a más de tres kilómetros en línea recta del parque de Collserola, su hábitat habitual y desde el que tienen que atravesar numerosas calles con tráfico, preocupa a los vecinos de Vilapicina i la Torre Llobeta que no saben bien cómo hay que actuar ante estas sorprendentes visitas.

"Pedimos que nos informen"

"Hemos pedido ya una reunión en el Distrito de Nou Barris para que nos informen sobre cómo tenemos que actuar ante los jabalís. Nos han pillado por sorpresa y si nos dan folletos los repartiremos en el barrio", ha explicado Joaquim Forn, presidente de la Associació de Veïns de Vilapicina y la Torre Llobeta.

También se han visto esta semana jabalís en las inmediaciones del Hospital de Sant Pau. En una foto publicada hoy viernes por Betevé se puede apreciar a uno de estos ejemplares husmeando en una papelera delante del comercio Autorradio América, en la calle del mismo nombre, otro dos kilómetros más hacia el centro de la ciudad y cinco desde el parque de Collaserola.

En busca de comida

Pocas veces se detectan ejemplares tan cerca del centro de la ciudad. En otras ocasiones ya se habían observado jabalís en calles de Sarrià-Sant Gervasi y Gràcia, más concretamente en Vall d'Hebron.

Normalmente, estos jabalís bajan de la montaña de noche en busca de alimentos. Si bien no son agresivos, hay que evitar acorralarlos ya que en ese caso pueden atacar. También hay que ser especialmente prudentes cuando se trata de hembras con sus crías.

Preocupación entre algunos vecinos

La mayoría de vecinos del barrio del Guinardó no han sido sorprendidos por ninguno de estos animales personalmente. No obstante, la noticia ha circulado por la zona y algunos se muestran preocupados. Por ejemplo, el propietario de una bodega de la calle del Xiprer teme que entre alguno en su local, ya que él abre el negocio "muy temprano por la mañana y, a esas horas, es más probable que aparezcan”, según ha comentado.

En contraste, otros vecinos al corriente de los últimos avistamientos no se sienten inquietos. “Si no les molestas, no te hacen nada. Sólo buscan comida”, ha asegurado una mujer que reside en la zona, la cual está acostumbrada a ver jabalís por los jardines de la Clínica Quirón de Barcelona, donde ella trabajaba y, según explica, era habitual su presencia.