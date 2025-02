El área metropolitana coordina el veto al tráfico por zonas y horarios en días de alta polución

La Barcelona metropolitana está acabando de sincronizarse para cumplir con su objetivo de limitar la circulación de los vehículos más contaminantes en episodios de elevada polución a partir de diciembre. En un proceso auspiciado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la capital catalana se ha coordinado con L'Hospitalet, Sant Adrià de Besòs, Esplugues y Cornellà para confirmar el espacio acotado de zona de bajas emisiones (ZBE) y acabar de perfilar el horario de las restriciones.

A partir de diciembre, en días de alta contaminación, los vehículos que no dispongan de las etiquetas ambientales (Zero, Eco, C y B) que proporciona la Dirección General de Tráfico (DGT) no podrán circular en el perímetro comprendido entre la Ronda de Dalt y la de Litoral, que transcurre por dichas localidades, entre las siete de la mañana y las diez de la noche, de lunes a jueves. El horario de los viernes es una de las asignaturas que quedan pendientes de ajustar por el ente supramunicipal.

Excepciones

La zona de bajas emisiones comprenderá toda Barcelona excepto los barrios de Collserola y la Zona Franca, las áreas de Cornellà y Esplugues que se encuentran en la zona entre rondas, y casi toda la superficie de los municipios de L'Hospitalet y Sant Adrià de Besòs. Quedan excluidos de dichas restricciones los vehículos de emergencia (ambulancias, policía, bomberos), los coches de personas con movilidad reducida y servicios básicos, como los funerarios.

También se aplicarán excepciones hasta la primavera del 2018 en caso de episodio para las motos (pendientes aún del etiquetaje ambiental que les asignará la DGT), camiones, autocares y autobuses y las furgonetas anteriores a 1994. Después de ese periodo se revisará la casuística.

El AMB ha subrayado la diferencia entre el aviso preventivo de contaminación, que de media afecta a una veintena de días al año y no comporta restricciones, y los episodios de contaminación, que pueden registrarse hasta 3 veces al año, según los registros disponibles, pueden durar de uno a tres días, y sí comportan un veto circulatorio para vehículos sin las etiquetas correspondientes.

Señalización

La señalización viaria para regular estas restricciones se instalará en los accesos y salidas de las rondas, entre octubre y noviembre. El AMB y el Ayuntamiento de Barcelona han reclamado a la Generalitat que complete la señalización en las vías de su competencia incluidas en ese área: B-23, C-31, CD-32, C-33 y C-58.

En septiembre, se constituirá una Comisión Permanente, formada por el AMB y los cinco municipios implicados, para controlas el despliegue operativo de la ZBE y la coordinación entre dichas localidades.