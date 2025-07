Pregunta capciosa: ¿Qué opina Hansi Flick de todos los 'shows' del Barça?

Todo el mundo sabe que la presidencia de Joan Laporta y el aparato que gobierna con mano de hierro el club, dirigido por su cuñado Alejandro Echevarría, sin cargo alguno, estuvieron a punto de venirse abajo y, sin duda, de precipitarse hacia unas nuevas elecciones o, como poco, a sufrir una moción de censura, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, le concedió, ante la perplejidad del resto del fútbol español, la inscripción de Dani Olmo. Esa fue la campana que libró a Laporta del KO.

Y, luego, vinieron la Liga, la Copa y la Supercopa conquistadas de la mano del alemán Hansi Flick y la espectacular aparición del joven Lamine Yamal. De no ser por el CSD y, por descontado, la magnífica labor de Flick y su cuadro técnico, el fracaso de las otras secciones profesionales y, muy especialmente, la gestión caótica y la gobernanza amateur, tremendamente amateur, que lleva a cabo el presidente y su séquito, le hubiesen impedido terminar el mandato.

Si hubiese querido, Laporta, de la mano del técnico alemán, hubiera podido adelantar las elecciones, arrasar y seguir muchos años más en el sillón presidencial. Él y sus familiares, amigos, recomendados y enchufados.

Nunca sabremos lo que opina Flick de todo lo que está pasando a su alrededor. Él oye disparos, ve pasar las balas por encima de su cabeza, escucha algún que otro impacto, pero sabe que nada va con él. Es más, aunque ya habla perfectamente castellano, le siguen recomendando que no lo hable en público y siga protegiéndose de nosotros, intermediarios con los socios, abonados y aficionados, para no meter la pata.

Deco, Laporta ,Joan Garcia y Rafa Yuste, tras la firma del nuevo portero azulgrana hasta 2031. / FCBARCELONA

Cuentan, dicen, se escucha que a Hansi Flick no le gusta mucho volar. Le inquietan las tempestades, el viento a más de 5.000 metros de altura, las turbulencias y, sobre todo, los cambios de planes, es decir, las sorpresas, la incertidumbre, los retrasos, no saber si el avión saldrá o no a la hora y, sobre todo, si tendrá un aterrizaje sereno. Explican que un día se enfadó mucho (y eso, al menos, no era culpa del club) porque tuvieron que regresar de Villarreal por carretera, al haber niebla en el aeropuerto de Valencia.

De verdad, en serio, es evidente que uno, como entrenador, debe tragarse algún que otro sapo, tanto del vestuario como de la directiva, pero ustedes creen, en serio, que este hombre, cuando apaga la luz de su mesita de noche, no piensa, demasiadas veces, más de las que imaginaba, que vive en uno de los carritos del Drago Khan. Tengan en cuenta que es alemán, ustedes ya me entienden.

Flick tuvo que flipar viendo cómo despedían a Xavi, cómo inscribían (vía gubernamental) a Olmo, la butifarra de Yeda, cómo se escapaban Nico y Díaz, cómo le traían a Rashford (prestado), cómo (no) no se regresaba al Camp Nou, cómo se suspendía (y no) la gira asiática. Flick cree estar viviendo en una carrito del Dragon Khan.

Antes de llegar, Flick debió flipar con el despido de Xavi Hernández y todo lo que le rodeó, por no pensar en lo que le hicieron a Ronald Koeman. Y, a partir de ahí, ya todo le vino rodado. La inscripción de Olmo debió mantenerlo sin dormir varios días. Tranquilo, esto nos lo arregla el Gobierno. ¿El Gobierno?, pero ¿qué tiene que ver el Gobierno en esto? Insisto, flipando tortillas de patatas, el hombre.

Ahora jugamos en Montjuïc pero, tranquilo, en nada estamos, de nuevo, en el Spotify Camp Nou. No, perdona, no, que no podemos volver, que es un error (más, otro). Nos quedamos en Montjuïc. Bueno, tal vez, en el Johan Cruyff.

No, mira, que te ficharemos a Nico Williams, está hecho, “es un fichaje que nos hace mucha ilusión”, como les dijo el presidente a los viejos senadores. Y, cuando Flick llega a casa, le pasan el video de Nico renovando. Aupa Athletic.

Bueno, te conseguiremos a Luis Díaz, sí, ese muchacho que tanto te gusta del Liverpool. Perdón, perdón, que dice que si no lo inscribimos ¡ya! no viene, así que no viene. Venga, mira, como eres buen chico, el presidente dice que vamos a fichar al único que le gusta a él, al que tenía en su cabeza desde el primer día: Marcus Rashford. Perdón, perdón, es que tengo entendido que a ése no lo quiere nadie. No, no, dice el ‘presi’ que está fuerte como una roca. Venga, ánimo, que ya está aquí. Mañana lo entrenas.

Seul Ham, Hansi Flick y el caos de la gira asiática. / REDES

Así que, Hansi, ponte las pilas que el jueves nos vamos a Japón. Y, luego, a Corea. Venga, prepara a los chicos. Perdón, perdón, que no nos han pagado y que nos quedamos aquí, que cambies de planes y seguimos entrenándonos aquí. Espera, espera, que sí que nos vamos, que dice Rakuten que pagan. Vale, qué les digo a los chicos, que mañana se traigan el ‘trolley’ o lo dejamos para el año que viene. Que vengan y se esperen. Vale, pero ¿entrenamos o nos esperamos? No, no, esperaros, que aún no tenemos avión, pero llegará, como el dinero.

Habrá un día, una semana, un mes, un año, que se irá al ‘Bild’ y lo contará todo. Y ese día, tal vez, nos demos cuenta de que se ha divertido y/o sufrido más fuera que dentro del campo. Y contará, por supuesto, en su exquisito alemán que resultó un milagro ganar lo que ganó con el presidente y directivos que tuvo.

O, miren, saben qué, que igual hace como las decenas y decenas de profesionales que han dejado el Barça y no han contado nada de lo que vieron y escucharon, ampliando el número de cómplices de este esperpento.