El Barça se despide de Montjuïc: adiós y gracias

Celebrado el último partido oficial de la temporada futbolística y consumada la despedida de la convivencia y del alquiler (o no), en las entrañas del estadi Olímpic Lluís Companys hubo un brindis. El FC Barcelona y Barcelona de Serveis Municipals (BSM) certificaban el fin de la relación de dos años que han mantenido con la ascensión a la montaña del club azulgrana mientras se remodela el Spotify Camp Nou.

Las perspectivas son que el equipo de Hansi Flick vuelve a jugar en casa el próximo curso aunque, para no faltar a la tradición, las inconcreciones y las imprevisiones, no está garantizado. Por ejemplo, la sede del Joan Gamper en agosto, un mes antes de que empiece la Champions League (a partir del 16 de septiembre), está en el aire.

La plantilla azulgrana da la vuelta de honor para celebrar con la afición los tres títulos de la temporada al finalizar el partido de liga entre el FC Barcelona y el Villarreal en el estadio Lluís Companys. / JORDI COTRINA / EPC

Alquiler rentable

Acaba, o está a punto de acabar la estancia del Barça en el estadio olímpico ahora que ya todo el mundo le había tomado las medidas, desde el equipo (tres títulos de cuatro) a los aficionados (ha aumentado el promedio de asistencia); desde los trabajadores del recinto, hasta los agentes de la Guardia Urbana.

El exitoso final deja un regusto de satisfacción, mucho mayor para la empresa municipal que para el club, que ha tenido de cargar con todas las críticas y todos los inconvenientes del traslado. BSM ha obtenido una rentabilidad extraordinaria de una instalación en desuso, remodelada y modernizada gracias a la inversión del Barça, y con los ingresos añadidos de los servicios de restauración a precios de turistas; es decir, altos. Más el pago del vaso de plástico para las bebidas.

Celebración del gol de Raphinha durante el partido de la Champions League entre el FC Barcelona y el Borussia Dortmund. / JORDI COTRINA

Estadio de conciertos

El club ha gastado más de 20 millones de euros por el arriendo temporal. No sólo pagó el cánon fijado por el consistorio, sino por las obras y la adecuación de las viejas instalaciones a sus necesidades. BSM no tenía el estadio al día, relegado el Lluís Companys a sede de conciertos. El 9 de agosto actúa en Montjuïc, por ejemplo, Blackpink; antes, el 30 de julio, está programado el espectáculo de Kendrick Lamar and SZA, y el 12 de septiembre se espera a Post Malone. El verano pasado actuó Estopa.

El Barça ha corrido con todos los gastos para acondicionar los espacios para los invitados y asientos vips (una necesidad para elevar el precio de las entradas a varios cientos de euros), los requerimientos de la UEFA, las necesidades de los medios de comunicación, los vestuarios, las recepciones, las salas vips…

David y José Muñoz, los componentes de Estopa, antes de actuar en el Estadi Olímpic en julio de 2024. / MANU MITRU / EPC

Cargos adicionales

Y, sin embargo, todo aquello que no quedó escrito en el contrato de alquiler original, BSM ha exigido un cargo adicional. El equipo, por ejemplo, en dos años no ha entrenado ni un solo día en el rectángulo de juego excepto en la víspera del Gamper de 2024. Tan señalada fecha fue el 7 de agosto de 2023. Ni una rueda de prensa celebrada en el estadio, como fija la UEFA, salvo para los equipos visitantes. La mayoría tampoco entrenaron sobre el césped.

No ha podido el club, ni lo ha hecho el ayuntamiento, hacer reparaciones y evitar que las goteras inundaran varios espacios de trabajo, como sucedió con la tormenta del 29 de abril del año pasado, en el Barça-Valencia, que en consecuencia pasó a la historia al registrar la asistencia más baja de los 52 partidos (24 y 28, respectivamente, en cada temporada) que han disputado el Barça de Xavi Hernández y el de Hansi Flick.

Imágenes de las gradas vacías por el aguacero antes del FC Barcelona-Valencia de la Liga 2023-24. / Valentí Enrich / SPO

Sube la asistencia

El aumento de espectadores corroboran el creciente nivel del equipo en goles y espectáculo. El promedio de afluencia media ha subido en 5.151 personas más por partido. Del mismo modo que el récord de cada campaña ha sido insignificante (este año ha habido cien personas más en el Barça-Madrid que en el Barça-Paris Saint Germain de la pasada campaña), el dato sobresaliente es que en la peor entrada del presente ejercicio ha habido 9.356 personas más. Y no solo eso: en el curso anterior hubo 11 partidos en los que no se llegó a los 40.000 espectadores; en el actual, solo el Barça-Leganés (39.523).

Aforo superado

El aforo oficial, originariamente, se estableció en 49.472 personas, eliminadas las localidades de baja o nula visibilidad. Se ha superado ocho veces, tres en los tres últimos encuentros. Son las dos visitas del Madrid, cinco partidos de Champions (Nápoles, Paris Saint Germain, Bayern, Borussia Dortmund e Inter) y el cierre del triplete con el Villarreal.

Mosaico y recepción a los Rolling Stones antes del clásico de la Liga 2023-24 en el estadio Lluís Companys. / JORDI COTRINA / EPC

Plan de incomodidades

El club ha tenido que supervisar siempre el estado de las instalaciones para evitarse sorpresas negativas pese a que era el único arrendatario del estadio e instar, por ejemplo, a que el servicio de limpieza se esmerara en gradas y zonas interiores.

El culé ya subió malhumorado a la montaña ante la absoluta falta de facilidades, más bien todo lo contrario. La presentación del plan del exilio escondía un aumento encubierto de los abonos, que luego fue rectificado y abaratado respecto al carnet del Camp Nou.

Los accesos en transporte privado se han impedido hasta la exageración -no está prohibido aparcar en la montaña cuando hay conciertos en el Sant Jordi y sí cuando juega el Barça-, por no citar los cambios de butaca cotidianos que han enfurecido a los abonados ante la indiferencia de los turistas que han acudido felices a disfrutar de la Barça Experience.

Fermín celebra su gol, el último del Barça en Montjuïc, durante el partido ante el Villarreal. / JORDI COTRINA / EPC

Bajón de abonados

El bajón de los socios que tramitaron el abono ya adelantaron el rechazo general del culé: fueron 17.900 en la primera campaña y 22.600 en la segunda sde los 80.000 del Camp Nou. Un incremento en parte debido a la romesa de que a media temporada se volvería al estadio. La promesa de noviembre se trasladó a enero; se habló después de diciembre y luego a febrero, incluso a abril y mayo para cerrar la temporada en Les Corts.

Después del brindis, el Barça procederá al desalojo de todos los enseres y objetos que ha necesitado y ha utilizado para pintar el estadio y que el Lluís Companys pareciera su casa. No debería tirar nada a la basura por si ha de volver.