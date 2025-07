De ridículo en ridículo hasta la derrota final

Mire, ustedes lo pueden ver, mirar, analizar, como quieran. Es más, igual es usted uno de los 3.000 socios que ha entrevistado el Institut Feedback d’Investigació Aplicada, ¡ojo al dato! ¡cuidado con la encuesta!, que da como resultado que los socios están encantados con la gestión de la directiva que preside Joan Laporta. Me olvidaba, los encantados son el 86% de los socios y socias consultados.

Pocos días después de hacer el rídiculo a nivel catalán y español con el ‘no’ traslado, a bombo y platillo, al Spotify Camp Nou, un drama que tendrá su continuación en pocas semanas y otro esperpento en pocos meses, llega el ridículo mundial, internacional, de que el FCBarcelona no vajará mañana, bueno, en horas a Japón porque la gira que ha organizado Albert Luque, el amigo íntimo de Enric Masip, el amigo íntimo y asesor barcelonés, catalán, español y mundial del presidente. ha empezado con el mayor de los fracasos. Al parecer, los japoneses no pagan.

¡Vaya usted a saber la verdad! Todo es, era, subcontrato sobre subcontrato pues, al parecer, el Barça no es capaz, no tiene profesionales, no tiene estructura, no sabe organizarse su propia gira. Y miren que nos contaron, porque eso también lo contaron, que estaban encantados de no ir al Mundialito de los 120 millones de euros de ganancias (posible) porque así podían hacerse de oro con esta gira asiática.

Joan Laporta, presidente del FCBarcelona, anunciando el regreso al Camp Nou. / EL PERIÓDICO

Yo jamás podré olvidar las palabras de Laporta, en junio de 2023, nunca, son un anuncio al caos que se ha ido produciendo poco a poco. "Mientras estemos en esta situación”, contó el presidente, “el modelo de gestión del club será así: el organigrama será horizontal, con un director general de cada área que despachará con el presidente. Con esto, el club está bajo control y continuará así. No lo dejaré aún en manos de un CEO o ejecutivo porque creo que no existe ahora una persona para gestionar todo lo que conlleva el Barça hoy. Llevo muchos años con esto y no he visto a nadie que tenga todo el club en la cabeza. Y con todos los respetos y humildad, uno de ellos soy yo”.

El Barça, señores socios que están encantados con la marcha del club, participantes en la encuesta del ‘mès que un club’, acaba de suspender, horas antes, solo horas antes, de subirse al avión camino de Japón, una gira millonaria. Y hasta puede, o eso se cuenta, que tengan que suspender también la prolongación de la gira a Corea del Sur. La falta de profesionalidad de todo el proceso es digna de un club menor, de un club pequeño, de un club en pañales, de un club regido por aficionados. Pueden vendernos lo que quieran, incluso videos maravillosos con el ‘timbaler’ del Bruc al frente, pero lo cierto es que esto se sigue llevando entre familiares, amigos, enchufados, recomendados y colegas como Albert Luque y Enric Masip.

Y no saben lo mejor, o sí, hay un montón de periodistas ya en Japón, que se van a pasar una semana comiendo shusi y esperando a un Barça que no piensa coger el avión.

Repito, todo esto podemos observarlo con el humor más sagaz de todos, podemos hasta reírnos, aunque sea para llorar y pensar en manos de quien ha caído el FCBarcelona con el consentimiento, perdón, la aprobación en un 86% de los socios (según el club). Eso es lo más grave de todo, que a nadie le parece esto un escándalo, que a nadie le interesa el Barça, por más que acumule ridículo tras ridículo con diferencia de días, horas. Veremos a quién fichan para tapar este nuevo escándalo.