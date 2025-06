Flick quiere otro delantero para reforzar al tercer Barça más goleador de la historia

Si la pandemia es el listón para comparar el mundo de hoy respecto a como era el de ayer (el anterior a 2020, claro), la era Messi es el listón que sirve para medir el estado deportivo del Barça. El Barça sí ha regresado a los viejos tiempos. A los buenos tiempos que se vivían con el astro argentino. Cuando se marcaban goles a porrillo y se recolectaban títulos. Con una diferencia sustancial: la dependencia de un futbolista, en este caso, es menor.

El máximo goleador del Barça en la Liga ha sido Robert Lewandowski. El de la Champions ha sido Raphinha. El de la Copa del Rey, Ferran Torres. Y el de la Supercopa, Lamine Yamal, empatado con Raphinha pero con menos minutos de juego. Un líder distinto para cada ocasión.

Pero Hansi Flick no se conforma. No le basta con esos cuatro jugadores, aunque tenía seis. El entrenador pidió a Deco, el director deportivo, un refuerzo como mínimo. Para tener más alternativas y para elevar el nivel que daban Ansu Fati y Pau Víctor, que la final no se han convertido en una seria competencia para exigir a los demás y discutirles la titularidad. El técnico se marchó de Barcelona fijando ese extremo adicional como una prioridad. aunque Deco ha cerrado primero el fichaje de un portero. Joan Garcia, el meta del Espanyol, ha brotado como una oportunidad de mercado que había que aprovechar por el precio que tenía: los 25 millones de su cláusula de rescisión.

Los tres delanteros del Barça acaban de celebrar un gol al Borussia Dortmund. / Valentí Enrich / SPO

Entre los cuatro delanteros titulares, y los demás, han colocado al equipo de Flick entre los más prolíficos y demoledores de la historia del club. Este Barça ha metido 174 goles, una cifra a la que se no acercaba el club desde hace ocho años, a la última campaña del tridente Messi-Suárez-Neymar (2016-17), que durante tres temporadas se pusieron las botas. El equipo sumó 171 goles; en las dos anteriores anotó 173 tantos (15-16) y 175 (14-15).

Era el Barça del tridente y también, por supuesto, el Barça de Luis Enrique, que diez años después, ha reeditado con el París Saint Germaín el título de la Champions que conquistó con el Barça en 2015. Sólo hubo un precedente semejante de tanta producción realizadora, y por ahora la referencia absoluta del club.

Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski aplauden a los aficionados del Barça en Montilivi tras vencer al Girona. / Dani Barbeito / SPO

Pep, Luis Enrique y Hansi

El Barça más goleador de la historia fue el de la última campaña de Pep Guardiola (2011-12) que logró 190 goles en 64 partidos. A Messi (73 goles él solo) le acompañaban, de lejos, Alexis (15), Pedro (13) y Villa (9), pero también sumaron Cesc (15) y Xavi (14). El promedio también es el más alto de la historia (2,96 tantos por partido), que batió la marca referencial histórica de la temporada 1959-60 (143 goles en 49 partidos y un promedio de 2,91).

En el contexto actual, la comparación del Barça con clubs homólogos da dimensión a los números de esta temporada. El segundo equipo más realizador de Europa han sido el París Saint Germain (152, 22 menos), seguido del Bayern Múnich (138), el Madrid (137) y el Liverpool (123).

Messi, Suárez y Neymar, con sus hijos, tras la conquista de la Copa de 2017 en el Vicente Calderón. / VALENTI ENRICH / Enviados

De la máquina al desierto

El equipo de Flick, por tanto, se ha situado tercero en el ranking de goles marcados, detrás de los que dirigieron Guardiola y Luis Enrique, lo que confiere un enorme valor al trabajo técnico. Aquellos contaron con un Messi que aglutinaba cada vez más las acciones de remate, de ahí las estratosféricas cifras que dejó escritas, aparentemente insuperables. En las tres temporadas de Luis Enrique, junto a Luis Suárez y Neymar, la máquina produjo sin parar. Paradójicamente, el año que batió el récord de goles en la Liga (116), no conquistó el título (16-17). Sucedió lo mismo con el cuarto año de Guardiola, el más prolífico con los 190 tantos: los 114 del campeonato fueron insuficientes para ser campeón.

Ninguno de los dos equipos que marcó más goles que el de Flick, el de Guardiola de la Liga 11-12 y el de Luis Enrique de la 16-17, conquistó el título, como sí lo ha logrado el técnico alemán.

Raphinha y Lamine Yamal felicitan a Lewandowski tras uno de sus dos goles al Athletic en San Mamés. / FCBARCELONA

Llegó Ernesto Valverde, fue reduciéndose el caudal de goles desde la marcha del entrenador hasta que el Barça entró en el desierto del que ha salido finalmente con la propuesta alegre y desenfada de Flick. Con su futuro Messi en el campo, la etiqueta que pende de la camiseta de Lamine Yamal, la más vendida por cierto.

El juvenil se ha erigido en el futbolista más cotizado de la plantilla sin ser su máximo goleador. Esa faceta corresponde a Robert Lewandowski, un especialista, que en San Mamés superó los cien goles (101) en tres temporadas con el Barça. Raphinha triplicó su aportación (de 10 a 34) y Lamine Yamal la duplicó (de 7 a 18) respecto al año anterior con Xavi Hernández.

El equipo se ha quedado a cero en dos de los 60 partidos: en la visita a la Real Sociedad (1-0) y en casa con el Leganés (0-1), que ha descendido.

Ferran Torres, junto a Fermín, tras marcar el tanto que llevaba la final a la prórroga. / Efe

Entre ellos, más el inestimable Ferran Torres (19 goles) y Dani Olmo (12), el equipo ha terminado 33 de los 60 partidos con tres goles o más, con dos sietes (al Valladolid y el Valencia). Su rendimiento ha sido semejante en casa y fuera, aunque en la Liga ha obtenido más puntos de forastero (45) que de local (43). A pesar de que el equipo se quedó sin marcar en dos partidos. En dos de 60. No es mal porcentaje. En la visita a la Real Sociedad (1-0) y en casa con el Leganés (0-1), equipo descendido a Segunda.

A pesar del excelente rentabilidad ofensiva, y el discutido rendimiento defensivo, que Flick no circunscribe a los defensas, el entrenador quiere fichajes en el ataque. No eran sólo cuatro los delanteros, más las ayudas puntuales de Dani Olmo y Fermín López, sino que eran seis. Ansu Fati y Pau Víctor doblaban teóricamente las posiciones de la delantera. Las palabras del entrenador echando de menos -y pidiendo su fichaje- a un futbolista que pueda ejercer de extremo expresan su descontento con la aportación de ambos.

Pese a los excelentes números, Flick pide un delantero para tener más recursos y elevar el nivel de Ansu Fati y Pau Víctor, a los que apenas ha utilizado.

Ansu Fati conversa con Lamine Yamal sentados en el banquillo de Montjuic como suplentes en el partido de Liga entre el FC Barcelona y el Celta. / JORDI COTRINA / EPC

Necesidad de fichajes

"Hemos de encontrar más opciones en esta posición de las que había en los últimos partidos", dijo en la víspera del partido de San Mamés, sin nombrar a Ansu Fati. Ha sido el segundo futbolista menos utilizado por él (297 minutos en 11 apariciones), apenas por detrás de Marc Bernal (244 minutos), que se lesionó en la tercera jornada de Liga. Pau Víctor ha recibo más oportunidades (28), pero el total de minutos (398) arroja un promedio irrisorio de intervenciones, a menudo en el tiempo añadido.

Ansu Fati ha comprobado que no cuenta para nada y antes de acabar la temporada ya se estaba buscado la vida para encontrar un nuevo destino. El AS Mónaco parece ser el lugar donde tratar de reimpulsar su carrera después de su estancia en el Brighton (23-24).