El Barça abandona la Superliga de Florentino a dos días de que Laporta dimita como presidente

El FC Barcelona ha anunciado este sábado, en un escueto comunicado, que abandona formalmente el proyecto de Superliga europea que lidera Florentino Pérez y en el que ya solo queda el Real Madrid. Una decisión que Joan Laporta llevaba meses cocinando y que finalmente ha tomado a falta de dos días para que dimita como presidente del club para presentarse a la reelección el próximo 15 de marzo.

"El FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY y a los Clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea", ha anunciado la entidad azulgrana apenas unas horas antes de recibir al Mallorca en el Camp Nou.

Se da la curiosidad de que el Barça se sumergió de lleno en la Superliga el 27 de octubre de 2020, en una decisión que Josep Maria Bartomeu anunció justo antes de dimitir y que sale de ella con la renuncia de otro presidente, si bien Laporta pretende continuar en el cargo si recibe la confianza mayoritaria de los socios dentro de poco más de un mes.

El divorcio con el Real Madrid ha sido un proceso que se ha acelerado esta temporada. El gesto más significativo se produjo cuando Laporta acudió en octubre a la asamblea general de la Asociación Europea de Clubs, que preside Nasser Al-Khelaïfi, el máximo dirigente del Paris Saint Germain, y que cuenta con el respaldo de la UEFA. Días antes, con motivo del Barça-PSG de la Champions disputado en Montjuïc, habían coincidido ambos con Aleksander Ceferin.

El presidente del Barça, Joan Laporta, del PSG, Nasser Al Khelaïfi y el máximo dirigente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en el palco del estadio Lluís Companys antes de empezar el Barça-PSG en Montjuïc. / JORDI COTRINA / EPC

Renuncias inmediatas

Son varios los motivos que aduce el Barça, según fuentes del club. La propia fundación de la entidad que iba a gestionar la Superliga fue un fiasco absoluto, con la presentación en un programa nocturno de televisión, de madrugada y de marcado sesgo madridista. Laporta, en nombre del club, fue el último en adherirse porque sucedió en el último proceso electoral de 2021.

Las reacciones al proyecto resultaron reveladoras sobre el porvenir que le esperaba. Al día siguiente se extendió un clamor de indignación propulsado también por la UEFA. Más de la mitad de las 12 clubs fundadores renunciaron públicamente al invento, de inmediato los seis ingleses y dos de los tres italianos. Los alemanes no estaban alineados, tampoco de otros países. La Juventus aguantó un poco más, también el Atlético de Madrid, pero en los últimos años solo secundaba el Barça al Madrid, básicamente por las buenas relaciones entre Laporta y Florentino. Las hinchadas, en general, se opusieron frontalmente a una competición que pretendía ser cerrada. La UEFA amenazó a los equipos con durísimas sanciones y la expulsión de las competiciones europeas.

Joan Garcia hizo la parada de la noche en Newcastle a remate de Harvey Burnes, en la primera jornada de la Champions 2025-26. / AP

Nada cinco años después

Fuentes de la entidad barcelonista entienden que han transcurrido casi cinco temporadas y el modelo no se ha movido un ápice más allá de la carta de intenciones y de los litigios legales cruzados con la UEFA, donde la Superliga ganó batallas. El quid de la ruptura que fundamentaba la Superliga era que los clubs europeos disputaran más partidos en la competición y obtuvieran mucho más dinero.

La UEFA ha reformado la Champions, la Europa League y la Conference League, para satisfacer las necesidades de los rebeldes, y prepara otras innovaciones en el futuro. El Barça se da por satisfecho con la reacción del máximo organismo después de haber arreglado también las enormes diferencias que mantuvo con la UEFA y que se arrastran desde hace una década.

Noticias relacionadas

Y otra de las últimas razones por las que Laporta huye de la compañía de Florentino Pérez radica en el papel que desempeña el Real Madrid en los juzgados con el caso Negreira y la influencia que el presidente blanco ejerce sobre algunos medios para que sea un tema de conversación constante pese a estar judicializado. Lo verbalizó el ahora presidente saliente en la cena de Navidad con los empleados azulgranas. El comunicado de este sábado antes de la despedida de Laporta de la presidencia (el próximo lunes), sentencia de forma concluyente la postura del club.