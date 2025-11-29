Una incidencia en la 'app' del Barça casi deja a más de 2.000 socios fuera del Camp Nou

No empiezó de la mejor manera el anivesario del Barça. La entidad azulgrana, que este sábado 29 de noviembre cumple 126 años, recibía al Alavés en el segundo partido en el nuevo Camp Nou. Horas antes del encuentro, sin embargo, el estrés en la esplanada del feudo culé no era por el duelo que disputaban los futbolistas de Hansi Flick, si no por una incidencia en la aplicación del Barça, necesaria para validar las entradas, que estaba dejando a miles de socios fuera del Camp Nou. Colas importantes en las taquillas del estadio, que llegaron hasta Travessera de Les Corts, y que terminaron de deshacerse cuando se abrieron las puertas del estadio una vez el partido empezado para que todos los afectados entraran sobre el minuto 10 de partido.

Los aficionados el Barça delante de las oficinas del Barça tras el problema con la app / Albert Guasch

Este fallo técnico en la 'app', que dejó de funcionar una hora antes del encuentro, ha causado el caos en la esplanada del Camp Nou antes del duelo liguero. Desde entonces y aun cuando el partido ha dado comienzo, muchos seguidores siguen sin poder entrar a falta pocos minutos para el Barça Alavés. Unos 2.000 socios son los que no pudieron acceder a la app para descargarse o activar la entrada. La página web del club tampoco funcionaba y tampoco había la opción de comprar entradas. La solución inicial fue dirigirse a la Oficina de Atención al Barcelonista donde facilitarles la entrada en PDF.

Hasta allí se desplazaron los afectados, llenando las inmediaciones de las oficinas. El enfado de los aficionados era importante. Muchos fueron viendo a través de las redes sociales lo que estaba sucediendo y entonces, al revisar su aplicación, vieron que tampoco les aparecía su entrada. Todos ellos se desplazaron igual al estadio y se dirigieron a la Oficina de Atención Barcelonista, donde las colas eran enormes a la espera de soluciones.

Algún "Barça sí, Laporta no" tensó aún más los ánimos a medida que se iban amontonando cientos de personas a las afueras de las oficinas, mientras el Barça intentaba agilizar las gestiones para poder reenviar las entradas. Cuando faltaba media hora para el partido, mucho volvieron a recibir sus entradas para poder acceder al estadio, pero no todos.

Minutos de tensión en las oficinas del Camp Nou ante un problema que mantuvo centenares de aficionados azulgranas sin poder entrar al estadio. Muchos pidieron que se retrasase el inicio del partido debido a la incidencia, pero la Liga se negó. Con el partido iniciado y sobre el minuto 10, cuando el 1-1 ya estaba impreso en el marcador, el club decidió abrir las puertas para que todos los afectados pudieran entrar al estadio y disfrutar del partido.