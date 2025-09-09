Estos son los cambios que necesita el Johan Cruyff para acoger un partido de Liga

El Barça ha anunciado este martes que su primer partido como local de la temporada, este domingo contra el Valencia, se disputará en el Estadi Johan Cruyff. El club azulgrana ha intentado hasta el final poder disputar ese encuentro en el Spotify Camp Nou, pero no ha podido conseguir el Certificado de Fin de Obra (CFO) imprescindible para que el estadio pueda acoger actividad.

La alternativa de jugar en Montjuïc no era viable, debido al concierto de Post Malone de este viernes, sin tiempo suficiente para preparar la infraestructura necesaria para jugar un partido de fútbol. No obstante, es probable que el Estadio Olímpico siga acogiendo partidos del Barça a lo largo de la temporada, especialmente los de la fase liga de la Champions, que han de jugarse todo en un mismo estadio, dado que la UEFA no permite cambios.

Cambios en el Estadi Johan Cruyff

La posibilidad de jugar en el Estadi Johan Cruyff no ha sido sencilla de gestionar. El campo principal de la ciudad deportiva azulgrana no cumplía los requisitos mínimos para poder acoger partidos de fútbol profesional, dado que no cumplía con diferentes reglamentaciones de LaLiga para los partidos de Primera y Segunda División. En las últimas dos semanas, el Barça se ha afanado en adecuar las instalaciones para recibir el visto bueno de la organización que preside Javier Tebas. Estos han sido los principales cambios.