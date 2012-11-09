Discusión a dos ruedas

«Por carriles reservados y contra dirección» Manel Carreras Barcelona

Estos días estoy en Londres y es sorprendente la convivencia entre bicis y coches. En Barcelona hay una eterna guerra. Ahora quieren eliminar las bicis de las aceras pero sin dar respuesta a las necesidades de los ciclistas. Está claro que las bicis deben poder ir por carriles reservados, y también contra dirección en calles de poco tráfico (como en Holanda, Bélgica y Alemania). Hay que hacer una política de promoción del uso de la bici real, facilitando su uso porque no polucionan, son sostenibles, saludables y una apuesta de futuro. Hay potenciar su uso --y su buen uso--, pero desde una perspectiva razonable, no autoritaria como ahora. Y dando soluciones a los problemas.

«Las normas de tráfico son para cumplirlas» Mara Castillo L¿Estartit (Girona)

Estoy en contra de que las bicis utilicen el carril Bus. De hecho, estoy más que harta de que los ciclistas campen a sus anchas, poniendo en peligro la circulación y a los peatones. Cada vez que voy Barcelona veo infracciones como bicis cruzando la Gran Vía en rojo o circulando en dirección prohibida o por la acera. En L¿Estartit el pasado verano hubo casi una rebelión porque era absolutamente imposible pasear por la acera con tranquilidad debido a la cantidad de bicicletas que circulaban por el paseo y que obligaban a los peatones a bajarse de la acera. La excusa de que son «amantes de la naturaleza y ecológicos» no cuela. Las normas de tráfico nos protegen a todos y son para cumplirlas.

Alternativa «cívica» Oriol P. Barcelona

Soy ciclista y me muevo por toda Barcelona en mi bicicleta...y sí, utilizo el carril Bus cuando no existe otra alternativa más «cívica». Sé que su uso es ilegal y que puede molestar a los conductores, pero creo que si circulara por el carril de los coches, no solo molestaría a los coches para adelantar, sino también a taxis y autobuses.

Opción de riesgo Miguel Franco Zamorano Barcelona

Soy conductor de autobuses de TMB y les aseguro que esa medida es peligrosa, sobre todo para los pasajeros del bus. Un autobús circula más rápido que una bici y tiene que hacer constantes paradas, por lo que se ve obligado a adelantar la. Los constantes giros y cambios de carril y la anarquía de los ciclistas hace que sea peligroso.

Europa como ejemplo Ana Segura Barcelona

Hasta hace poco he sido usuaria de moto y un reciente accidente por las imprudencias de otros conductores que me ha hecho replantearme mi medio de transporte. Pienso que la bici es buena opción en Barcelona, pero aún hay que mejorar el carril bici. La opción de utilizar el carril taxi-bus es lo mejor, aunque peligroso. Podrían tomar nota de otras ciudades europeas...

Más carriles bici E. J. A. Barcelona

No estoy de acuerdo con que las bicis puedan circular por el carril Bus porque entra en contradicción con la mejora del transporte urbano y el intento de aumentar el número de pasajeros que lo utilicen. He sido testigo de una escena increíble: un autobús lleno de gente a velocidad de tortuga detrás de un ciclista con cascos y que, al invadir el carril, perjudica a mucha gente. Habría que poner más carriles bicis: será el futuro de la ciudad.

Con sentido común Ramón Morcillo Premià de Mar

Sí, los ciclistas pueden ir por el carril Bus, siempre teniendo en cuenta que no son amos del carril, que hay más usuarios y que tienen que aplicar el sentido común.