Nicoli cumple el sueño de jugar en el Barça, "el club de Ronaldinho y Neymar"

Cuando era una cría, Kerolin Nicoli Israel Ferraz carecía de referencias femeninas. Aquella niña de Bauru, la localidad de Sao Paulo donde nació, deseaba ser futbolista. Sus mayores ídolos eran hombres. Ahora se siente "excitada" con saber que va a jugar en "el club de Ronaldinho y Neymar".

"Cuando supe que había interés del Barça por mí no me lo podía creer. Hasta que hablé con mi agente. Era un sueño, una oportunidad que se presenta en la vida, porque igual no habría otra", explicaba Nicoli, después de vivir sus primeras horas en Barcelona y de firmar su contrato por cuatro años, hasta 2030, en el despacho de Joan Laporta, el presidente.

Kerolin Nicoli, durante el acto de presentación. / Marta Pérez / EFE

Y Nicoli tuvo que empujar para que ese deseo se transformara en realidad. Tenía contrato con el Manchester City, al que llegó el pasado verano, hasta 2028. El Barça ha tenido que pagar por ella 1,2 millones más variables ligadas a su futuro rendimiento particular y se ha convertido en el fichaje más caro de la sección femenina.

Ha hecho historia Nicoli como Ronaldinho, el futbolista que hizo rodar el círculo virtuoso que regeneró al Barça en 2003 y como Neymar, el traspaso más caro de la indusctria del fútbol cuando el Paris Saint Germain pagó por él 222 millones de euros.

Kerolin Nicoli, durante el acto de presentación. / Marta Pérez / EFE

La mejor del mundo

"Estoy muy agradecida por el esfuerzo que han hecho para que yo pueda estar aqui y quiero devolverlo", afirmó, aludiendo al pago por su fichaje. El precio, sin embargo, no le supone una presión adicional. En su cabeza prima "la excitación" por vestir de azulgrana, en un Barça cuyo estilo admira desde hace tiempo -jugó con el Madrid FF en un breve paso de abril a diciembre de 2021, donde coincidió con Vicky López- y que aspira a todos los títulos.

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También aspira ella a ser elegida la mejor futbolista del mundo. "Hay que hacer muchas cosas y luego hay otra que no están bajo mi control", explicó, "pero venir al Barça me hará mejor futbolista y mejor persona". "Los últimos Balones de Oro han sido del Barcelona, y quizá eso me acerque al objetivo, nunca se sabe", sentenció.