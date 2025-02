Lo que queda de Copito

La pregunta es simple. Sin trampas. ¿Qué queda de Copito pasados 10 años de su defunción? Sí, el Zoo de Barcelona es un referente internacional en la cría de gorilas en cautividad, pero la pregunta era otra. ¿Qué queda exactamente de Copito?, pues el pitote que se montó durante su agonía, muerte por eutanasia y posterior entierro junto a una semilla de un árbol africano (cuyo destino merece finalmente ser revelado) impidió entonces explicar con serenidad que del gorila blanco de Barcelona queda algo más que lo espiritual. El Museu de Zoologia guarda en una caja, aunque no montado, el esqueleto completo (no se incineró, en contra de lo predicado). También almacena fragmentos de piel. El Zoo de Barcelona conserva muestras de sangre, extraídas al gran simio aún en vida. No queda esperma del gorila, pues el último intento de electroeyaculación al que trató de sometérsele en 1996 no pudo ser completado, pero si se recortaron en el 2003, allí en la sala de veterinaria del parque, tras el deceso, fragmentos del epidídimo, por decirlo en términos poco científicos, la parte más apreciada de los testículos del animal. Por último, en el Banc de Teixits Animals de la Universitat Autònoma de Barcelona conservan como piezas más valiosas lonchas del cerebro. Eso es lo que queda.

Barcelona celebrará el próximo noviembre los primeros 10 años de ausencia de aquel extraño icono de la ciudad, pues no es común adoptar como símbolo de una urbe a un animal evidentemente enfermo, que vio morir a balazos a su madre y que pasó su infancia creyendo ser un humano. Hasta fue de vacaciones a Menorca siendo un crío. En noviembre, el Zoo de Barcelona prepara una conmemoración a lo grande, con escultura dedicada a la bestia y todo. Será entonces el momento de repasar lo que fue su vida y lo importante que fue para el zoo su llegada, ya que más allá de la venta de entradas condujo al equipo de primatólogos del parque a la excelencia profesional en su disciplina. Ahora, a falta de unos meses de la pompa y los discursos, no está de más desenredar la madeja que en aquel 2003 a punto estuvo de estrellar a Barcelona en los acantilados del disparate científico. Afortunadamente no fue así. Pero por poco.

Recapitulemos. El 23 de noviembre del 2003, Jesús Fernández, veterinario, y Maria Teresa Abelló, bióloga, coincidieron en el diagnóstico. El deterioro del gorila había pasado el umbral que deja atrás la simple vejez y entra de lleno en la decrepitud, el dolor y la indignidad. Era obvio que sufría. Aquel animalote que en el 2001 pesaba 146 kilos había bajado de peso hasta los 116 kilos en solo dos años. Un cáncer le laceraba el costado del pectoral derecho. Era un buen paciente. Cada mañana arrimaba el pecho a los barrotes para que pudieran limpiarle la herida. Se le abría a menudo, lo cual era un desagradable contratiempo porque su pelo era blanco. Pero el 23 de noviembre estaba realmente mal. Postrado. Abelló tomó unas últimas fotos para reforzar su convencimiento de que había que tomar una decisión de inmediato. En una de esas fotografías, inéditas desde entonces, Copito mira de reojo a la cámara. Merece la pena observarla bien. La mirada de un gorila común suele ser muy cabrona. De frente asustan porque sus ojos son de un negro inquietante. Pero Copito, por su albinismo, tenía una mirada muy clara. En aquella última foto daba pena.

Por la puerta trasera

Entonces, aquel día se demostró que el zoo estaba preparado para gestionar la muerte del animal, pero que había una interferencia externa inesperada, su enorme popularidad. En las semanas previas, los niños de la ciudad le habían dedicado cientos de dibujos porque el fin se veía venir y las visitas se habían multiplicado. Copito ya no era un animal, era un ciudadano ilustre. Así, las instrucciones fueron muy precisas. La inyección letal debía administrársele de madrugada. Fue a las cinco. Aún no despuntaba el sol. Y hubo una segunda orden. Los empleados del zoo implicados en la operación tenían que salir del recinto por una puerta lateral, para evitar a la prensa. Pasados 10 años ya se puede contar. Quién sabe, tal vez se temía desde los despachos del ayuntamiento que el cadáver del gorila fuera al día siguiente portada de algún diario como un Che Guevara víctima de las pulsiones enfermas de los científicos.

"Aquel fue una mal año para los científicos. De repente éramos un cruce a mitad de camino entre Victor Frankenstein y Josef Mengele". Eso lo recuerda ahora Jordi Serrallonga, que en el 2003, como director del labotario Homínid, se encontró de repente convertido en portavoz de aquellos que consideraban un disparate incinerar íntegramente a Copito por un sobrevenido ataque institucional de respetar al gorila como si fuera un santo. La opinión de Serrallonga merecía ser escuchada porque es un hombre que de tanto vivir cerca de los primates ha adoptado (tardó en darse cuenta, se lo hicieron ver sus amigos) la manera simiesca de rascarse la barbilla.

Años antes, Jordi Sabater Pi, 'padre' de Copito, ya tuvo que retractarse entre groseros insultos por haber propuesto que, una vez muerto, Copito fuera disecado. A mediados del 2003 se reprodujo una versión semejante de aquella polémica. Se avecinaba una incineración con una mínima recogida de muestras. No fue así, pero por eso pocos saben que el esqueleto de aquel insólito gorila duerme en una caja en el Museu de Zoologia de la Ciutadella.

¿Es coherente ese destino, de la fama al cajón? Desde el punto de vista meramente científico, sí. Pero da mucho qué pensar que uno de los hijos de Copito, Urko, el más majestuosos gorila de espalda plateada que ha vivido en Barcelona, murió también aquel 2003 y sin controversias fue disecado. Es más, tan hermoso quedó después de la taxidermia que 10 años después tiene una agenda repleta de viajes. Acaba de volver de Aviñón y de Aix-en-Provence.

Queda un último detalle por revelar. Los restos de Copito que se consideró innecesario conservar fueron discretamente incinerados. El 25 de abril del 2004 se organizó en el Zoo de Barcelona un homenaje póstumo al gorila albino. Las cenizas fueron enterradas junto a una semilla en un parterre del recinto. Dicen que fue un acto muy emocionante. Pasadas una semanas, brotó un tallo. Un jardinero lo confundió con una mala hierba. Adiós.