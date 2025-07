¿Sabe qué, señor Laporta? A otro perro con ese hueso

Ya conozco el discurso. Lo he oído demasiadas veces. Repito: te los crees o no te los crees. Yo nunca me los he creído. Y, al parecer, Nico Williams y su representante, un viejo zorro, tampoco se los ha creído.

Ya conozco el discurso: este chico nos ha engañado, ha jugado con nosotros para sacar una mejor renovación y, ahora, renueva con el Athletic. Perdón, por el Bilbao, según Rafa Yuste.

Mire ustedes, señores del Barça, fueron ustedes los primeros que dijeron que ese chico quería venir al Barça. Fueron ustedes los primeros que dijeron que se había ofrecido “y vamos a intentarlo”, dijo Deco, con la que se armó la grande.

Y han sido ustedes, a través de sus periodistas fieles, que se creen todo lo que ustedes les cuentan y a los que no les han servido los 1.011 ejemplos de ‘noticias falsas’ que les han hecho difundir, los que le han puesto la miel en los labios a los culés, socios, abonados y hasta a los abuelitos del Senado, a los que Joan Laporta les dijo estamos en ello.

Otro gran escándalo

Nico y su representante, como muchos otros, sin ir más lejos como Dani Olmo y su representante, jamás se fiaron de ustedes. Y ustedes, por su parte, señores dirigentes del ‘mès que un club’ o de lo que queda del ‘mès que un club’, han estado demostrando durante todos estos días y semanas que tienen el club, cogido económicamente con alfileres, les concedan o no ¡menudo escándalo! al mejor ‘compliance’ del mundo.

Si ustedes lo tuviesen todo tan bien como dicen, hubiesen cogido los 63 millones de euros de la clásula de Nico Williams, que, al parecer, les sobra porque han cobrado no solo la prima de Nike (150 millones) sino muchas cosas más, la hubiesen depositado en LaLiga o donde fuera y Nico sería ya del Barça, con 1.200 instagram y twitter de felicidad de su amiguete Lamine Yamal.

Nico Williams se besa el escudo del Athletic tras marcar un gol en San Mamés junto a su hermano Iñaki. / @AthleticClub

Pero, claro, como no tienen las cuentas claras, como es mentira todo lo que dicen de sus maravillosas cuentas, va LaLiga y, de nuevo, les recuerda que ustedes no tienen ‘fair play’ y que vayan con cuidado con lo que hacen.

La verdad, yo, ahora, si fuese Joan García y su representante, que no debe ser tan perro viejo como el de Nico, estaría seriamente preocupado de la decisión que ha tomado Nico Williams, pues el meta perico ni pidió la cláusula de escape ‘a lo Dani Olmo’ ni se la quisieron conceder. Igual, tarde meses en jugar. Igual ni se va Ter Stegen.

Sé, no tengo duda alguna, que el aparato mediático que maneja el Barça señalará como el gran traidor de la historia (otro más) a Nico Williams. Volveremos a escuchar al presidente decir que lucha contra todos y contra todo.

Igual Joan García empieza a estar ya arrepentido de haber fichado por el Barça sin obligar al club a escribir, en su contrato, una cláusula de escape 'a lo Dani Olmo', visto lo que acaba de ocurrir con Nico Williams.

Pero lo cierto es que ni siquiera Joan Laporta, Alejandro Echevarria, Rafa Yuste, Deco y Enric Masip, el asesor en todas las áreas de presidencia, se atrevieron a firmarle la cláusula de escape a Nico Williams. Si tú eres tan grande, si lo tienes todo limpio, si no tienes nada que esconder, si las cuentas te cuadras, si ingresas más que nadie, si lo tienes todo cristalino, transparente, por qué no le firmaste la cláusula de escape a Nico Williams. Pues, muy sencillo, porque no te fías de ti, porque temes que no lo podrás inscribir y porque sabes que el CSD, perdón, el Gobierno no te volverá a ayudar.

El ridículo es de unas dimensiones estratosféricas. Ha sido el Barça, a través de sus periodistas preferidos los que ha vuelto a elevar el globo hasta el firmamento y, de nuevo, el globo ha estallado en la cara de todos los que han dado la cara por el Barça. Y, cuando hablas con ellos, los periodistas creyentes, digo, te dicen que estaba hecho. Ya. Y que el traidor es Nico Williams.

A otro perro con ese hueso.