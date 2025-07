Laporta, del ‘timbaler’ del Bruc al flautista de Hamelin

“Lo peor de que te mientan es saber

que ni siquiera merecías la verdad”

JEAN-PAUL SARTRE (París, 1905-1980)

Ya no llegamos a tiempo de nada. Están tan acostumbrados a mentirnos y nosotros a creerles, a caer en su trampa, a hacerles el juego, que ellos y nosotros nos hemos convertido en unos mentirosos compulsivos.

Ellos mienten y les da absolutamente igual las consecuencias, les importa un pimiento que miles de socios hayan cambiado sus vacaciones para poder estrenar, el 10 de agosto, el Spotify Camp Nou, tal y como ellos aseguraron.

Y nosotros aceptamos y publicitamos sus mentiras como si fuesen verdades, convirtiéndonos, todos, en cómplices de una junta que, insisto, no tiene rubor alguno en mentirnos, de palabra y hasta en video.

Y no solo eso. No tienen ningún reparo en utilizar al ‘timbaler’ del Bruc para mentirnos (¿qué será lo próximo, un video con Joan Laporta disfrazado de el flautista de Hamelin, arrastrando a su paso una cola de miles de socios, camino del Spotify Camp Nou?), culpar al Ayuntamiento de Barcelona de ser demasiado rigurosos con la documentación y seguridad y, además, hacer ver que lo tienen todo controlado, cuando llevan más de cuatro años viviendo en la improvisación constante.

Para todos los culés será inolvidable el video en que Joan Laporta, de la mano del 'timbaler' del Bruc, convocaba, a bombo, platillos y bafles, a los culés a inaugurar el Spotify Camp Nou el 10 de agosto, aunque no dijo de qué año

Yo, anoche, he de confesarlo, me puse en bucle el video de los mil bafles de mil vatios con Joan Laporta en primer término diciendo “¡volvemos al Camp Nou!”. Y, no contento con eso, me pase, también varias veces, la magistral intervención de mi amigo Fernando Polo, un grande, entrevistando a la vicepresidenta Elena Fort, dicen, se comenta, se supone, insinúan, responsable de la reconstrucción del estadio.

“Volveremos al Spotify Camp Nou, en noviembre de 2024, si no existe un imponderable de fuerza mayor”, le comenta Fort a Polo. “Se refiere”, añade el periodista, “algo así como una pandemia o una catástrofe mundial ¿no?” “Sí, algo así, claro, me refiero a algo que no estuviera en manos del Barça ni de las constructoras”.

Llegados a este punto, quisiera recordar aunque sé que nadie lo olvida, que la constructora turca Limak lleva ya acumulados 232 días de retraso sobre el término previsto, es decir, debería abonarle al Barça 232 millones de euros.

Y diré más: Lluís Moreno, presidente de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya, declaró, ayer, en la Cadena SER, que las constructoras españolas que rechazó el Barça por ser algo más caras (de los 960 de Limak, a los 1.100 o 1.300 de las españolas) “garantizaban plenamente la finalización de la obra a tiempo”.

El presidente Joan Laporta, protagonista del video en el que aseguró que el traslado al Sportify Camp Nou sería el 10 de agosto.o / VIDEO FCBARCELONA

Lo peor de todos estos escándalos, de todas estas mentiras, de todos estos engaños, de videos como el del 'timbaler' o declaraciones como las de la Sra. Fort, es que ellos, a los que jamás les pasa nada (es más, ‘Mundo Deportivo’ asegura que los socios los aman aún más), se creen que nosotros somos idiotas. Y, sí, lo somos, pues no dejamos de creerles, pese a que llevan más de cuatro años engañándonos.

Una de las razones por las que las mentiras son tan dañinas es porque generan una pérdida de confianza respecto a las personas que no cesan de difundirlas. Si aceptas una mentira tienes derecho a dudar y, por tanto, a creer que lo próximo que te cuenten, tampoco será verdad.

La mentira puede llegar a causar un significativo dolor en muchas personas. Sin embargo, el más afectado a medio y largo plazo es el mentiroso, por el hecho de que perderá la confianza de todos en su entorno, arriesgándose a quedarse solo.

Pedirles a Joan Laporta, a Elena Fort o a Joan Centelles, responsable del Espai Barça, que no nos mientan (más) es como pedir peras al olmo. Como suele decir un amigo mío “estos no le dicen la verdad ni al médico”

Las mentiras no son una buena opción para llevar a cabo nuestro día a día y, por descontado, son nefastas como forma y estilo de gobernanza, pues suele generar en los otros el sentimiento de traición al ser engañados.

Hay quien piensa que las mentiras también pueden ser originadas por la baja autoestima del que las dice. En las personas que acostumbran a mentir, existe el sentimiento de temor a no lograr sus objetivos o, simplemente, se sienten vulnerables. Mienten porque es una manera de sobrevivir ante su incapacidad para controlar lo que tienen entre manos. Miente quien no es humilde, honrado, los que no quieren reconocer, en público, sus errores, sus fallos.

