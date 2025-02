La asesina de Cleopatra visita Barcelona

El Museu Blau ha decidido finalmente echar mano de uno de los mejores antídotos contra la indiferencia que aún causa entre muchos de sus potenciales visitantes y, así, inaugura hoy la exposición temporal Envenenados, una turbadora exhibición de algunos de los animales venenosos más mortales del reino animal. Están vivos. Ese es el aliciente, pues desde que hace 12 años el Zoo de Barcelona eliminó de su terrario las serpientes venenosas (la fuga de una cobra durante dos días decantó aquella decisión) la única manera de estar cara a cara en Catalunya frente a estas rarezas de la evolución es un encuentro fortuito, por ejemplo, con una víbora, una viuda negra o un escorpión, que aunque asustan, no tienen la leyenda de la mamba verde (siete pasos, la llaman, porque se supone que no llega al octavo su víctima tras la mordedura) o del taipán feroz, del que hay que suponer que lo que menos preocupa cuando uno ha sufrido su ataque es orinar de color rojo.

La mamba verde, el taipán, tres preciosas ranas dardo (la cerbatana se vende aparte), un monstruo de Gila, al que no hay que tomarse a broma, y una cascabel diamante albina son parte de la colección de 27 especies distintas que el Grupo Atrox exhibirá en el Museu Blau hasta el 1 de marzo del 2015. Más de un año. Tiempo hasta de encariñarse.

El Grupo Atrox, por supuesto, es un desconocido para el gran público, pero es la mayor granja de cría de especies venenosas de España, una profesión extraña, efectivamente, pero había que oírles ayer hablar de su ganadería durante la presentación de Envenenados. «Esta es Raga, hija de Goldie, la cobra más grande de Europa, de cuatro metros y medio. Un día Raga estuvo a punto de morir. La salvamos con un masaje cardíaco. Fue muy emocionante». Vamos, que arrancaron de las garras de la muerte nada menos que a la tataranieta de la asesina de Cleopatra. La cobra no es el más mortal de los ofidios, pero sí que, además de por cinematográfico, despunta por su salivazo venenoso. «No te apunta a los ojos. Es peor. Observa como te mueves y dispara allí donde estarán tus ojos cuando el escupitajo te alcance», explica un especialista.

En la exposición no están, obviamente, todos los animales que usan el veneno para cazar o defenderse. No está ahí el más letal de todos, la medusa australiana Chironex fleckeri, conocida como la avispa del mar. Tampoco el pulpo de anillos azules, contra el que no hay antídoto posible. Ni siquiera el más inesperado, el ornitorrinco, que a pesar de su cara de cachondo inocula veneno a través de los espolones traseros. Los pájaros venenosos son más raros aún. El pitohuí bicolor es uno de ellos. Es venenoso y parece que incomible, aunque las tribus de Papúa tienen una receta al carbón que lo hace digerible si no hay nada más que echarse al buche.

Todos estos no están, pero la exposición da cuenta de ellos, y también de la amplia variedad de especies vegetales venenosas que cada año obligan a dar el pésame a alguna familia. Catalunya y su legión de micólogos aficionados escribe cada otoño alguna página en ese libro de condolencias. No obstante, es evidente que el imán de Envenenados no es la contemplación de las setas sino la observación (tras dos cristales de seguridad) de animales que causan a la par terror y fascinación, y muy raramente indiferencia. Para ello habría que ser tal vez australiano, el edén de las neurotoxinas y hemotoxinas animales, pues esas son esencialmente las dos formas en las que los venenos matan. Lo cuenta muy bien el Museu Blau. Parece que Cleopatra eligió bien. La neurotoxina es letal, pero al menos deja un cadáver mejor parecido que la hemotoxina.

Serpientes y alcohol

Y lo dicho. Los duchos en la materia son los australianos. Allí puede que Envenenados pasara sin gloria. Por si alguien aún duda lo común que es allí una mordedura venenosa, es una opción leer las aventuras verídicas (eso dice él) de Kenneth Cook, parte de ellas recogidas en un libro, El koala asesino, que incluye un capítulo titulado muy descriptivamente Serpientes y alcohol. Es una lectura recomendable para estos días, no por navideña, sino por la feliz exposición que hoy inaugura el Museu Blau.