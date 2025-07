El silencio los delata

Mire, y ustedes lo saben bien, no quiero ni imaginarme la que hubiese liado Joan Laporta y su séquito si, finalmente, logran fichar a Nico Williams. Hubieran colgado una lona en el Guggenheim con un enorme “ganas de volver a veros”.

Estoy convencido (Lamine Yamal incluido, pues el pobre muchacho ha visto como su ‘bro’ prefiere seguir jugando con su verdadero hermano) que la aparición de Kyllian Mbappé, en el majestuoso Bernabéu, hubiese sido un juego de niños al lado del espectáculo, en plan Cirque du Soleil, con el que Laport&Cia hubiera escenificado la presentación de Nico.

Pero nada de eso ocurrió y ese silencio, esa tristeza, esa decepción, ese desencanto, esa desilusión, esa traición incluso a los socios del Senado a los que les prometió que estaban a punto de cerrar un fichaje “que nos hace mucha ilusión”, es la que está propiciando el reconocimiento (silencioso) de uno de los grandes fracasos de la ‘era Laporta’.

Nico Williams, al costat de Lamine Yamal en un entrenament de la selecció espanyola. | JUAN CARLOS HIDALGO / EFE / EL PERIÓDICO

Nadie en el Barça ha abierto la boca tras el último ‘viernes negro’. Vale, sí, los periodistas creyentes siguen hablando en su nombre, por su boca: hacía ya una semana que sospechábamos que no quería venir, mejor así, si no nos quiere que no venga, mejor así no hará clan con Lamine en una amenaza creciente de un renacer del ‘clan Messi’, mejor así todo eso que nos ahorramos, fue él quien nos llamó, no era la prioridad…Pamplinas, decía papá: dicho, idea, comentario o expresión que se considera poco sincera y que se presenta como excusa, disculpa o justificación.

Mirando al auditor

Es cierto, rotunda verdad, que ellos hablan de lo que quieren: grandes ingresos (silencio sobre gastos y deuda), traslado ¡ya! al Sportify Camp Nou, contrato (irrealizable) con Libia…pero del ‘viernes negrodiós a Nico, multa de 60, no de 15, no, de 60, de la UEFA, que veremos cómo la contabiliza la auditora Crowe Global en el balance del pasado curso, aún por resolver y reducción del aforo en el Gamper de 60.000 a 35.000.

El club no dice ni mu de todo eso. Bueno, tampoco nadie le exije explicarlo. Todos los creyentes se conforman con empezar a hablar del tal Luís Díaz, ahora el auténtico objetivo, otro listo que lo primero que les ha dicho es que si viene y no es inscrito antes del 30 de agosto, quiere cobrar una prima…de espera. Igual, ni siquiera se plantea venir. Cada vez hay menos pardillos en el mundo (del fútbol).