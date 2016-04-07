¡Junqueras, Viladecans quiere ir al cine!

La historia de los cines de Viladecans es corta. El primero abrió en 1923. Es el año de ‘La ley de la hospitalidad’, de Buster Keaton. No le dieron muchas vueltas cara al bautizo. Cine Viladecans. Pero los espectadores lo conocían como el cine Columnas, no porque una majestuosa sala hipóstila sirviera de acceso a la sala, sino por los pilares que tapaban la visión de parte de la pantalla desde algunas butacas. En 1939 abrió sus puertas el cine Moderno. Menuda cosecha aquel año. ‘Lo que el viento se llevó’, ‘La diligencia’, ‘Ninotchka’… En Viladecans, en otro alarde, lo conocían como el cine Nuevo. Así, imposible confundirlo con el viejo. En 1957 (‘Testigo de cargo’, ‘Senderos de gloria’, ‘Las noches de Cabiria’…) comenzaron las proyecciones en el Cine Avenida. Se le quedó lo de Avenida, sin apodo pues, hasta que a finales de los 80 echó el cierre y la ciudad se quedó sin cines, un bache cultural del que salió en el 2000 de la mano de Antoni Llorens, el empresario de Lauren Films, que abrió un complejo de 10 salas hasta que su gran cadena de multisalas colapsó. Eso fue en el 2013. Ahora, que Viladecans vuelva a tener un cine depende de Oriol Junqueras. Si, el 'vicepresident'. Debería ser esta una cima más asequible que la independencia. A él va dedicada esta visita un poco furtiva al último cine de Viladecans.

Al primer cine de la ciudad lo rebautizaron los vecinos como el Columnas, no por una noble sala hipóstila de acceso a la sala, sino por los pilares que tapaban la pantalla

La sala 10 era la más grande. Da un poco de yuyu posnuclear sin las butacas y sin barrer. La pantalla sigue en su sitio. La de la sala contigua, en cambio, yace en el suelo. Trece años años tenía el cine cuando murió. En el pasillo de acceso aún cuelga en buen estado el cartel promocional de ‘Memorias de un zombie adolescente’. Estas casualidades a veces ocurren.

COMO 'EL SUEÑO ETERNO', INCOMPRENSIBLE

El caso es que el complejo de multisalas está edificado sobre un terreno de titularidad municipal y calificado como equipamiento cinematográfico. Es decir, el ayuntamiento quería garantizar al menos un cine en la ciudad, porque tan cultura es esto como una bibloteca o un teatro. Aprobó así el municipio una concesión por 50 años. Quedan 34. Total, que aquello no es ningún codiciado tesoro inmobiliario. Debería ser fácil convencer a quienes se cobraron las deudas de Llorens con lo que queda de la concesión y con el edificio de que en realidad no tienen nada, que vendan a buen precio. Pero el enredo es, en realidad, notable, a la altura del hilo argumental de 'El sueño eterno', tal vez la película más alambicada de la historia del cine, y eso que la novela original era de Raymond Chandler, la adaptación del guión la hizo William Faulkner y la dirección corrió a cargo de Howard Hawks. Tanto talento junto y aún corre por ahí una famosa anécdota del rodaje. Le enviaron un telegrama a Chandler porque Faulkner y el resto de guionistas se habían perdido, no sabían quién había matado a un personaje. “¡Maldita sea, yo tampoco lo sé!”, respondió el autor.

Con el colapso del imperio Lauren, los bancos se quedaron un extaño tesoro, el derecho a proyectar cine en Viladecans hasta el 2050. Entre ellos, el ICF

En el galimatías de Viladecans participan un póquer de bancos españoles, uno alemán, el Commerzbank Aktiengesellschaft, y (atención, ahora viene Junqueras) el Institut Català de Finances (ICF), que tiene un 30% de no se sabe muy bien qué. Bueno, sí, del derecho a proyectar películas en un equipamiento municipal de Viladecans.

Un empresario local compró meses atrás a alguno de los bancos acreedores un 25% de ese derecho, pero sus esfuerzos por poner de acuerdo a todas las partes han sido inútiles. Los bancos pagan religiosamente el IBI y hasta el canon anual de la concesión, 15 millones al año, pero no de euros, sino de pesetas, pero de ahí no pasan. Por eso, el pasado 31 de marzo, el pleno municipal al completo aprobó algo así como una súplica a Junqueras, que fue alcalde y ahora tiene mano en el ICF, para que lidere un plan de recuperación del cine de Viladecans.

JOHN CLEESE, UN SABIO

Alguien pensará que para qué, que las salas de cine tienen los días contados, como las cabinas de teléfono, que en Viladecans, ciudad pionera en su día en fibra óptica, lo que toca es ver las películas en la tableta, en el ordenador, en la tele en casa o incluso en el teléfono. Para los que ven el futuro, queda solo, por último, repescar la entrevista que en abril del 2015 le hicieron al ‘montyphyton’ John Cleese en el Festival de Cine de Tribeca con motivo de los 40 años de ’Los caballeros de la mesa cuadrada’. “No entiendo por qué la gente quiere ver películas en las que el director ha dedicado años para que la toma sea buena y luego la ven en una pantalla de móvil. Es una locura”. Pues eso, Junqueras, que Viladecans quiere ir al cine.