FÚTBOL
Estos son los cambios que necesita el Johan Cruyff para acoger un partido de Liga
Ya es oficial: el Barça-Valencia del domingo se jugará en el diminuto Estadi Johan Cruyff
El Barça ha anunciado este martes que su primer partido como local de la temporada, este domingo contra el Valencia, se disputará en el Estadi Johan Cruyff. El club azulgrana ha intentado hasta el final poder disputar ese encuentro en el Spotify Camp Nou, pero no ha podido conseguir el Certificado de Fin de Obra (CFO) imprescindible para que el estadio pueda acoger actividad.
La alternativa de jugar en Montjuïc no era viable, debido al concierto de Post Malone de este viernes, sin tiempo suficiente para preparar la infraestructura necesaria para jugar un partido de fútbol. No obstante, es probable que el Estadio Olímpico siga acogiendo partidos del Barça a lo largo de la temporada, especialmente los de la fase liga de la Champions, que han de jugarse todo en un mismo estadio, dado que la UEFA no permite cambios.
Cambios en el Estadi Johan Cruyff
La posibilidad de jugar en el Estadi Johan Cruyff no ha sido sencilla de gestionar. El campo principal de la ciudad deportiva azulgrana no cumplía los requisitos mínimos para poder acoger partidos de fútbol profesional, dado que no cumplía con diferentes reglamentaciones de LaLiga para los partidos de Primera y Segunda División. En las últimas dos semanas, el Barça se ha afanado en adecuar las instalaciones para recibir el visto bueno de la organización que preside Javier Tebas. Estos han sido los principales cambios.
- VAR: El Estadi Johan Cruyff no estaba preparado para la infraestructura que requiere el videoarbitraje de los partidos de Primera División.
- Más cámaras: Los partidos del Barça, así como los del Real Madrid, requieren un mayor número de cámaras para la realización televisiva que las del resto de partidos. El club ha tenido que habilitar algunas extra.
- Instalación de fibra: Relacionado con lo anterior, el campo de la ciudad deportiva debía incrementar su conectividad para cumplir con los requisitos.
- Aforo: El Johan Cruyff está por debajo de los 8.000 asientos que marca como mínimo la normativa. Esta, sin embargo, recoge la posibilidad de hacer excepciones y el Barça (como antes hicieron otros clubes) podrá acogerse a ella y jugar en un campo de unas 6.000 localidades.
- Moto GP, hoy en directo: horario, entrenamientos y última hora del mundial de motos en el Circuit de Catalunya
- Censura de abucheos y seguridad extrema: Trump en la final Alcaraz-Sinner
- Alcaraz destroza a Sinner para reconquistar Nueva York y el trono mundial
- El público del Abierto de Tenis de EEUU abuchea a Trump durante el himno nacional
- Así hemos vivido la final del US Open entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz
- Un Barça instalado en el caos, por Xavier Vilajoana
- Márquez: 'La época de puerta grande o enfermería ya paso
- El Israel corre sin nombre en el triunfo de Marc Soler en la Vuelta