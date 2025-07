Gaza, Ucrania, Trump y el fiestón de Lamine Yamal

¿Está el Gobierno español (actual), está el presidente Pedro Sánchez, en una situación ideal como para plantear una investigación alrededor del fiestón del cumpleaños del joven Lamine Yamal? ¿De verdad, lo está? ¿Está la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE) en disposición de denunciar la contratación de un grupo de artistas? ¿Consigue la ADEE que todos sus asociados tengan trabajo y puedan disfrutar de una posición laboral satisfactoria?

No sé si el mundo está lo suficientemente arreglado o lo suficientemente escandalizado para que se monte todo este pollo por el fiestón de cumpleaños de Lamine Yamal. No sé si deberíamos seguir poniendo nuestros ojos, nuestra inquietud, nuestras protestas, nuestro grito en otros sitios y tratar de que el mundo, que sigue siendo tan injusto como lo sufrimos, merezca que todo este ruido resuene por las auténticas atrocidades e injusticias que se producen en nuestro planeta y que, mientras ocurren, nosotros miramos hacia otro lado, por ejemplo, hacia ese fiestón de nuevos ricos y género de lo más curioso, que, la verdad, no debería merecer ni un minuto de nuestra atención.

La gente se gana la vida como puede y nunca mejor dicho. Y mucha gente, ni eso. Es posible, sí, que los organizadores del fiestón del niño mimado de Rocafonda, el nuevo símbolo ¡Dios mío! de la juventud que se quiere comer el mundo, contratasen a esos músicos y animadores porque eran personas con enanismo que porque fuesen artistas. Vale ¿Y? Quiénes somos nosotros para perseguir a la humanidad, cuando no la perseguimos cuando hay un dictador en el trono del mundo, están matando a miles y miles de niños en Gaza, Ucrania y muchísimos otros rincones del mundo.

Lamine Yamal, en una imagen de su fiesta de cumpleaños. / INSTAGRAM

Puede gustarte o no. Puedes considerarlo, simplemente, inadecuado, innecesario. No hacía falta, por descontado. Puedes creer que es, incluso, de mal gusto. Puedes llegar a plantearte, por ejemplo, qué tipo de gente organiza eventos así o contrata actuaciones de ese tipo. Sí, por supuesto, puedes darle muchas vueltas al tema e, incluso, crucificar a sus organizadores y, también, venga, a los que disfrutaron del fiestón.

Pero, entonces, si te pones tan exquisito con el fiestón de Lamine Yamal, repito, un joven que quiere convertirse en el ‘rey del pollo frito’ como su colega Neymar, que así le va y al que le ha copiado la idea de adquirir su propio séquito de ‘toiss’, chavales que viven de él y se pasan el día adulándole, hazme un favor: ponte tan exquisito, gritón, protestón y reivindicativo con todo lo malo, lo horrible, lo vomitivo que ocurre en el mundo, por ejemplo, esos fiestones de Ibiza donde octogenarios riquitos convierten el cumpleaños de Lamine Yamal en un juego de niños, en una auténtica guarderia.

Valdría la pena que alguien, desde luego nadie de su familia, de su entorno, de sus ‘toiss’, le recordase al nuevo riquito, que de los muchos millones que gana, buena parte se los debe a su imagen. Lamine Yamal, quiera o no el Barça, es la nueva imagen del 'més que un club'.

Otra cosa (y me consta) es que el FC Barcelona y, muy especialmente, el poderoso hombre fuerte del presidente, es decir, su cuñado, esté seriamente preocupado porque Lamine Yamal se le está escurriendo entre sus dedos y no logra controlarlo ni que atienda sus consejos. Esa sí es una gran preocupación, entre otras razones porque ni Joan Laporta ni Jorge Mendes pueden (o quieren) hacerse cargo de esa tutela.

Valdría la pena que alguien, quien sea, desde luego nadie de su familia, de su entorno, de sus colegas, de los ‘toiss’, le recordase al chavalito, al nuevo riquito, que de los muchos millones y millones que gana, buena parte se los debe a su imagen. Cobra por jugar y por vender camisetas, cierto, pero también debe saber que, en estos momentos, como lo fue ¿su admirado? no sé yo, Leo Messi, él es la imagen del club. Todo lo que hace Lamine Yamal lleva la etiqueta del Barça. Todo. Quiera o no el Barça, quiera o no el nuevo niño de oro del fútbol español.